江森自控CIO：什么是由外而内的“以数字化为核心”

在江森自控（Johnson Controls）将其重点从制造HVAC、火灾探测和楼宇控制产品扩展到提供预测分析和智能设施的过程中，江森的端到端流程必须“以数字化为核心。

在江森自控（Johnson Controls）将其重点从制造HVAC、火灾探测和楼宇控制产品扩展到提供预测分析和智能设施的过程中，江森的端到端流程必须“以数字化为核心”，该公司首席信息官Diane Schwarz这样表示。

江森自控 首席信息官Diane Schwarz

“以前我们是以制造、安装和维修产品为主，但是现在，我们正在向订阅服务转型。从产品的一次性销售，转变为专注于订阅模式，这给公司带来了巨大的改变，”Schwarz表示。自2020年以来她一直担任这家市值220亿美金的跨国公司CIO。

她说：“江森自控在市场上是数字化的，所以我们内部的各个方面也都应该实现数字化。如果顾客看到一个外表闪亮、颜色鲜红、完全成熟的苹果，那么苹果的内部一直到核心，也必须同样是好的。”

采用云和自助服务式IT

为了提供数据分析来支持企业新的预测性维护和基于物联网的服务业务线，江森自控首席技术官Vijay Sankaran正在推动着公司向通用API平台架构的转变。对于Schwarz和她的团队来说，这么做的重点是为不断变化的业务提供全流程生态系统，包括销售、计费和客户支持。“我们正在重新构想我们内部的一切，以便从合同一直到支付现金的整个流程中为客户提供支持。”为此，她的团队正在将ERP和其他关键系统迁移到云端，并尽可能多地提供自助服务功能。

现代化系统将让江森自控的数字化转型全面展开，同时在Schwarz看来，企业文化和行为也是一种更关键的转变。“最大的转型挑战是人。我们鼓励我们的领导层率先采用这种自助式服务，我们希望他们尝试低代码和RPA开发模型，接受快速失败的文化。我们正在从一种分析新技术的文化，转变为概念验证的文化，这让我们可以预测不断变化的市场。”

例如，江森自控有一个区域业务中心正在使用数百个小型机器人来实现财务流程的自动化。“我会重点关注这些已经在使用自助服务技术的团队，这样当其他新团队看到RPA带来的好处并对此产生兴趣的时候，我就会要求我的IT团队帮助他们设置这些工具。”

Schwarz更进了一步，她会邀请那些使用自助服务技术的业务团队，参与到她的月度访谈计划中。“我让他们参与其中，然后发布到内网上，这样其他人都可以看到。我会对一位来自业务团队的RPA自动化负责人以及来自我团队的IT合伙人进行访谈，通过这种方式展现自助服务技术的强大功能。”

以客户为中心的IT

以数字化为核心的企业，要求IT采用以客户为中心的文化，而且是从高层开始。Schwarz表示：“我们的首席执行官[George Oliver]希望所有部门领导者都是具有商业头脑的，因此他要求我们成为我们主要客户的‘高管赞助人’，除此之外，我还与我们客户公司的CIO建立了联系。”

但事情并不止于此。

Schwarz表示：“我们在IT部门建立的文化是具有商业意识的，这意味着要了解客户想要什么，以及我们作为一家企业如何赚钱。”为了将这种以客户为中心的理念融入到组织中，Schwarz还要求她的高级经理也担任高管赞助人的角色。“当IT负责人对客户成功肩负起直接责任的时候，他们自然而然地就会对供应商管理系统和分析进行全方位的审视。”

平等与包容

全方位视角始于培养多元化和具有包容性的文化。为此，江森自控设定了一个目标，即到2025年将全球女性和美国少数族裔担任高管职位的人数增加一倍，这一目标意味着Schwarz和她的高管同事必须有意识地将多样性融入招聘中的方方面面，包括确保每个职位的招聘都有一个多元化的面试小组。“但是多元化招聘只会增加我们吸引多元化人才的机会，我们还需要看看，我们需要做些什么来发展和提拔多元化的员工。”

为了最大限度地发挥源自于不同思维方式和背景的创造力和创新力，江森自控实现了基于视频的混合式工作环境，Schwarz将这视为公司的一大优势。她说：“我们的口头禅是，我们视频会议是‘看脸，听声音，开摄像头’。当大家在一个会议室里的时候，身体动作和姿势会营造一种并不总是鼓励所有人都有发言权的氛围，而在视频会议中，CEO的缩略图与其他人的缩略图是一样大小的，远程会议可以营造公平的氛围。”