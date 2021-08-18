IDC：2021年全球大数据和分析支出预计达2157亿美元

根据IDC全球大数据和分析支出指南显示，今年全球大数据和商业分析(BDA)解决方案支出规模预计将达到2157亿美元，比2020年增长10.1%。IDC还预测，随着全球经济从疫情中逐渐恢复，未来五年BDA支出还将继续增长，2021-2025年预测期内全球BDA支出复合年增长率(CAGR)预计为12.8%。

IDC客户洞察和分析项目副总裁Jessica Goepfert表示：“企业高管们寻求解决方案来实现更好、更快的决策，所以我们会看到所有行业的BDA支出情况都相对健康。利用数据获得洞察，用于从内部业务运营到客户旅程的方方面面是最重要的，并且具有战略重要性。例如，专业服务行业的企业正在利用大数据和数据分析来支持他们全方位的客户和客户端管理工作，以及先进的项目管理计划。银行业正在使用BDA解决方案来改善客户引导，同时实现业务运营自动化，检测和防止欺诈行为。即使是像建筑业这样发展缓慢的行业，也开始推动对于扩展供应链规划和互连协作工作环境方面的投资。”

目前对大数据和分析解决方案投资力度最大的分别是银行业、离散制造和专业服务业。到2021年，这三个行业加起来将占到BDA总支出的1/3，另外三个行业——流程制造、电信、联邦/中央政府——今年总共支出预计470亿美元。未来五年电信行业的BDA支出预计增长最快，不过该报告所涵盖的19个行业中仅除了一个行业外，预计其他所有行业都将实现两位数的增长。

2021年BDA支出有一半以上都将用于服务，其中IT服务总额超过850亿美元，其余是商业服务，其次是软件，总额将达到820亿美元，其中近一半将用于三类应用——最终用户查询、报告和分析工具、关系数据仓库和非关系分析数据存储——其余的则分散在13个软件类别。而且，软件也将成为BDA支出增长最快的部分，五年复合年增长率为15.1%。

IDC分析和智能自动服务研究经理Jennifer Hamel表示：“与IT服务市场的许多其他领域不同，大数据和分析服务在2020年实现了持续增长，因为企业组织依靠数据洞察力和智能自动化解决方案在疫情期间赖以生存下来。数字弹性的下一个发展阶段，将刺激对服务的投资，以应对与企业智能项目相关的新挑战。”

从地域来看，美国是最大的市场，今年BDA支出超过1100亿美元，其次是日本和中国，BDA支出预计分别达到124亿美元和119亿美元，另一个预计今年BDA支出超过100亿的国家是英国。此外，阿根廷在预测期内的BDA支出增长最快，五年复合年增长率为21.2%，其次是中国，复合年增长率预计为20.1%。