Gartner：“十四五”来啦！CIO重新理解数字化转型

Gartner发布了《首席信息官如何利用“十四五”规划（2021-2025），推动企业在中国的业务发展》从Evaluate（评估）、Influence（影响）、Decide（决策）三个层面进行了分析。

2021年是“十四五”规划的开局之年，随着规划的逐步落实，国家、企业、IT都会发生相应的变化。近期Gartner发布了《首席信息官如何利用“十四五”规划（2021-2025），推动企业在中国的业务发展》从Evaluate（评估）、Influence（影响）、Decide（决策）三个层面进行了分析。

Gartner研究副总裁陈勇、Gartner高级研究总监季新苏

新冠疫情之后企业的商业模式已经发生了根本性的改变，数字化转型也成为企业的推进重点。Gartner将数字化转型分为五个步骤，包括：已有数字化愿景、开始设计数字化解决方案、已交付数字化解决方案、数字化正在拓展并推广、数字化优化并收获。Gartner认为，中国正从国家层面驱动信创产业发展，未来随着规模的扩大，企业将有更大的机会。

用数字化发挥竞争优势

现阶段国家层面正面临经济体之间的不断碰撞，中国的战略也从高速发展转变成高质量、可持续发展。国资委最新发布了《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》明确了企业数字化转型的基础、方向、重点和举措。

Gartner研究副总裁陈勇表示，竞争需要差异化的策略，差异化体现在产品领先、运营卓越、客户亲密三个方面，通过数字化手段三种竞争优势会得到更大的发挥。

产品从传统产品变成数字化产品，像跑鞋通过安装芯片采集数据，可以更好的分析自己的跑步情况，制定跑步规划；生产运营智能化，应用数字化技术的生产流水线，使运营效率提升，成本降低；通过数字化手段进行客户分析，进一步提供优质的客户服务。

未来的数字化转型并不是企业和企业间的竞争，而是生态体系和生态体系的竞争。例如旅游网站的生态圈中航空公司、酒店、景区等所有生态合作伙伴需要共同推进数字化转型。

企业数字化转型的工作重点

每一家企业都有自己的数字化转型重点，Gartner看到数字化转型主要包括管理、技术、数据、安全四个工作重点。

第一，管理：管理可以分为战略、信息化和工业化融合两部分。企业需要真正理解数字化转型，建设符合企业发展的科技战略，同时信息化和工业化融合可以实现标准化、更容易的进行数据采集分析、更容易进行数字化转型。

第二，科技：IT部门要有建立技术的能力，支撑企业数字化转型。中国企业关注的数字化技术有着自己的特色，像5G、IoT、区块链都是中国相较于外国更加重视的数字化技术，从重要性上看，主要的数字化技术还是聚焦在云、数据分析、人工智能。

第三，数据：数据是在技术之上，数据治理是企业需要第一关心的事情。数据治理可以保证数据是正确、完整的，保证数据的主权，在数据治理之后需要进行采集和分析。

第四，安全：从自主可控到信创，中国正在不断落实企业信息安全建设。中国企业正在增加安全上投入，而且从CIO到CEO或董事会都更加重视企业安全问题。

云与大数据的新型应用趋势

云计算和大数据是目前企业在数字化转型中使用最普遍的技术，“十四五”期间云计算和大数据也将有进一步的应用和发展。

“中国的公有云在大型企业的使用相比外国还有3-5年的差距。”Gartner高级研究总监季新苏说道，中国企业更倾向以私有云建设为主，欧美企业则以公有云使用优先，而且欧美企业倾向的混合云概念是将公有云的能力通过机柜托管的方式部署在私有云中，同目前国内的混合云理念有一定的区别。

“十四五”规划对于云计算的使用，尤其是公有云的应用将带来促进作用，未来公有云市场也将会呈现出规模效应，整个市场会向着头部云计算服务商聚拢。

在“十四五”规划中，大数据共提到10处，数据共提到60处，数据分析已经成为企业利用数据的重点。

Gartner将企业数据分析分为描述性分析、诊断性分析、预测性分析、指示性分析几个阶段。陈勇表示，在三阶段企业就要需要引入人工智能，Gartner称为“增强分析”。对于数据分析，Gartner一直倡导Analytics PBC理念，这和中国常说的“中台”概念有异曲同工之处。