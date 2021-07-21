守护云上安全 德勤与亚马逊云科技宣布创建云上安全实验室

德勤中国和亚马逊云科技宣布携手创建云上安全实验室，通过双方的共同合作，为客户提供网络安全事件管理解决方案，构建安全运营中心，助力企业提升云上安全，并进一步完善企业安全合规管理，响应法律法规的安全合规要求。

面对日趋复杂且严峻的网络安全威胁，企业需要构建敏捷弹性的数字化网络安全运营体系，不断提升组织安全检测和防御能力。企业上云作为推进企业数字化转型的关键步伐和实现全球业务拓展的首选途径，第一要务就是建立一套完整安全且合规的系统架构和管理体系，来应对当前云上安全合规的挑战。

近日，德勤中国和亚马逊云科技宣布携手创建云上安全实验室，通过双方的共同合作，为客户提供网络安全事件管理解决方案，构建安全运营中心，助力企业提升云上安全，并进一步完善企业安全合规管理，响应法律法规的安全合规要求。

德勤与亚马逊云科技联合云上安全实验室发布

在2018年，德勤中国就与亚马逊云科技在大中国区达成合作，以云计算、数据分析、人工智能与机器学习、网络安全等先进技术为切入点，结合德勤领先的战略、业务、技术咨询服务能力，为帮助中国企业实现数字化转型和持续创新。

德勤中国风险咨询部全国主管合伙人吴萍表示，与亚马逊云科技建立云上安全实验室，在网络安全领域打造强大的端对端的服务能力和行业解决方案。亚马逊云科技领先的全球云服务，结合德勤在网络安全方面的解决方案能力，将从托管安全服务、安全合规服务、基础设施安全服务和应用安全服务各个领域不断地为客户带来丰富的价值。

德勤中国和亚马逊云科技的合作主要包括三个方面：

第一、双方基于行业标准、最佳实践和安全威胁态势，为客户提供专属安全托管服务，帮助客户更快地发现和应对已知或未知安全威胁；

第二、帮助中国的本土客户、出海客户和在华的跨国客户，评估网络安全风险，对标网络安全和隐私领域相关法律，法规要求，进行网络安全成熟度分析，并协助客户采取迅速有效的安全防护和监控措施，快速响应安全合规要求；

第三、推出云上安全卓越中心——Cyber Cloud CoE (Center of Excellence)，帮助企业克服安全与合规障碍，快速迁移上云。Cyber Cloud CoE 参照DevSecOps 和零信任模型，推动一系列云安全服务解决方案，如安全区部署，云安全排程和自动化（包括DevSecOps），云安全监控和响应，应用安全，基础架构安全，多云安全策略部署，云灾备弹性部署。

亚马逊云科技中国区生态系统及合作伙伴部总经理汪湧表示，亚马逊一直将安全放在首位，因为这也是创新的根本保障，而且亚马逊云科技在业内首先提出与客户建立安全责任共担理念，合作伙伴网络成员在其中也是非常重要的一环。凭借双方丰富的全球实践经验和领先技术，必将帮助客户的数字化转型之旅安全无忧，行稳致远。

德勤中国风险咨询部网络安全及战略风险事业群主管合伙人薛梓源表示，德勤结合自身在网络风险安全咨询领域深耕多年的丰富经验与资源，深刻洞察行业战略方向，以领先技术催生解决方案。通过采用包括Amazon WAF等亚马逊云科技领先的云原生技术和服务，我们将共同帮助企业在获得云服务收益的同时，改善网络风险态势。

德勤与亚马逊云科技联合云上安全实验室将提供托管安全、安全合规、基础设施安全、应用安全四类服务。同时马逊云科技提供全面的云安全工具支持，包括了超过230项安全、合规和管理方面的服务及功能，通过实验室双方可以共同研究和探索客户所面临的挑战。