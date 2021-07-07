启元世界：3天部署上云，真正实现数据融合

随着人工智能技术的普及，游戏圈中的人机对决已不足为奇。启元世界就是一家将AI的能力应用在游戏中的企业，通过亚马逊全球的丰富基础设施资源，以及数据分析托管服务，让启元世界的AI能力可以服务全球游戏，实现20MS的快速响应。

随着人工智能技术的普及，游戏圈中的人机对决已不足为奇。启元世界就是一家将AI的能力应用在游戏中的企业，通过亚马逊全球的丰富基础设施资源，以及数据分析托管服务，让启元世界的AI能力可以服务全球游戏，实现20MS的快速响应。

全球化服务的难点

启元世界成立于2017年，是一家人工智能平台公司，其拥有深度学习、强化学习、云计算等自主研发的核心技术和产品，能够为游戏和数字娱乐行业提供完整的人工智能解决方案，包括虚拟玩家、商品推荐、数值设计、内容生成等应用。目前，启元世界覆盖MOBA、FPS、RPG、AVG、SIM、RTS等游戏品类。

启元世界（北京）信息技术服务有限公司CTO龙海涛表示，启元世界打造了游戏AI平台和引擎，引擎包括，模仿学习引擎、强化学习引擎、演化学习引擎、内容生成引擎、智能推荐引擎五部分。在五大引擎基础上又提供了基于游戏场景的虚拟玩家、商品推荐、数值设计、内容生成4个SaaS解决方案。

启元世界（北京）信息技术服务有限公司CTO龙海涛

虚拟玩家服务，利用深度学习、强化学习、模仿学习等算法，实现不同难度、不同风格的智能队友和智能对手，以及不同性格、行为高度拟人的非玩家角色，能够以相对较低的成本为游戏和电竞厂商提供玩家补位、人机对战、数值测试等人工智能体解决方案，对游戏的流量缺口进行填补，迅速提升游戏热度，匹配速度和游戏体验，提高游戏留存。使得用户投诉率降低70%，次日留存率提升10%。

商品推荐服务，根据游戏玩家的特征和偏好，通过采集、分析和定义玩家行为，了解玩家是什么样的人，行为偏好是什么，分享了什么，产生了那些互动反馈等等，最终理解和得出符合平台规则的用户特征和偏好，从而向用户推荐感兴趣的信息和商品。最终玩家付费率提升，商品总体收入提升50%以上。

在发展的过程中，启元世界也遇到了三个技术痛点，龙海涛指出，第一，全球发展战略，启元世界服务的游戏玩家遍布全球，需要全球部署，拥有极高的可靠性和可扩展性；第二，高效的数据管理，通过成熟、稳定、免运维的大数据托管服务，可以将更多精力聚焦在算法迭代与产品打磨上；第三，业务的弹性扩展，随着业务规模的快速增长，在游戏的运营过程中，存在明显的波峰波谷，需要灵活敏捷，弹性伸缩能力的技术架构。

云上的数据融合

启元世界在创立之初，还采用私有云的部署模式，随着业务和技术的挑战逐渐加剧，去年启元世界也开始公有云的尝试。

依赖于亚马逊云科技覆盖全球的基础设施，以及丰富而安全易用的托管服务，仅仅3天时间，启元世界就完成了云上的部署，并进一步在云上创新。

流处理方面：使用Amazon Kinesis云原生流数据全栈解决方案，一站式解决游戏数据收集、分析、归档，从运维敏捷性和性能上都提供最优的体验，最终流数据处理系统部署时间从天级缩短到分钟级，并能够轻松承载百万QPS。另外，Amazon Kinesis还可以一键把数据归档到Amazon S3，或者使用Flink框架，直接对流数据进行业务分析。

批处理方面：Amazon EMR能够在云上轻松部署弹性可扩展的Spark集群环境，进行SQL开发工作，完全不用担心集群维护和计算能力受限。托管的Amazon MWAA实现批处理过程的自动化，设定好数据处理管道与定时任务，Amazon EMR就会自动运行批处理任务。最终批处理运行的时间减少了80%，在不改变采用开源组件开发体验的前提下，运营总成本下降了50%，能够承载的查询数量与复杂度上升了数倍。

即席查询方面：随着业务的快速增长，业务管理和决策时会频繁提出临时的查询需求，这也带来了很大的负担，需要真正的交互式大数据查询及报表分析功能，让业务人员和管理人员能够时刻受益于大数据的潜在价值。由于不同分析工具中有统一的源数据管理以及安全管控，使用Amazon Glue、Amazon Athena、Amazon QuickSight等服务，业务人员可以自助式的进行查询，无需再麻烦数据开发部门，秒级响应各种数据查询及分析请求，数据报表生成加快一倍。

龙海涛表示，启元世界通过亚马逊云科技的“智能湖仓”理念做到了数据融合，实现统一治理，可以根据不同业务场景专门构建，实现极致性能。

未来，启元世界将基于“智能湖仓”架构，在游戏的全生命周期打造产品矩阵，使用AI和数据分析能力，帮助游戏快速上线，改善游戏体验，提升客户留存。