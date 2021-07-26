亚马逊云科技在云时代不断重塑、不断构建

在中国，亚马逊云科技也希望用好自身优势，帮助客户重塑，加速全球业务的拓展，同时在社会责任上做出贡献。

就在“2021亚马逊云科技中国峰会”召开的前一天，亚马逊创始人贝索斯完成了飞上太空的梦想。在之前太空旅行可能只存在电影中，但现在借助科技的力量，一切都变成可能，尤其云就是这样一个能让所有人都有机会打破常规，创新无限可能的技术。

2021年第一季度，亚马逊云科技全球年化收入达到540亿美元，保持32%的增长。亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区执行董事张文翊表示，不要小看32%的增长，这意味着一年将增长超过150亿美元的收入。

亚马逊云科技新上任的首席执行官Adam Slipsky也通过视频首次亮相中国，他提到用云持续推动客户数字化转型的决心。在中国，亚马逊云科技也希望用好自身优势，帮助客户重塑，加速全球业务的拓展，同时在社会责任上做出贡献。

“5+1+1”优势全面落地中国

其实在今年年初，亚马逊云科技就发布了“三驾马车”的中国战略，即帮助中国客户深耕本地业务，帮助全球客户植根中国市场，帮助中国客户出海走向世界。

在2021亚马逊云科技中国峰会上，张文翊又提出了“5+1+1”的优势进一步推动“三驾马车”战略。5是指超过200大类广泛而深入的云服务、服务全球245个国家和地区的基础设施、引领行业的安全合规理念和实践、过去15年服务全球数百万客户的实践、以及来自全球超过10万个合作伙伴的解决方案。两个1是指亚马逊全球业务体系的强大支撑，以及与生俱来的亚马逊创新文化和方略，更好地为客户重塑赋能。

亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区执行董事张文翊

去年一年，亚马逊云科技推出了2757项新的服务和功能，在中国通过与西云数据和光环新网的合作，加快服务和功能在中国区域落地，今年上半年落地服务数量相比去年增长了将近50%。

亚马逊云科技在全球25个地理区域，有81个可用区，服务全球245个国家和地区。中国是除美国外，拥有三个完整区域的国家，今年光环新网运营的北京区域新增了第三个可用区，同时西云数据运营的宁夏区域也在进行二期扩建，厂房设施面积容量将增加130%。

亚马逊云科技在全球拥有10万多家合作伙伴分布在150多个国家，能够为客户提供丰富的解决方案，满足来自于各行各业、各种规模客户在各个应用场景的需求。过去五年，亚马逊云科技全球合作伙伴网络(APN) 每天都在新增50多家合作伙伴，获得了5倍以上的增长。

亚马逊云科技希望通过“5+1+1”优势，更好地助力企业来加快创新，构建业务的新格局，助力整个数字经济的发展。

以客户为中心的创新和实践

每年亚马逊云科技中国峰会上都会迎来多位用户进行分享，今年也不例外，峰会上四位用户分别从不同的场景解读了自己的云计算之旅。

嘉实财富是嘉实基金旗下独立的财富管理平台，嘉实财富的经营理念是“好金融，常陪伴”。嘉实财富管理有限公司总经理陶荣辉表示，“常陪伴”意味着需要高频、有效的客户触达，短视频是一个非常有效的方式，通过与亚马逊云科技的合作，我们很快搭建了短视频媒体平台，对长视频内容做相应的剪辑、采编、打标签，最终通过人工智能辅助精准地投放给客户，实现超过18000小时的观看时长，以及超过8300个客户的访问。

由于全球化业务，业务系统、数据分散，为洛阳钼业快速扩张带来各方面的挑战。洛阳钼业信息技术部总经理许斌表示，洛阳钼业开始统一系统，通过亚马逊云科技我们实现了云上迁移，尤其是SAP的迁移，最终整个托管和应用性得到了提高，对业务的支撑提高，机房成本和托管运维成本下降了89%。

保时捷一直在打造本地化的数字化体验，涵盖出行前、出行中、出行后。保时捷中国信息科技部负责人朱洪江表示，借助亚马逊云科技实现了三大价值，第一，更敏捷的交付，从几个月缩短到几小时；第二，更智慧的数据，为大数据实时采集、清洗、处理提供更灵活的方案；第三，更灵活的投资，按需付费，让IT投资更精准的服务用户和业务。

安克创新通过VOC与用户洞察持续进行产品和技术的创新，并依托亚马逊云科技的机器学习、视频流服务、语音识别，持续快速实现产品创新和迭代。安克创新创始人兼CEO阳萌表示，我们利用亚马逊智能湖仓服务将数据连通在一起，打造出一个智能化的驾驶舱，提升整体业务效率。

德勤战略合作2.0升级

2015年德勤全球以全球核心级咨询合作伙伴身份，与亚马逊云科技在全球开展战略合作。目前德勤在全球已经拥有4400名亚马逊云科技认证的咨询顾问，3000名亚马逊云科技认证的技术顾问，以及15项亚马逊云科技能力认证。

在中国，2018年德勤中国与亚马逊云科技在大中华区达成战略合作，此次在亚马逊云科技中国峰会上，德勤中国和亚马逊云科技宣布，双方战略合作再次升级2.0。

在行业领域，双方将专注汽车、生命科学、零售快消和金融服务等四大行业的合作。在解决方案协作方面，双方将共推涵盖六大种类的解决方案，包括：为跨国企业入华提供一站式咨询与落地服务、加速企业迁移上云和现代化应用改造、客户数据平台(Customer Data Platform)、智能工厂(Smart Factory Fabric)、基础设施安全服务和云安全托管服务等。

“云的出现对于数字化业务是一个天然的支持。”德勤管理咨询中国首席执行官戴耀华说道，企业如果要实现有价值的数字化转型，还有很多技术以外的因素需要考虑，比如战略和商业模式、运营模式、人才和组织等，而云是实现数字化转型的必要基础。

同时，为了更好的服务中国客户，双方还将通过合作进一步扩充云技术人才储备，德勤中国持续加大投入，将其专注于亚马逊云科技的人才队伍增长一倍。