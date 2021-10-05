医疗服务提供商拥抱数字化以应对动荡时代

展望不远的未来，会有越来越多的医疗服务将通过虚拟的方式提供。在过去的20个月中，为了应对新冠肺炎危机，很多门诊就诊都被远程医疗会议所取代，而在后新冠肺炎时代，这种趋势将继续加速。

展望不远的未来，会有越来越多的医疗服务将通过虚拟的方式提供。在过去的20个月中，为了应对新冠肺炎危机，很多门诊就诊都被远程医疗会议所取代，而在后新冠肺炎时代，这种趋势将继续加速。Doximity 的一份报告称，据估计，在2020年，所有的门诊中有超过20%的人是通过虚拟的方式进行的，这相当于293亿美元的服务。而在未来两年里，可能会有高达1060亿美元的医疗服务会通过虚拟的方式进行。

Alignment Healthcare是一家主要为老年人提供托管医疗保险的公司，对该公司的首席执行官兼创始人John Kao而言，新冠肺炎的疫情加速了他的公司对数字化服务的接纳。他表示：“在过去一年中，对虚拟医疗保健服务的需求呈爆炸式增长，而且没有丝毫放缓的迹象——尤其是支付方和提供者能够为其会员和病患提供更加无缝的虚拟化体验。”他表示：“出于在新冠肺炎疫情期间的安全考虑，现在有越来越多的人对虚拟服务开始感兴趣了，并且很喜欢它带来的便利和灵活性。”

Alignment提供远程护理已经有一段时间了，该公司推出了自己的虚拟优先健康计划——该计划名为Alignment的虚拟应用程序（Alignment’s Virtual Application），或者简称为AVA（HMO），这是一个分析和数据平台，通过提供关于会员的个性化和预测信息支持虚拟医疗交互。该平台为会员提供了一个专门的虚拟初级医疗提供者——可以通过电话或者视频联系——同时也为患者提供面对面的医疗服务提供者。对于无法使用智能手机或者计算机的会员，该公司还支持会员使用平板电脑使用该数据计划。

AVA 聚合成员数据集，并使用160多个人工智能模型对数据进行评估。Kao表示，该平台“填补了老年人医疗协调的空白，同时让医疗团队能够进行预测，并在正确的时间提供适当的医疗。”

Kao认为，随着世界逐渐摆脱新冠疫情——希望会很快，数字创新有望得到加速。Kao表示：“虚拟医疗提供了很多机会，让医疗保健服务变得更容易获取，不受地域的限制，并且可以通过多种渠道利用这种技术。”他表示：“一些支付者和提供者已经开始提供某种形式的远程医疗服务，这些服务面临着一个巨大的机会，可以不断完善，将虚拟和面对面的医疗服务更加无缝地结合在一起，为患者提供服务。”

与此同时，Alignment等公司必须意识到数字服务的获取是平等的。Kao表示：“这个行业仍然需要解决数字鸿沟的问题。”他表示：“要想成功地向每个人都公平地推出虚拟医疗，提供者和支付者就必须将技术的可得性作为健康的社会决定因素，因为它将在患者的医疗保健之路上发挥重要的作用。”

在对抗新冠肺炎疫情的前线，Alignment还面临着安排员工上夜班以及员工关系的问题。Kao表示：“我发现，我们的员工比我想象的更能适应变化。”他表示：“在几天之内，我们将绝大部分员工转移到了远程办公、虚拟会议和在家工作的世界——这是一项艰巨的任务，因为我们的临床医生团队以前一直在家中或者诊所里为患者看诊，现在也必须切换到使用远程医疗的方式。”

他继续表示，很多向远程工作的转变将变成永久性的变化，并且呼吁“工作场所采用更加细致入微的方式。”他表示：“我们正在评估我们的设施足迹和投资，着眼于适应灵活工作方式。”他补充说，因此，“我们需要重新考虑员工在家庭生活、技能和能力以及心态等个人差异方面的体验。无论我们是一起在办公场所内工作，还是各自在家中工作，我们都必须保持将我们所有人联系在一起的协作和合作精神。”

数字创新也是应对环境、社会和治理 (ESG) 挑战的关键。 Kao 说：“虽然我们处于将环境、社会和治理政策编码化的早期阶段，但我们已经利用技术来改善疫情期间最脆弱人群之一——我们的老年人的健康和公平。”他表示：“通过技术，我们能够在会员和患者最需要我们的时候不间断地继续为他们提供服务。”

此外，Kao 指出，“在过去的一年中，我们看到了系统性不公正造成的影响，并对它们会如何影响健康状况有了更多的认识。我相信健康公平是一项人权——无论你的种族、收入水平、邮政编码、性别为何。由于新冠肺炎疫情，与糖尿病相关的不平等现象加剧了。为了推动糖尿病研究，并对这一弱势群体提供教育和资源，我们于今年早些时候宣布与美国糖尿病协会建立为期一年的合作伙伴关系。”

Kao 表示，“必须终结困扰老年人——我们国家中最脆弱的人群——的医疗保健不平等现象。” 他表示：“为此，我们将继续努力制定多样化和定制的健康计划和服务，以解决影响老年人健康的社会决定因素，例如孤独、粮食不安全和交通便利等。我们还会进行投资，使我们的ESG框架正规化，并明确我们可以定期报告的关键指标。”