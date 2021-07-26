PingCAP：相信开放，立足真实场景，拥抱创新

诞生于上世纪60年代的数据库，现如今已是每一个企业的必要技术。随着企业业务的不断发展，对于数据库也提出了众多新需求，像敏捷性、弹性等等，这也驱动了数据库技术的进一步发展。

“数据库正在经历一场划时代的体验式变革。”PingCAP创始人兼CEO刘奇在PingCAP DevCon 2021上说道，新一代云数据库在资源扩展能力、自动伸缩、可管理、自服务方面正发生变革。

PingCAP创始人兼CEO刘奇

“开源、简化、融合”已经成为新的技术潮流，新一代云数据库逐渐成为企业应用的主流。今年PingCAP DevCon上，PingCAP发布了云原生混沌工程平台Chaos Mesh® 2.0版本，以及面向企业用户的Ti-Star计划，持续通过开放的技术生态实现对企业的赋能，释放开源的创新力量。

相信开放的力量

由于对开放的相信，对开源社区的信仰。刘奇认为，TiDB不是PingCAP的产品，而是所有开发者、用户、DBA（数据库管理员）和运维工程师的共同"作品"。

因为开放的社区有着极大的延展能力，可能会以各种方式贡献力量，甚至是社会价值。就如同危地马拉一所大学的教授和学生通过 PingCAP 在GitHub创立的Chaos Mesh®开源项目，构建了一个分布式系统，实时显示世界各地的新冠疫苗接种的统计信息。

PingCAP创立的开源项目在GitHub上总计有超过41600个star，1400多位贡献者，遍布全球几十个国家。PingCAP在CNCF2019-2020年，贡献度排名中位列中国企业第一，全球排名第六。

到今天为止，基于开源社区，PingCAP已经形成了全球数据库的人才生态圈，第一环是PingCAP数百人的研发团队，专注于TiDB的内核研发，以及社区的联合开发；第二环是数以千计的开发者，包括1400多位贡献者，以及众多知名高校和科研机构；第三环是用户和合作伙伴，上万名DBA和运维工程师，他们把各自的场景重新带回开源社区。

PingCAP在会上发布了Chaos Mesh® 2.0版本，2.0版提升了整体易用性，让更多人能够很轻松地给系统注入各种各样的故障，进一步提升自动化的能力，同时降低整个测试的成本，提供更多的故障注入类型。

真实场景是最好的架构师

目前TiDB横跨了OLTP和OLAP，进一步提供 完整的HTAP能力。在大数据领域，TiDB 实现了与Spark、Flink、Presto等大数据技术栈的广泛融合。

PingCAP高级副总裁朱巍表示，TiDB可以很好的支撑企业数字化转型两大方向：业务敏捷化和数据实时消费洞察。

TiDB既支持在线横向扩展，又能非常高效的支持数据实时分析 ，并且兼容现有的大数据、技术生态，降低了技术栈的复杂性。非常重要的一点是TiDB HTAP 解决方案的特点是行存与列存分开，可以完全隔离OLTP和OLAP的资源，在实时分析时不会影响TiDB的联机交易性能。

今天，TiDB产品、解决方案已经广泛地应用在各行各业，像金融、物流、零售、电商等行业，推动技术创新，为业务赋能。

会上PingCAP还发布了Ti-Star计划，通过“混合生态”助力用户旅程的成功，在接触和使用、深化应用、团队建设、实践推广等环节，由PingCAP提供原厂的深度支持和持续互动。

从本地到云，创新从未停止

2020年 6月，PingCAP在海外区域推出了TiDB Cloud全托管TiDB服务。这也是基于用户的三大需求所产生，第一，业务需求，希望业务更加可用，在不同区域之间进行数据复制；第二，业务全球化需求，在全球多个地区提供服务，并且满足数据的合规；第三，最大化利用云计算基础设施，目前TiDB Cloud在海外已经支持AWS和GCP。

PingCAP国际业务负责人申砾指出，过去一年中，TiDB Cloud持续演进功能，尤其是以云原生的方式在数据访问安全和弹性运维方面进行增强，大大提升了用户的安全访问能力以及业务连续性。

今年5月，TiDB Cloud在海外区域，正式对全球用户开放。TiDB Cloud建立了更加敏捷的迭代方式，一方面，云原生的新特性可以更快上线；另一方面，TiDB Cloud紧跟TiDB的内核功能，让用户既可以享受最新版数据库内核的功能，而且不用自己去升级系统。

针对安全合规，PingCAP已经建立了一套科学有效且符合国际标准的信息安全管理体系，全面满足国内外客户的需求，提高信息安全风险的管控能力，让用户可以无忧地使用TiDB Cloud。

同时，TiDB Cloud宣布第三季度支持全球多区域的数据同步，第四季度为个人开发者提供免费的 TiDB Cloud集群。