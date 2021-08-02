数据分析助力帕克兰医院拿下抗疫之战

帕克兰医院的工作人员彻底爆炸了：负责每小时提供关键信息的新冠疫情更新仪表板陷入停摆。这时候是2020年初，整个世界都笼罩在新冠威胁的阴影之下，感染人数全面激增、民众的极端情绪也有失控的危险。

帕克兰医院的工作人员彻底爆炸了：负责每小时提供关键信息的新冠疫情更新仪表板陷入停摆。这时候是2020年初，整个世界都笼罩在新冠威胁的阴影之下，感染人数全面激增、民众的极端情绪也有失控的危险。

在这场生死攸关的较量中，可视化仪表板就成了维系生存的重要保障。在这里，我们可以随时查看各项重要细节，例如新冠病毒感染病例数、可用病床数量以及PPE（个人防护设备）套件状态等。在这要样的紧要关头却无法顺利访问系统，即使只是中断几个小时，都会让人有种身陷黑暗、不知所措的绝望感。

虽然这是一项计划内的停机操作，但用户们的反馈却透露出更重要的深层含义：这些仪表板不单是在传递最新信息，也是在为各医疗机构从人员配备、器材采购到业务运营提供着至关重要的决策依据。帕克兰医院首席数据官（CDO）Scott Harrison感慨道，“之前，我们很少看到数据分析能够扮演如此重要的前瞻性角色。”

Harrison的团队很快恢复了仪表板的访问功能。更重要的是，就在大多数组织被疫情压得喘不过气时，他们却使用数据与分析技术在医院中始终保持着良好的管理水平与理想的病患护理效果。

在最新的麻省理工首席数据官与信息质量（MIT CDOIQ）研讨会上，Harrison分享了帕克兰医院在新冠疫情期间的数据与分析变革之旅。我们有幸与Harrison进行了深入交流，希望了解几十年来的投资如何成就成熟的数据与分析能力、进而帮助这家医院随时为突如其来的挑战做好准备。

帕克兰医院的早期数据应用

帕克兰纪念医院是美国一家主要医疗保健服务机构，拥有127年历史的它，也是得克萨斯州第二大县医院。肯尼迪总统于1963年遭遇枪击后，就被送往这里进行抢救。如今，这家达拉斯县公立医院每年处理24万次急诊并接待100万人次门诊就医。

Harrison表示，“医疗保健的头号难题一直就是资金，包括预算削减、也包括成本上升。帕克兰医院的技术应用之旅可以追溯到1998年，当时我们首次实施了综合健康记录系统的首个组件。”

结合背景来看，电子病历（EMR）直到2014年左右才在美国医疗保健领域成为主流。帕克兰的EMR数据存储在Oracle数据库内，并通过Crystal Reports进行报告。虽然这套组合漂亮而又实用，但医护人员很快发现其功能扩展度不够。于是，该系统于2015年被迁移至SAP HANA上的集中式数据仓库，由此经历了第一波一体化改造。

为成熟的数据与分析文化奠定基础

通过采用SAP，帕克兰医院获得了现代商务智能与分析能力。例如，MedAdherence仪表板允许工作人员跟踪患者的处方药依从性；讨论板则帮助各部门负责人跟踪每日KPI并为数据驱动型决策提供信息素材，进而实现平稳运营。

Harrison强调，“分析绝不仅仅在于花里胡哨的仪表板。其实质是对项目开发的投入，着力推动创新，并允许内生创新成果的有机发展。”除了构建工具之外，技术团队还将大量资金投入到治理、构建卓越中心以及在病患社群中建立信任等方面。

帕克兰医院企业数据服务主管Clay Townsend指出，“为了提高用户的接纳度，我们必须展示技术如何改善他们的日常生活。我们需要了解他们的常规需求、关心他们所关心的问题，进而引导他们使用新型工具。”

很快，他们的努力也获得了回报。用户开始对数据充满兴趣，并对分析能力提出了更多要求——包括深度视图、实时警报与预测性洞察等。

凭借着对数据及分析成熟度的持续投入，帕克兰医院在2020年获得了HIMSS第7阶段认证——也是全球仅有的六家获得这项认证的组织之一。

运用可操作洞见，从容应对新冠疫情

就在帕克兰医院的数据与分析团队在2020年1月为自己获得HIMSS认证而雀跃不已时，他们听说海外开始出现新的大规模感染。2020年3月上旬，第一位新冠患者住进帕克兰医院，头顶的乌云终于化作暴风雨倾泻而下。

Harrison回忆道，“我们肩负着提供战疫装备的重任，帮助前线医护人员打赢这场拯救生命的斗争。”

好在多年以来的数字化转型积累让帕克兰医院提前获得了对抗新冠的武器。数据团队的初步任务就是提供更多细节信息——病例数量、可用检测套件、床位占用率以及PPE储备等。通过接入汇总自200多个来源的实时数据流，数据团队得以在整个组织中建立起及时且关联性极强的洞见结论。

