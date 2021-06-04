中国金融数字化转型高层研讨会成功举办，助力中国金融业高质量发展

5月28日，由新华网指导，新华网客户端主办，至顶传媒、汇圆福聚承办的《对话中国金融》：中国金融数字化转型高层研讨会在京成功召开。

5月28日，由新华网指导，新华网客户端主办，至顶传媒、汇圆福聚承办的《对话中国金融》：中国金融数字化转型高层研讨会在京成功召开。研讨会由同济大学特聘教授、中科院国创会中国经济政策研究中心主任刘兴华主持，新华网首席运营官、新华网总裁助理、新华网客户端董事长孙巍致开场辞，国家金融创新与稳定30人论坛主席、中国建设银行原党委书记董事长王洪章，中国互联网协会首任会长、中国人民银行原副行长李东荣，中国保险学会党委副书记、副会长龚明华，华夏新供给经济学研究院理事长王广宇，IBM副总裁、客户事业部总经理缪可延，广州银行首席信息官谈新艾，百信银行首席战略官陈龙强和招商银行北京分行办公室总经理徐自强等出席研讨会。

图片出处：《对话中国金融》：中国金融数字化转型高层研讨会现场

同济大学特聘教授、中科院国创会中国经济政策研究中心主任刘兴华

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新华网首席运营官、新华网总裁助理、新华网客户端董事长孙巍在致辞中表示，新华网客户端正在全力打造主流声音，做全媒体传播引领平台，优质内容全方位聚合开放平台，政务、商务全功能整合赋能平台，人工智能全流程应用生产平台。他希望此次研讨成果能够推动金融行业数字化转型进程，为双循环新发展格局贡献金融力量，为政府决策提供参考依据。

新华网首席运营官、新华网总裁助理、新华网客户端董事长孙巍

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国家金融创新与稳定30人论坛主席，中国建设银行原党委书记、董事长王洪章表示，数字化转型有巨大发展潜力。在发展过程中，我们要强化金融基础设施和标准体系建设，提升数据治理能力，确保数据安全和隐私保护，将智能风险识别防控要作为主要因素。

国家金融创新与稳定30人论坛主席，中国建设银行原党委书记、董事长王洪章

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中国互联网金融协会首任会长、中国人民银行原副行长李东荣表示，我们要充分认识当今形势下金融机构数字化转型的必要性、紧迫性和可行性，并着力解决不同类型规模的金融机构数字化能力、金融机构不同业务环节数字化程度、不同客户群体类型数字化服务，和金融机构与网络平台企业合作等领域中存在的发展不平衡等问题。

中国互联网金融协会首任会长、中国人民银行原副行长李东荣

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中国保险学会党委副书记、副会长龚明华表示，数字化转型给金融业带来深刻变革，对保险行业的影响主要体现在获客渠道拓宽、业务流程再造、管理架构变革、产品服务创新和风控模式变化等方面。我们要推动金融机构业务流程改造更加高效，为保险业高质量发展提供技术支撑。

中国保险学会副书记、副会长龚明华

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华夏新供给经济学研究院理事长王广宇指出，开源科技是信息技术发展的有效模式，科技开源同金融体系开放密切相关。数字化转型时代也是软件定义的时代，金融企业应参考软件产业发展对业务流程进行再思考。

华夏新供给经济学研究院理事长王广宇

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IBM副总裁，客户事业部总经理缪可延提出四点具体建议，包括中国金融业数字化转型要主动融入国际化标准，引领标准制定，积极参与国际标准制定；提升开源管理能力，确保稳妥技术路线；全面挖掘数据能力，在管控风险的前提下进行业务创新；通过技术架构国际化布局，推动金融行业业务国际化。

IBM副总裁、客户事业部总经理缪可延

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广州银行首席信息官谈新艾以广州银行为例，介绍了金融科技迭代、粤港澳大湾区战略发展和金融业更高水平开放多重背景下，商业银行如何利用金融科技成果和大数据进行风险防控的最新实践。

广州银行首席信息官谈新艾

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百信银行首席战略官陈龙强表示，金融数字化转型要围绕金融企业自身核心业务展开，打造敏捷组织和创新文化，做好数据层、应用层和技术层等方面工作。

百信银行首席战略官陈龙强

图片出处：《对话中国金融》：中国金融数字化转型高层研讨会现场

部分与会嘉宾合影

图片出处：《对话中国金融》：中国金融数字化转型高层研讨会现场

研讨会主持人同济大学特聘教授、中科院国创会中国经济政策研究中心主任刘兴华在研讨会总结中表示，数字经济在经济社会发展中发挥的作用日益增强。2050年我国数字经济核心产业增加值占GDP比重将从2020年的7.8%提升到10%。这为金融数字化转型带来重大机遇，也提出更高更迫切要求。会议主办方、承办方等将继续合作开展相关专题讨论，为中国金融业高质量发展汇智聚力。