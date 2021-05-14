在云上，构建夯实的数据根基

亚马逊云科技合作伙伴，神策数据成立于2015年，是国内专业的大数据分析和营销科技服务提供商，其通过全渠道的数据采集与全域用户ID打通，全场景多维度数据分析，全通道的精准用户触达，帮助企业实现数字化经营。

数据基础薄弱，可能是企业在做数字化转型过程中遇到最多的挑战，像全渠道触点数据的采集，构建数据指标体系等都让企业头疼不已。其实Gartner一直将数据和分析放在数字化商业平台的核心位置，其功能是为企业各个数字化领域的举措提供核心的赋能和支持。

亚马逊云科技合作伙伴，神策数据成立于2015年，是国内专业的大数据分析和营销科技服务提供商，其通过全渠道的数据采集与全域用户ID打通，全场景多维度数据分析，全通道的精准用户触达，帮助企业实现数字化经营。

业务、技术、落地合作一个也不能少

神策数据提供了神策营销云、神策分析云、神策数据根基平台三大产品方案，可以实现私有化部署、虚拟私有化部署（企业专属的公有云环境），所以神策数据为了更好地服务客户开始与亚马逊云科技进行合作。

“通过云部署的企业正在逐渐增多。”神策数据副总裁王桐表示，虚拟私有化部署的客户非常注重两点，第一，底层资源动态、灵活，满足业务扩张需求；第二，保证数据安全，实现资源管控。

神策数据副总裁王桐

所以亚马逊云科技在业务、技术、落地合作上都给出了相应的支持。

业务支持：通过全职接口人负责制，确保双向信息畅通；全国各地区及各行业销售与架构师方案培训和商机输出；客户POC测试高性能服务器资源支持；双方重点在跨境电商、零售品牌、金融、游戏行业进行重点合作。

技术支持：基于亚马逊云科技的实例类型和存储类型，实现天级别的快速部署；亚马逊云科技的弹性扩容方便客户随时扩展计算和存储资源；亚马逊云科技丰富的存储功能同时满足神策实时查询要求以及客户备份数据要求；基于亚马逊云科技系统管理器的运维管理，更安全的远程运维，方便管理和配置实例的安全与合规要求；基于神策提供的数据多重导出能力和亚马逊云科技丰富的数据服务，方便客户更快速地建设企业数据湖和Lakehouse。

落地合作：联合举办行业峰会和技术沙龙；跨境电商行业数字化运营方案研讨；神策数据已完成亚马逊云科技TP认证；上架亚马逊云科技Marketplace；联合进行行业客户开发。

场景化的持续赋能

在过去的5年中，神策数据已经为1500多家企业提供完整的私有化和SaaS部署方案。“神策数据的能力嫁接在亚马逊云科技之上，可以更好地帮助企业使用数据，进一步赋能业务。” 王桐说道。

双方正在联合进行客户交付，某世界500强保险企业在发展的过程中出现了多系统多平台数据无法处理、新用户开户流程转化无法监控、获客推广渠道效果无法精准评估、代理人精细化管理、代理人客户跟进和成交效率提升等问题。

神策数据为其建设了完整的用户和代理人数据平台，打通了代理人和用户的线上数据、线下订单数据、出险相关数据等，并且在数据平台之上，实现了新用户开户流程转化监控、代理人运营等。

王桐表示，代理人向客户发送保险计划书后，如果客户超过30分钟没有完成支付，系统就会自动提示代理人，代理人就可以进一步跟进，客户是否有了新的顾虑，还是支付过程中遇到问题，提升了不同环节当的转化率。

保险企业选择神策数据+亚马逊云科技也是因为，其可以双向保证数据安全，拥有稳定性和灵活的计费方式，实现完整的数字化运营平台闭环能力。

亚马逊云科技最近发布了新的合作伙伴计划，对伙伴的扶持的力度和形态都比以前更加丰富，亚马逊云科技也将提供更多的指导和最佳实践，激发双方更多的合作。

未来，神策数据在技术领域将结合数据存储、查询和分析，以及人工智能和机器学习算法等维度的产品进行融合和技术协同，不断优化产品性能与功能；在行业领域，共同研究行业客户的需求特征，共同设计和落地目标行业解决方案；在业务领域，共同开发和协同针对存量客户的服务，以及增量客户的商机。