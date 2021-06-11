在消费者主导的时代，一切以消费者为中心，而这离不开数字化技术的支持。

又到“618”，一个电商和网民狂欢的特殊日子！

“618”、“双11”是当下零售市场最重要的两个节日，每年临近这两个日子，商家的各种促销活动此起彼伏，直播带货、线上线下广告格外热闹。每个活动都需要真金白银的投入，但为了吸引消费者这些钱不得不花，在一个消费者主导的时代，一切都得以消费者为中心。只有赢得了消费者的关注，才有可能得到认可，才有销售的机会。

其实，不只是在销售阶段商家在认真研究消费者。在商品的生产和设计阶段，消费者的地位也日益凸显。人们越来越认识到，零售行业正在转向以消费者为中心，它倒逼后端的生产和设计整个流程不得不发生变革，让消费者越来越多地参与到产品的设计、生产和销售的全流程中，这已经成为行业发展的大趋势。

C2M正是在这种背景下出现的。作为一种新的生产模式，C2M通过消费者和生产者之间的直接互动，支持客户定制、以销定产，借此来降低库存，提高运营效率，降低成本，最为重要的是很最大程度地满足消费者的需求，因此对企业无疑具有非常大的吸引力。

只是要实现这一切并不容易，不仅要求销售前端有好的连接能力、更快速的响应能力、更智能的决策，还需要后台一个更为智慧的供应链、更为智能的工厂，当然，最最重要的还有持续的创新能力，这些都需要数字化技术来支撑，这也正是数字化转型的核心价值。

实际上，我们可以看到制造行业正在以智慧工厂为目标推动数字化转型走向深入。比如，今天的不少商品已经实现了从最早的设计到中间的生产、销售到后期使用全称可数据化，目的不仅是让全流程可追踪和监控，更要基于这些数据准确了解客户的需求、了解商品的特性，从而实现数据驱动决策，帮助企业从产品驱动转向用户驱动和服务驱动，真正做到以消费者为核心。特别是大数据、区块链、人工智能、移动互联网等新技术的出现，让企业得以对生产、运输和销售全链条进行智能化升级，来更准确地把握消费者需求、降低成本，更好地服务客户。

本期杂志我们以C2M这个视角，来深入探讨制造行业的这场变革如何产生，数字化转型如何支持C2M的落地，如何支持制造企业的转型，希望通过我们的这个“C2M专题”能为正在转型和准备转型的企业提供一点参考。