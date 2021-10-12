美国富国银行的“多云”战略

富国银行（Wells Fargo）近日宣布，该金融服务公司正在进行为一项期十年的技术基础设施现代化项目，这场马拉松式的项目，目标是要与第三方数据中心一同运营多个云。

富国银行（Wells Fargo）近日宣布，该金融服务公司正在进行为一项期十年的技术基础设施现代化项目，这场马拉松式的项目，目标是要与第三方数据中心一同运营多个云。

此前已经有一些知名的金融服务企业选择与一家厂商展开合作，但这次富国银行计划同时有两家合作厂商——微软和谷歌——来建设他们的公有云基础设施，重点是实现移动性和选择最适合给定工作负载的平台。

富国银行混合环境负责人Christopher Marsh-Bourdon表示：“我们制定战略时的原则之一，就是尽可能做到跨不同厂商的实施。”富国银行将根据工作负载类型、技术要求和地理资源做出合适的选择，而不是把不同的云集成在一起。

公告称，富国银行将微软Azure作为主要的公有云提供商，利用该平台处理自己核心的业务工作负载和银行运营工作，包括客户体验到员工协作。此外，富国银行将使用Google Cloud来处理一些更高级的工作负载，包括人工智能和数据解决方案。

富国银行此次公布的多云战略，与其他很多大型财富100强金融服务企业打造云环境的方式是背道而驰的。尽管大多数企业组织在实践中经常会使用到多个云提供商，但基本上主流的工作方式还是与单一一家提供商保持一致。

例如，Capital One与AWS合作密切，美国银行与IBM合作开发了专用于金融服务的公有云，摩根士丹利则采用了行业云的方式，利用微软金融服务云进行数字化转型。

“我认为最好的方式，是把多云视为大多数情况下任何规模企业组织都不可避免的一件事情，”Gartner分析师David Smith这样表示。无论是通过并购获得云，还是通过厂商获得最佳服务，“几乎多有人都是从一个云开始起步的，但是出于很多原因，很快他们就会有不止一个云。”

不过，此次富国银行公布的多云战略，是与技术战略发展大方向是一致的，特别是美国政府最近决定取消授予微软一项为期10年、价值100亿美金的云合同，转而选择多个云、多家供应商的采购方式。此外美国国防部也将多家厂商列为技术提供商，避免被一家厂商锁定。

打造多云战略

金融服务企业往往要面对严苛的监管环境，因此制定的技术战略通常对风险是不予容忍的。任何从现有看似稳定的传统技术上进行过渡，都有可能破坏现状，尤其是当下恶意网络活动正在变得越来越司空见惯。

Forrester高级分析师Tracy Woo表示：“看看那些受到高度监管且需要高度可用的信息，你就知道能够使用多个不同的平台、或者提供某种弹性或灾难恢复能力是有道理的。企业组织希望能够使用不同的服务，不要把鸡蛋都放在一个篮子里。”

即使已经制定好了路线图，向现代基础设施过渡也需要长达数年的时间。成立于19世纪50年代的富国银行，是建立在传统技术和传统应用之上的，所有这些都需要现代化，无论是通过直接迁移，还是针对云环境重构应用。

Woo表示，富国银行就像是“牢牢扎根于传统内部结构中一样”，将非常敏感的数据迁移到公有云“将是非常困难的”。除了定制应用之外，富国银行还必须开发一些能够在公有云中提高技能、传输数据的新信用。

技能也是富国银行云战略的一个重点。富国银行现有的人才可能无法满足长期需求，尤其是在扩大采用云的当下。

为了解决人才短缺问题，富国银行设立了很多“学院”来培养员工队伍，包括工程师到运营人员。很多团队为了获得某些技能，会去参加一些数字化课程或者线下课程，在受控的沙盒环境中测试他们学习的知识，并最终获得相关认证。一旦获得了认证，员工就可以开始采用这些服务了。

Marsh-Bourdon说，每个人都在努力掌握云的技能。“这个领域我们缺乏完整的技能组合，我们正在很努力地去获得这些技能，让现有员工得到提升对我们来说是更为有利的，这样我们就能更好地利用内部人才。”

但Marsh-Bourdon也说，重点之一是要通过技能提升让企业内部具备这项能力。

Marsh-Bourdon说，虽然云是一个经过良好测试的环境，但富国银行的利益相关者和监管机构对于数据垄断和选择单一服务提供商有些担心。而选择两家合作伙伴以及采用工作负载容器化战略，富国银行减轻了在私有云、公有云和CSP之间移动工作负载的工作量。

下一步怎么走？

当下富国银行不会立即看到有大规模的收益，并且也需要进行一定程度的破冰。小规模的快速见效可以起到一些帮助作用，小的成功可以带动后续更多成功。对于Marsh-Bourdon而言，他们将集中精力在把不同类型的工作负载转移到Google和微软上，作为早期成功的范例。

“我们正在做的事情很不寻常，我并不讳言说我们所采取的方法也许并不适合于所有人。”但是成功来自于商业利益，被迁移的应用程序将不再需要硬件支持或者不再需要物理防火墙。

Marsh-Bourdon表示，富国银行已经规划了10年的路线图，上半年将专注于将大部分现有应用迁移到公有云中。

“我们并不会先做简单的事情，我们会选择复杂程度不同的应用，这让我们可以准确了解问题的难易程度，因此我们会从不同复杂性的低风险应用开始，然后开始进行迭代，随着项目的不断推移，开发能够用于控制环境的工具组合。”

富国银行的最终目标是摆脱数据中心，但他们并不急于实现这个目标，相反，他们正在努力让数据中心变得现代化，以作为公有云的入口和出口。

“这实际上和我们每年迁移多少应用是无关的，而是关乎于我们给企业组织带来多大的影响，每当我们迁移应用的时候，我们都会减少一些应用的开销。”