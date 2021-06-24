云让轻舟智航在L4自动驾驶的赛道跑得更快

自动驾驶早已不是一个新词，最近两年L4也被频频提及，因为当自动驾驶达到L4级时，系统已经可以在特定环境下完全摆脱驾驶员并自主负责车辆的操作作业。相比乘用车的L4，在配送、物流、工业运输等场景更加适合以点和线展开的有条件自动驾驶。

自动驾驶早已不是一个新词，最近两年L4也被频频提及，因为当自动驾驶达到L4级时，系统已经可以在特定环境下完全摆脱驾驶员并自主负责车辆的操作作业。相比乘用车的L4，在配送、物流、工业运输等场景更加适合以点和线展开的有条件自动驾驶。

作为国内第一个实现自动驾驶公交车常态化运营的城市，苏州最近开通了第二条自动驾驶公交路线，使用的就是具备L4级别自动驾驶功能小巴。苏州希望通过自动驾驶推动绿色出行，实现智能化的城市交通微循环，解决市民“最后三公里”出行难题。

打造这款无人小巴的是自动驾驶领域里的一支新军“轻舟智航”，其设计的龙舟ONE无人小巴不仅拥有自动驾驶技术，而且仿真和数据存储都是在云上完成，让市民的出行更智慧、更高效。

L4落地，首选自动驾驶小巴

轻舟智航（QCraft）的四位创始人都是来自Waymo，致力于打造适应城市复杂交通环境的自动驾驶汽车。以大规模智能仿真系统为核心能力，轻舟智航推出了专注城市复杂交通场景的自动驾驶方案“Driven-by-QCraft”，目前轻舟智航已经储备了超过8款车型。

轻舟智航的主要目标是打造自动驾驶超级工厂，包括三大核心能力：自主研发大规模智能仿真系统、可自主学习决策规划框架，以及多传感器融合和时序融合。

轻舟智航在L4自动驾驶落地场景上，做了长时间的探讨和调研。轻舟智航合伙人、商务副总裁郝景山表示，自动驾驶小巴落地场景主要有四个特点，第一，中低速场景，小巴属于公交的一种车型，乘客对车速预期可控，降低安全隐患；第二，固定线路和固定区域，可以提前做好仿真测试和实际路测，确保路段各种极端情况的出现；第三，多人出行，通过公交专用道其他车辆会尽量避让，提高安全性；第四，用户和客户分离，可以在早期快速实现商业化闭环。

轻舟智航合伙人、商务副总裁郝景山

落地L4自动驾驶，自动驾驶小巴是其中最快投入到实际商用的一个场景。城市交通分为快线、干线、支线、微循环，快线以轨道交通为主，包括城轨和地铁，干线主要是长线公交，支线多通过打车完成，所以微循环是原有出行体系里一个新的补充，提高城市出行效率。

“微循环是一个较新的概念，因为公交对于新开线路需要很多要素，如何把人连接到地铁网络是一个大问题。” 郝景山指出，现在国内很多城市都提出了“微巴”的概念。

因为微循环公交具备三大特点，线路短，主要有5-8公里；车型小，主要在6-8米；班次灵活，高峰时期是固定班次和路线，闲时可以实现网约化，匹配更多人出行。

轻舟，苏州，小巴

去年轻舟智航在苏州用了三个月时间把轻舟、苏州、小巴三个关键词串连在一起。苏州也成为全国首个常态化运营5G自动驾驶公交项目，设置多条微公交路线，覆盖苏州高铁新城周边9.8平方公里。

2020年10月，苏州开通了第一条自动公交车线路 (Q1路)，最近第二条自动驾驶公交车线路 (Q2路)也已开通，主要连接苏州北站、周边商业区、办公区和长三角国际研发社区启动区，路线总长为4.6公里。

Q2路已测试3个月，日前正式宣布面向市民全面开放，所有市民均可乘坐通勤。目前线路在中午用餐高峰期间运营，重点服务于启动区的高科技人才，后续随着启动区入驻项目的增加，将调整早晚高峰期的运营路线。苏州高铁新城在今年内将开通超过4条自动公交线路，目前已有3条线路在测试运营中，后续将逐步面向市民开放。

龙舟ONE无人小巴正是苏州Q2路的主角，小巴长6米，有9个座位，10个站位。郝景山表示，我们从起步就是针对的公开道路来设计，所以车速、软硬件配置，以及测试场景都很快完成。

龙舟ONE无人小巴装有2个主激光雷达、3个补盲激光雷达、4个摄像头、2个毫米波雷达，实现了360度无盲区覆盖。在车内乘客可以通过屏幕看到行车路线上的机动车、非机动车，以及行人的行动画面。龙舟ONE无人小巴是轻舟智航自动驾驶方案落地的第一个场景，后续还将推出更多车型。

目前，龙舟ONE在深圳、武汉均已上路运营，是国内布局城市最多的公开道路自动驾驶公交。

云是跑得更快的一个驱动力

仿真可以帮助自动驾驶在前期解决很多问题，提高效率，而传统仿真软件选择将城市的实际街景变成三维，再植入汽车的模式，更符合智慧城市，对自动驾驶并不适合。在仿真和路测协同方面，轻舟智航基于游戏引擎制作了仿真平台，仿真平台没有过多的渲染，主要聚焦在驾驶决策。

“因为驾驶决策是整个信息处理最终的一环，我们需要把数据的价值最大化。” 郝景山说道，我们会在仿真中加入很多智能体，像车、人，甚至其他交通参与者，来进行算法的训练。

大规模智能仿真系统可以让测试成本大大减少，达到路测成本的1/100，还可以拓展1000倍于实际路测里程、模拟各种极端情况，同时准确衡量各个自动驾驶软件版本的水平。而大规模智能仿真系统正是部署在亚马逊云上，通过云实现规模化。

说起与亚马逊云科技的合作，还要从轻舟智航创业说起，2019年4月，轻舟智航在美国就与亚马逊与科技开始合作，同年11月，轻舟智航全面回到国内发展，开始使用亚马逊云科技中国的服务。

目前轻舟智航主要在仿真平台和数据闭环两个层面使用亚马逊云科技，仿真平台使用了Amazon S3、Amazon EC2、Amazon EFS等服务，海量数据存储使用了Amazon S3、Amazon Lambda等服务。

轻舟智航数据闭环和仿真环境

亚马逊云科技也给与轻舟智航很多支持，亚马逊云科技的云创计划，支持轻舟智航在创立初期快速、低成本构建原型。而且亚马逊云科技在全球与众多自动驾驶公司合作，轻舟智航可以在合作伙伴网络中与自动驾驶各个不同领域的公司进行交流，以及业务拓展。

云计算对于轻舟智航最大的价值就是成本的降低，当然省钱不应该成为目的，在L4自动驾驶的赛道里效率将决定谁跑得更快，而云是轻舟智航跑得更快的一个驱动力。