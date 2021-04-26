5.0，TiDB 栈稳了？

最近PingCAP发布了TiDB 5.0，5.0版引入MPP（Massively Parallel Processing，即大规模并行处理）架构，至此TiDB成为了具备完整HTAP能力的分布式数据库。

数据库是一个历史悠久的行业，PingCAP在其中的时间并不算长，刚刚过完6岁生日。PingCAP联合创始人兼CTO黄东旭说，我们是从零开始，一行一行代码写出的TiDB新一代分布式数据库，核心代码（自主可控率）达到100%。

最近PingCAP发布了TiDB 5.0版本，这对于PingCAP就像是一个生日礼物。尤其是值得一提的是，5.0版引入MPP（Massively Parallel Processing，即大规模并行处理）架构，至此TiDB成为了具备完整HTAP（混合事务 / 分析处理，Hybrid Transactional/Analytical Processing）能力的分布式数据库。

PingCAP联合创始人兼CTO黄东旭

做“省心、放心、不担心”的企业级数据库

PingCAP的创始团队认为基础软件必须是通用才能有更高的天花板，所以TiDB一开始就被定位为通用数据库，这等于为自己设定了一个很高的目标。

5年前PingCAP带着最早的TiDB产品去和客户交流，客户第一个问题就是你的产品有没有客户，很显然PingCAP最后被拒绝了，因为数据库对于企业是核心系统，没有一个企业愿意做小白鼠。

PingCAP第一个客户也是抱着死马当活马医的态度使用了TiDB，这是一家游戏公司，其当时的数据库不能满足广告投放系统的实施查询，这家公司的CTO恰巧是黄东旭的朋友，所以抱着试试的态度，TiDB也成了救活这个公司的产品。

就这样，TiDB的第一客户是靠“救命”积累的，而这个广告系统恰好是一个HTAP场景，似乎预示了TiDB的救命能力与实时性数据处理密不可分。

在之后，陆陆续续的打单中，客户对于TiDB的接受度也越来越高，但是客户大多都还是集中在互联网企业。黄东旭一次在和客户推介的过程中，客户说你们没有金融案例，你们不是企业级数据库。这也让PingCAP有了新方向，在不断打磨产品的同时，开拓了更多金融行业客户。

从救别人的命，到自己死不了，中间隔着一个煎熬的“死亡陷阱”。“TiDB已经经过了最危险的开源鸿沟，现在是个死不了的产品了。”黄东旭说。

黄东旭对于一个真正的企业级数据库定义是，一个“省心、放心、别担心”的产品。“在做公司或者产品时，永远不要总想着行业趋势怎么变，而是永远投资在那些不会变的东西上，数据库也是一样，客户一定想要一个稳定而不操心的数据库。”

TiDB 5.0核心能力的释放

TiDB早在1.0版本就实现了OLTP Scale（在线事务处理的规模化扩展），4.0版本已经实现初步的HTAP能力，5.0版本在原有HTAP引擎TiFlash的基础上引入MPP架构，提供与存储匹配的分布式计算引擎，进一步提升海量数据下的并行计算与分析能力。

通过与TiDB-Server共享SQL前端，实现解析器（Parser）和优化器的共享，TiDB 向业务提供一体化的入口，能够自动选择单机执行或MPP模式，并且将事务型和分析型的负载隔离，使得双方在高并发量压力下互不干扰。场景实测显示，在相同硬件配置和数据量下，MPP有着数倍于Greenplum的执行速度。

而且TiDB 5.0基于分布式架构，支持云原生与多云，可以弹性扩展吞吐或存储，轻松应对高并发、海量数据场景，实现一栈式数据服务。企业级用户、互联网用户、SaaS厂商和独立软件开发商都可以通过一套TiDB系统构建数字场景应用，而不必关注底层架构。

TiDB 5.0在性能方面取得了巨大的进步，通过提供聚簇索引、异步提交事务、TiFlash MPP等功能，在Sysbench和TPC-C等OLTP基准测试中，获得均值50%的性能提升。

同时，TiDB 5.0 通过优化调度过程中对 I/O、网络、CPU、内存等资源的占用，大幅减少QPS（每秒查询量）因为资源被抢占而出现的性能抖动问题，在TPC-C OLTP的基准测试中，衡量TPC-C tpmC抖动标准差的值小于等于2%。

What’s Next

TiDB 5.0已经具备完整的HTAP能力，用户业务无论是事务型还是分析型，只要一套TiDB系统就可以应对数字化转型过程中“海量、实时、在线”的业务需求。

TiDB还是一个生态友好型的数据库，TiDB 5.0集成了更丰富的大数据生态，新增Kafka连接器 、支持S3存储服务，并提供多个数据迁移、导入与共享组件，方便用户在异构环境使用 TiDB。

目前TiDB帮助金融、互联网、零售、物流、制造、公共服务等行业用户构建面向未来的数据服务平台。TiDB已在全球超过1500 家头部企业的生产环境中得到应用。

可以说TiDB 5.0是一个里程碑版本，但是这并不是终点，未来PingCAP还有自己的规。黄东旭认为，所有的基础软件都会在云基础设施的背景下被重新发明一遍，PingCAP已经准备好重新出发。