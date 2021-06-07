凯捷中国，在云上加速客户创新

凯捷同亚马逊云科技开展合作，结合自身的云服务能力、云原生应用开发能力和SAP实施、运维及托管服务能力，帮助客户通过云加速实现企业的数字化转型和创新。

深圳，从南海之滨的小渔村，到现在成为远近闻名的创新之城，技术是重要的发展引擎。

凯捷(Capgemini)也将中国首个应用创新中心设立在深圳，凯捷深圳创新加速器（AIE）是全球的第18个，通过帮助客户利用新兴技术进行创新测试，实现快速大规模生产。

应对企业的数字化转型，凯捷AIE在智慧产业的应用创新与产品经营方面，覆盖商业应用、新兴技术（AI、IoT等）、硬件研发制造等领域。同时凯捷还同亚马逊云科技开展合作，结合自身的云服务能力、云原生应用开发能力和SAP实施、运维及托管服务能力，帮助客户通过云加速实现企业的数字化转型和创新。

从全球到中国，逐渐深化的云上合作

凯捷在咨询、数字化转型、技术和工程服务领域具有全球领先性，它进入中国已经24个年头。凯捷中国目前拥有近5000名团队成员，17个关联公司及办事机构，4个全球服务中心及1个创新中心，分布于12个城市。

在中国的20多年，凯捷也在不断应对趋势进行服务的转型。1.0时代，凯捷通过收购安永咨询业务进入中国市场，主要帮助企业进行业务流程再造、ERP实施、构建企业管理信息系统；2.0时代，面对客户提供端到端的服务，包括：ERP托管运维服务、数据中心基础设施服务、应用开发等；3.0时代，企业纷纷开始了基础架构转型，从两地三中心向私有云、公有云、混合云的模式变化，凯捷也将服务拓展到云上，包括：平台架构云化、大数据、IoT、机器学习等。

“凯捷的转型和企业对于信息化、数字化的应用阶段有着直接的关系，我们一直在面临新的选择。”凯捷中国云与人力资本管理服务线总经理徐飞表示，3.0时代凯捷也进入了智慧云服务阶段。

凯捷中国云与人力资本管理服务线总经理徐飞

伴随着转型，凯捷也在寻找合适的云合作伙伴，凯捷和亚马逊云科技的合作始于2008年，2011年双方建立了全球伙伴关系，2012年成为亚马逊云科技Premier（核心级）咨询合作伙伴，2016年成为亚马逊云科技托管服务提供商。凯捷全球累计获得包括：迁移、SAP工作负载、IoT，金融服务等6项亚马逊云科技能力认证，凯捷集团全球亚马逊云科技认证多达3000人次。

在中国，凯捷与亚马逊云科技的合作始于2017年，并于2019年签署战略合作协议。

基于这样的历史合作，凯捷和亚马逊云科技在合作服务的内容上主要有两个层面，第一，延续全球全行业提供服务；第二，根据中国本土化，为中国特定客户和特定需求提供服务。

凯捷基于全行业在全球主要提供四大服务，第一，云咨询，提供云架构和上云相关咨询；第二，SAP工作负载迁移到云端；第三，数据库迁移，将原有数据库或数据服务迁移到云端；第四，大规模迁移上云。除了主要的四部分外，还有像VMware on Amazon Wed Services、云管理服务、凯捷云平台、大数据服务等。

具备中国特色的行业解决方案

凯捷中国在与亚马逊云科技合作的过程中，共同打造了多种解决方案，包括：SAP S/4 HANA和Amazon IoT打通、基于RPA和亚马逊云科技机器学习组件提升流程自动化效率、基于亚马逊云科技的技术中台、云集成。

企业中很多创新的应用都需要和原有SAP做集成，凯捷开发的极光S/4 HANA解决方案通过凯捷微服务中台(MSEP)，打通了SAP S/4 HANA和Amazon IoT Core架构。利用云上的套件进行集成，更敏捷的获得仓库、AGV小车、供应链等信息，提高线下仓库的响应速度、协作能力和客户体验。实现软件开发时间从12个月降到了3个月，应用程序的可用性达99.999%。

中国医药营销是需要通过学术会议进行推介，凯捷针对医药行业需求，基于亚马逊云科技搭建了会务管理平台“会捷”。首先，通过微信建立群体或者社区，有效推送会议安排、资料等；其次，利用亚马逊云科技的弹性扩展和高可靠性，应对大规模的会议需求。会捷可以将传统会议管理的或者推送的工作量至少降低20%。

对于大型企业，报销是一件庞大且复杂的工作，需要高效的处理财务数据，有效通过合规审计。凯捷设计的合规机器人可以实现在线事件审核，在线事件记录为视频后，审核员需要根据合规性规则（近30条规则）进行检查，工作量巨大，通过亚马逊云科技人工智能服务，所有检查点都可以由机器人执行，并且准确性可以达到99％，而且多个在线事件审核可以同时执行。

汽车行业是凯捷的优势领域，凯捷基于亚马逊云科技为国外某汽车品牌实施集成平台，实现全球和本地化应用的集成、本地多样的应用集成、云上云下的应用集成。基础设施构建自动化(Terraform + Puppet)，。基于Beats-Logstash-ElasticSearch-Grafana实现应用程序性能监控解决方案提供成本优化服务，应用系统的集成综合使用成本也降低了50%。

在亚马逊云科技上，凯捷还构建了890大数据平台，更快的为客户建立自己的机器学习和大数据应用，以及凯捷中国TaaS平台，其可与大多数通用测试管理及相关工具集成，提供统一的测试服务。

凯捷中国副总裁兼首席销售运营官童成刚表示，与亚马逊云科技的合作在市场开拓上是双赢的方式，利用双方的能力共同为客户定制方案。

凯捷中国副总裁兼首席销售运营官童成刚

未来与亚马逊云科技的合作上，凯捷中国将设立凯捷学院（中国），引入凯捷大学先进的培训课程和管理理念，并且凯捷青年人才计划（JTP – Junior Talent Program）由凯捷中国云团队领导，为即将进入社会的学生提供系统化的职业与云技术培训，包括：职场通识类、亚马逊云科技培训、商业项目实战及国际学习社区。

在中国，凯捷还将不断本地化，为全球客户在中国的业务提供符合中国法规合规要求的云服务与应用推广，同时依托亚马逊云科技在全球服务的优势，帮助中国客户全球化，拓展全球基础设施部署。