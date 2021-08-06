IDC：2021年企业AI支出预计超过3418亿美金

IDC在今天发布的一份新报告中预测，2021年全球企业在AI软件、硬件和相关服务上的花费预计为3418亿美金。

IDC在今天发布的一份新报告中预测，2021年全球企业在AI软件、硬件和相关服务上的花费预计为3418亿美金。

根据IDC的预测，与2020年相比，今年AI支出有望增长15.2%，并且未来几年还将保持强劲增长。IDC预测，明年企业AI预算将再18.8%，到2024年，机器学习软件和相关解决方案方面的相关支出总额将超过5000亿美元。

这对Nvidia等提供运行AI软件的芯片厂商来说是个好消息。由于企业越来越多地采用AI，Nvidia的GPU逐渐成为机器学习项目的首选，自2019年以来，Nvidia的市值已经增长了4倍多。期间，几家AI芯片初创公司也相继被收购，或者获得融资，估值在数十亿美金上下。

不过，软件厂商有望从企业AI支出增长中获益最多。IDC预计，AI软件将占到所有与机器学习相关的企业支出中的88%。在软件领域，AI应用占据了50%的市场份额，其他则分布在AI平台和AI系统基础设施软件领域。

据IDC称，AI应用市场主要由微软、IBM和谷歌等科技巨头主导。IDC在报告中列出了AI软件领导者规模较小的一些公司，其中包括总部位于加拿大的OpenText，该公司开发的应用主要用于管理商业文档和其他文件，上一财年OpenText收入为31.5亿美元。

未来几年，AI应用支出将显着增加，IDC认为，特别是机器学习驱动的客户关系管理服务和风险管理工具这两类应用将呈现特别强劲的增长。IDC的分析表明，到2025年，这两个细分市场的采用率将以30%多的复合年增长率增长。

IDC人工智能和自动化研究集团副总裁Ritu Jyoti表示：“技术颠覆令人感到不安，但也会成为创新和转型的催化剂。2020年是加速数字化转型和增强企业AI价值的一年。现在企业所有职能领域都在利用AI增强工作和决策，能够负责任地创建和使用那些感知、预测、响应和快速适应的人工智能解决方案，这是一项重要的业务需求。”

随着企业加快AI软件计划的发展步伐，他们将在咨询和其他专业服务上投入更多资金，以完成项目的实施阶段。IDC预测，从2023年开始AI服务将超过软件和硬件，成为AI市场中增长最快的板块。

IDC将这一领域的解决方案分为两大类。第一类是IT服务，涵盖了专注于协助企业构建和部署机器学习软件的技术服务。第二类是业务服务，包括专注于帮助企业建立支持AI项目所需的组织流程服务。

IDC在该报告中评估了AI服务市场中约190家公司，发现去年IT服务领域的领导者包括IBM、埃森哲、塔塔咨询，收入均超过10亿美元；安永、埃森哲和德勤在商业服务类别中名列前茅。IDC预计，这两类企业在他们所在的AI服务市场所占的支付份额分别为26%和46%。

AI服务和软件在企业AI支出中的占比都高于AI硬件，而后者仅占比5%，但由于预计支出增长29.6%，所以AI硬件预计将成为今年增长最快的板块。

AI加速普及有很多因素，其中企业可以运用机器学习简化运营的方式越来越多样化。OpenAI等研究机构的科学家们正在开发新的AI算法，能够部分自动执行图形设计等复杂任务。与此同时，领先的科技企业也在研究应用机器学习的新方法，这个过程中也创造了一些新的产品，例如微软GitHub最近推出的Copilot编程助手。