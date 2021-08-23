自动驾驶终极挑战，AutoX发布全球首个城中村晚高峰完全无人驾驶视频

近日，AutoX安途公开了最新夜间全无人驾驶视频，展示了其无人车完成的自动驾驶路况终极挑战：在晚高峰嘈杂熙攘的城中村道路上，基于FCA克莱斯勒大捷龙的AutoX第五代无人车，整车360度完全无人驾驶。

近日，AutoX安途公开了最新夜间全无人驾驶视频，展示了其无人车完成的自动驾驶路况终极挑战：在晚高峰嘈杂熙攘的城中村道路上，基于FCA克莱斯勒大捷龙的AutoX第五代无人车，整车360度完全无人驾驶。

视频充分展现了AutoX无人车穿梭于城中村的灵巧表现。从夜幕降临一直到天色完全黑暗，场景光照持续变化，车辆行驶时正值城中村一天中最为热闹喧嚣的晚高峰时刻。

视频刚开始，AutoX无人车就遇到了挤满整段小路的密密麻麻的行人和车辆，完全空车无人驾驶引起了人们的好奇心，引发大家驻足围观和拍摄。在人群中，AutoX无人车安全谨慎又聪明地一步步往前“蹭”，向人们表达前进的意图，穿过层层人群、摩托车和自行车，做了一个无保护左转，驶出了丁字路口。

此后，AutoX无人车多次遇到了经典终极场景：

● 在单车道宽度的狭窄道路上，AutoX无人车与对向车辆“狭路相逢”。第一次狭路相逢，AutoX无人车判断自己距离出口更近，因此通过向前挪动等信号表达前进意图，赢得了路权。

● 很快，AutoX无人车再一次在单车道宽度的狭窄道路上与对向车辆“狭路相逢”，这一次，双方车辆距离狭路出口都很远，AutoX无人车连续两次倒车，腾出足够空间，两台车互相绕行对方成功通过。

7月6日，AutoX安途发布第五代全无人驾驶系统Gen5，雷锋网新智驾主编张栋亲临深圳，现场直播全球首次在中国城中村道路上实现完全无人驾驶，创行业记录。发布会的现场直播上，张栋主编与摄影师单独乘坐AutoX第五代RoboTaxi，车内除乘客外无任何安全员或工作人员，在全球首个在城中村狭窄嘈杂的道路上实现完全无人驾驶。

由于发布会时间限制，当时发布会观众及试乘人员无缘目睹更多精彩路况，本次视频进一步展现了AutoX Gen5的全无人自动驾驶能力：

【完整视频链接：https://v.qq.com/x/page/g3270c9tac5.html】

【2分钟版本视频链接：https://v.qq.com/x/page/j3270qh8kaf.html】

搭载AutoX Gen5系统，多重冗余确保安全

能驾驭“城中村”难度的路况，达到完全空车无人驾驶的级别，绝非一日之功。过去数年间，AutoX安途无人车在城中村道路上进行了无数次空车驾驶测试，学习了大量处理极端场景（corner cases）的能力与经验。

本次发布的视频采用的是AutoX上个月刚刚发布的最新第五代系统Gen5，配备了全球最顶级的车规级硬件和电子电气架构，共50个高清车规级传感器，包括：

● 28个8百万像素的车规级摄像头，每帧像素总和超过2.2亿

● 全球最高分辨率的4D毫米波雷达，角分辨率达到0.9度

● 高清激光雷达，每秒超1500万点云成像

同时该系统还配备了AutoX自主研发的核心计算平台XCU，亦是中国首个L4/L5级别无人驾驶计算平台，达到了惊人的2200 TOPS算力，是中国车载超级计算算力的新高。

世界范围内，无论从性能、安全等级还是可靠性来看，AutoX Gen5都刷新了标准。

肖健雄表示，AutoX要打造世界上最顶级的系统，处理世界上最复杂的道路路况，把最前沿的技术集一身，以打造一个革命性产品，满足广大用户安全出行的需求，用科技改变生活。

2020年初，AutoX成为全球首个在中美两地同时进行完全无人驾驶测试的公司，在深圳和硅谷两地同时进行完全无人驾驶的公开道路测试。AutoX是全球第二个获得加州全无人驾驶测试牌照的公司。与仅仅去掉司机位驾驶员但仍在车内保留安全员的方案不同，AutoX在深圳和加州的公开道路上均实现了车内完全无人、无任何安全员的自动驾驶。

今年1月份，AutoX推出了中国第一个、全球第二个完全无人驾驶商业化运营，在深圳坪山区对外公布，收到了政府、民众与媒体的一致好评。到目前为止，仍然是中国唯一一个“全车无人”（车前、后排均无人）的RoboTaxi。

可以说，感知、算力、软硬件一体化以及长期的无人驾驶数据积累，共同构成了AutoX的安全性护城河。

深圳、上海大规模落地，保持零事故纪录

自成立以来，AutoX在“硬核科技”的路上越走越远，也越做越深。从百台规模的自动驾驶车队在深圳、上海等一线城市部署落地，大规模闹市区测试验证和载人示范应用，到中国目前唯一在城市公开道路上全空车无人驾驶RoboTaxi运营，AutoX在全无人驾驶技术上一路领跑。

在过去的一年半的无人驾驶测试和运营中，AutoX以过硬的技术实力，保持了完美的安全记录，成功实现零事故，安全承载了中国首批全无人驾驶乘客，领跑中国真正无人驾驶RoboTaxi落地进程。

AutoX，以“安途”为使命，坚持安全第一，严格要求自己，不偷工减料，以用户利益为核心，为用户提供最好、最安全的无人驾驶共享车RoboTaxi的完美服务体验。AutoX Gen5虽是为“无人”而生，然而其核心更应解读为人而生——保护用户的安全、公众的安全，才是一家无人驾驶公司的首要任务。

此次AutoX发布的城中村完全无人驾驶，是自动驾驶的终极挑战，展示了其硬核实力技术，刷新了中国L4级无人驾驶的新记录，同时也展示了其坚定投入真正无人RoboTaxi 硬核科技的决心，以及科技向善的初心。据悉，公司在北上广深各大研发中心继续加大招聘科研人才，年内达到千人以上规模研发团队。