于是，新冠指挥中心（Covid Command Center）仪表板在几天内即顺利上线。这款工具成为帕克兰医院各职能部门间的协作枢纽，推动医院制定灵活的对应策略。相关数据在指挥中心的大屏幕上滚动播报，供整个医院内的工作人员随时使用。

之后，一场小小的危机向人们展示了这套技术解决方案的真正力量。2020年6月，这款应用按计划开始停机升级。但在缺少仪表板的情况下，业务团队根本无法正常工作。Harrison很快接到上级指示，要求将这套数字会议室系统定性为关键任务T1级IT系统。

对Harrison来说，这也是证明他们的产品为客户提供重大价值的又一决定性时刻。他的团队通过预测性与规范性洞见，进一步深化了数据与分析能力。

下面，我们一起来了解帕克兰团队在交付可操作洞见方面构建的五套解决方案示例。与疫情威胁下的其他应急项目一样，这些解决方案都在短短几天之内完成了设计、开发、测试与发布流程。

1. 地理测绘

能够在纬度与经度上映射位置，将事件跟踪至街区级别。在疫情爆发之初，随着新冠病毒在各个社区间的传播，这种精细的跟踪能力能帮助医院更好地把握区域内检测阳性率。帕克兰的外勤部门还与达拉斯县卫生局开展合作，通过公众宣传活动的形式向民众普及关于核酸检测、新冠治疗及食品安全等问题的相关信息。最近，这款工具又被赋予了社区疫苗宣传及注射申请的功能。

2. 关键库存跟踪器

医疗机构最担心的问题之一，就是PPE装备的库存量，其中包括呼吸机、防护服、手套以及N-95口罩等。技术团队使用SAP Qualtrics创建出简单的表格，用于跟踪各类关键供应品。这些指标能够实时更新，帮助工作人员随时盘点库存、规划采购并统计使用情况。

3. 员工筛选与规划

库存跟踪应用随后被扩展至人员配备数量管理领域。由于众多医护人员在与病患的密切接触中迅速感染，医院方面只能为尚有工作能力的医护工作者制定强度更高的工作计划。在线表格能够帮助用户了解无症状病患情况，并将快速生成的可视化图推送给身处不同入口位置的安检员。

4. Covid-19病例预测

每个人都希望能提前把握下一波疫情反弹的情况与发生区域，并尽早为此做好准备。技术团队最初曾尝试使用公开发布的流行病模型，但事实证明相关结果并不准确。之后，他们与帕克兰医院首席医学信息学官Brett Moran博士协商，更新了机器学习模型以引入社区流动模式。这种新模型能够准确预测7天窗口内的病例峰值，给医院提供宝贵的运营指导。

基于流动模式的Covid-19病例预测结果

5. 会话式聊天机器人

帕克兰医院还在官方网站的首页上部署了与SAP共同开发的人工智能（AI）工具。这款自动聊天机器人能够帮助社区决定是否需要组织新冠检测，以及何时可以实际安排。这就大大降低了惊慌不已的民众给院方带来的电话求助压力。

很明显，日常情况下这类分析解决方案的推广绝不可能如此迅速。而帕克兰团队显然抓住了这个机会。Harrison表示，“这一次，不是我们要求用户采用新的IT工具，而是他们需要更强大的洞察能力、反过来要求我们尽快提供对应的解决方案。”

为了表彰帕克兰医院技术团队做出的创新努力以及在新冠疫情流行期间的卓越贡献，他们最近获得了SAP Sapphire奖。

新冠疫情带来的教训

帕克兰团队在数据分析领域的早期探索与持续投入，帮助他们提前建立起足以应对爆发式疫情的高敏捷性。在谈到此次疫情带来的经验教训、以及如何据此规划未来的业务弹性时，该团队分享了以下三个要点：

1. 尽可能削减技术债务

Harrison坦言，“在新冠疫情到来之前，我们有不少已经被纳入清退路线图的遗留系统迟迟未能退役。保持这些系统的正常运作、特别是与全新集中式平台的对接成为一项沉重负担，白白消耗掉技术团队的大量精力。我们再也不想再次承担这种无用的技术债务了。”他补充道，目前帕克兰医院的技术团队正着手进行云数据仓库迁移。

2. 有意识地为快速变化做好准备

Townsend解释道，“变化的速度往往超出想象。我们可能随时会建立新的免下车服务站或者另一处呼叫服务中心。所有这类新实体都必须能够被迅速整合至现有后端系统及仪表板当中。”

3. 将数据整合至战略规划当中

新冠疫情给全世界敲响了警钟，也再次证明将数据与分析技术纳入组织战略规划的重要意义。在新冠疫情之前，Harrison与帕克兰医院的领导层就组织过数据治理会议，着重强调普及分析能力的重要性。新冠疫情证实了他们的预判，也让数据以前所未有的重要地位跻身于医院高管团队及董事会制定的最新战略计划之内。

Harrison总结道，“我不知道如果没有新冠疫情，帕克兰医院的战略计划是否会像现在这样高度重视数据的意义。”但无论如何，他都将依靠数据指引未来的前进道路。