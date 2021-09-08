至顶传媒成功协办中国数字经济百人会数字化转型高峰论坛，助力数字化转型升级
2021年9月6日，中国数字经济百人会数字化转型高峰论坛暨第二届中国5G应用创新论坛在石家庄成功召开。
2021年9月6日，中国数字经济百人会数字化转型高峰论坛暨第二届中国5G应用创新论坛在石家庄成功召开。论坛由中国国际数字经济博览会组委会主办，中国电子学会、河北省通信管理局联合承办，中国数字经济百人会、河北省电子政务学会、至顶传媒共同协办。
论坛以“夯实数字经济基石 引领万物智能发展”为主题，共商数字经济发展新愿景，共议产业数字化转型新方向，助力经济高质量发展和产业转型升级。
河北省人民政府副省长夏延军，中国电子学会理事长张峰为本次论坛致辞，论坛由中国电子学会副秘书长洪京一主持领导致辞环节，至顶传媒CEO兼总编辑，科技行者创始人高飞主持主旨报告环节。北京大学兼职教授、工业和信息化部原副部长杨学山，中国工程院院士、紫金山实验室主任刘韵洁，中国工程院院士、北京邮电大学教授张平，中国信息经济学会常务副理事长、信息社会50人论坛轮值主席、国际电信协会常务理事吕廷杰，世界工程组织联合会主席、中国新一代人工智能发展战略研究院执行院长龚克，爱立信中国总裁赵钧陶，广联达科技股份有限公司党委书记、董事、高级副总裁刘谦，国信优易数据股份有限公司首席产品官彭作文，安迈云云业务首席解决方案官杨曦，广州市保伦电子有限公司总工程师刘虎发表了主题发言。另外，河北省工业和信息化厅党组书记、厅长龚晓峰，河北省通信管理局党组书记、局长周景耀，河北省通信管理局党组成员，纪检组长，副局长檀平华，石家庄市人民政府副市长詹鹏等重要领导和嘉宾也莅临本次论坛。
至顶传媒CEO兼总编辑，科技行者创始人高飞
本次论坛围绕5G等新一代信息技术的创新实践，实体经济与数字经济融合发展等话题展开了深入分享和交流。同时至顶传媒一直致力于记录和推动数字化转型，大力推动人工智能、区块链、云计算技术的知识传播、应用落地和产城合作，本次协办论坛也将对把脉新发展阶段下全球数字经济发展的新愿景，数字化转型的新趋势，对新发展阶段下推动数字经济高速发展，加速数字化转型具有重要的推动作用。
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