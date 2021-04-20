IDC：2024年全球区块链解决方案支出将近190亿美元

今年预计全球在区块链解决方案上的花费将达到66亿美元，与2020年相比增长超过50％。根据IDC《全球区块链支出指南》的更新信息显示，整个2020-2024年预测期区块链支出将继续保持强劲增长，五年复合年增长率（CAGR）将达到48.0％。

IDC全球区块链战略研究总监James Wester表示：“这是区块链市场的一个重要时刻，因为跨市场和跨行业的企业不断增加对技术的投资。新冠疫情凸显了市场需要更具弹性、更具透明性的供应链、医疗交付和金融服务，全球各地的企业都在投资于区块链，以提供弹性和透明性。同样重要的是，我们看到企业、金融机构、甚至是政府开始对那些以前他们认为存在不确定性的领域——例如加密货币、数字资产、中央银行数字货币、去中心化金融——真正产生了兴趣并进行了投资。这项投资将在很短的时间内对于从零售到金融服务再到资本市场的方方面面产生重大影响。”

2021年以及整个预测内，区块链的主要用途是跨境支付和结算，例如使用分布式记账技术来跟踪、追踪和管理支付及结算。第二大用途是血统及起源追溯，用于验证产品在整个价值链中移动的来源和真实性。其他主要用途还包括贸易融资与贸易/交易后结算、资产/货物管理和身份管理等。

从行业角度来看，银行业在区块链上的支出中处于领跑地位，到2021年将占到全球支出的近30％。尽管到2024年，银行业的区块链支出份额将略有下降，但在整个预测中，银行业仍将是区块链支出的主要行业。区块链在银行业中的用途包括跨境支付和结算、贸易融资和贸易/交易后结算。

区块链支出的第二大行业是流程制造和离散制造，总共占到全球支出的20％多，主要用途是血统及起源追溯。紧随其后的是专业服务、零售业和保险业，可以利用区块链来跟踪付款和产品的转移。在预测期内，区块链支出增长最快的行业是专业服务（56.0％ CAGR）、州/地方政府（53.3％ CAGR）和医疗行业（52.7％ CAGR）。

IDC客户洞察与分析研究经理Stacey Soohoo表示：“虽然疫情的影响使得企业开始转移预算或者暂停项目，以专注于一些更重要的工作，但对于区块链而言，情况并非如此。除了数字化转型带来的持续压力，疫情也更加清晰地表明，为了实现更有弹性的业务运营，在行为、需求和供应方面的各种变化迫使企业不得不采用以数字为主导、由区块链驱动的企业应对疫情造成的封锁、供应中断和未来危机。在当前环境下，尤其是在银行业、制造业、专业服务和零售业，区块链的使用正在逐渐兴起，特别是关注于从制造商到分销、再最终的消费者、货物运输和管理相关的付款和结算。现在市场已经达到了这样一个阶段，成功的试点和部署已经验证了市场对区块链的需求，但是还需要其他关键因素（例如合作意愿）让区块链技术覆盖到整个价值链，每个参与者都需要并且希望成为这个网络中的一个组成部分。”

从技术角度来看，整个预测期内IT服务和业务服务总共将占区块链支出的三分之二以上，其中IT服务略高一些。区块链平台软件将是服务领域之外支出最大的类别，也是整体上增长最快的技术类别，五年复合年增长率将达到52.9％，

从区域来看，今年美国在区块链解决方案上的支出将达到26亿美元，成为最大区域市场；其次是西欧（16亿美元）和中国（7.77亿美元）。整个预测期内所有九个地区的支出均将出现显著增长，其中中国领跑，五年复合年增长率为54.6％，中欧和东欧为50.0％。