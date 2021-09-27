现代化应用路径如何选，亚马逊云科技为你支招

敏捷是企业应对不确定性的重要手段，现代化应用则可以让企业迭代速度更快、更敏捷。

敏捷是企业应对不确定性的重要手段，现代化应用则可以让企业迭代速度更快、更敏捷。

亚马逊就是一家自己走过现代化应用历程的企业，2002年亚马逊在技术上全面微服务化，同时在架构上实现“双披萨团队”，到2020年，亚马逊已经有超过10万个微服务。像产品页面的展现、购买键，是否是Amazon Prmie商品、送货的承诺、客户的评论、价格的显示等都是一个个独立的微服务，亚马逊按照现代化应用根据业务需求的迭代走到了今天。

“容器、微服务、Serverless都是现代化应用构建过程中使用到的常见技术。” 亚马逊云科技大中华区产品部总经理顾凡表示，过去15年，亚马逊云科技一直在持续不断地突破现代化应用技术。

亚马逊云科技大中华区产品部总经理顾凡

2014年推出的Serverless服务Amazon Lambda是亚马逊云科技一个划时代的创新，其可以让企业将更多精力集中在业务上。2017年在容器领域推出Amazon Fargate是适用于容器的serverless服务，实现整个集群的管理和扩展。2018年发布的Amazon Aurora在去年进行了一次迭代，将生产数据库放到Aurora Serverless V2可以在几分之一秒之内快速地扩展到数十万个事务的处理。

Gartner发布最新的《2021年云基础设施和平台服务魔力象限》，亚马逊云科技连续第11年被评为领导者，在愿景完整性和执行能力两个象限均排名第一。作为魔力象限报告的补充，Gartner发布的《云基础设施和平台服务关键能力报告》在云原生应用用例中，亚马逊云科技排名第一，在应用开发持续交付服务，以及广泛的容器服务均给出很高的评价。

亚马逊云科技也给出三个现代化应用转型策略为企业用户提供参考：

第一，Replatform平移：运用容器快速打包现有数据中心里的应用快速迁移到云上进行托管。目前80%的云上托管的容器都在亚马逊云科技上运行。

第二，Refactor重构：在不同的时间和场景针对不同的应用去选择最适合的策略，在重构时使用新技术、新架构。

第三，Shared Services Platform构建共享服务平台：企业在现代化应用和微服务到达一定的阶段会面临一些挑战。无论是微服务应用构建，还是无服务器构建，Amazon Proton都可以让两个团队真正的合力转得更快。

顾凡表示，现代化应用路径的选择，客户应该根据自己的应用特征，业务驱动重构的时机，以及现在微服务化的规模选择适当的策略。

亚马逊云科技在现代化应用有着独特的优势和产品，亚马逊云科技大中华区产品部计算与存储总监周舸总结为四个方面，第一，广泛选择，灵活部署；第二，深度集成、快速构建；第三，安全可靠、生产就绪；开源开放、合作共赢。

同时Amazon EKS Anywhere和Amazon ECS Anywhere也是帮助企业构建现代化应用的重要服务。

企业在本地部署Kubernetes的时候其实经常会遇到很多的困难，Amazon EKS Anywher可以帮助客户在本地部署和使用跟在亚马逊云科技上使用EKS一致的Kubernetes。同样，Amazon ECS Anywhere可以帮助客户直接把在亚马逊云科技上的ECS集群衍生到客户本地。

以西门子为例，其软件会交付到数以百计分布在不同区域的工厂，由于要在不同的环境和不同的基础设施上运行，会存在一定的差异性造成挑战。西门子管理的上百家工厂的软件通过转换到Amazon ESC Anywhere平台上，可以在统一的集群管理平台里，管理上百家工厂中不同生产线上的软件运营基础架构，充分地利用容器的特性衍生到各个场景里。