Forrester：中国正在引领全球区块链数字化转型

市场调研公司Forrester在过去的六个月中对中国的区块链采用情况进行了全面的研究，其中一个关键发现是：政府、企业和厂商在数字化转型上的战略投资，推动了中国区块链技术的采用，且领先于其他国家和地区。

区块链技术正在助推着全球分布式业务环境中信任问题的长期转变。相互链接的数据块让资产变得可追溯，加密技术实现了可信的所有权，共识算法实现了分布式业务的一致性。与此同时，新冠疫情给全球经济带来重大挑战——例如供应链金融、食品可追溯性、资产物流的可见性——让区块链技术在数字化转型过程中的优先级进一步提升。

市场调研公司Forrester在过去的六个月中对中国的区块链采用情况进行了全面的研究，其中一个关键发现是：政府、企业和厂商在数字化转型上的战略投资，推动了中国区块链技术的采用，且领先于其他国家和地区。

中国正在步入区块链3.0时代。过去十年中，中国的区块链市场经历了两个发展时期，首先是区块链1.0时代，先驱公司主要专注于数字货币的应用。区块链2.0时代，有远见的企业和厂商开始通过试水区块链技术来获得商业价值。自2019年下半年以来，企业客户的优先级、技术领导者取得的技术进步、以及政府采取的务实措施，都推动着中国市场带入了区块链3.0时代，区块链技术在所有主要垂直领域发展势头迅猛。

中国厂商正在不断改进他们的技术以满足企业对性能、可扩展性、隐私和安全性的需求，众多中国企业对区块链技术的研发进行了战略投资，蚂蚁集团、百度AI Cloud、安永、华为、东软、OneConnect、PeerSafe、腾讯云和WeBank等领先厂商在区块链技术方面取得了重大进展，包括非对称加密、零知识证明、同态加密和共识性能等等。

区块链正在给中国所有主要垂直行业带来一场变革，变革了现有的业务运营，并在所有主要行业（包括银行、保险、医疗、能源、政府、制造业、零售、电信和物流）的数字生态系统中实现新的业务模式。举例来说，金融服务企业会优先考虑利用区块链技术改造流程，提高有效性和信任度；传统垂直行业则主要用于推动创新并改善协作；政府将重点放在了服务经验和社会信任上。

中国的企业区块链平台（EBP）市场正在蓬勃发展。EBP厂商在推动中国业务应用和技术进步方面发挥着关键作用。这些厂商分为三类：软件厂商、云服务提供商、咨询服务提供商。 EBP软件厂商主要提供本地软件以推动区块链计划；EBP云服务提供商则以服务的形式提供区块链，以实现创新；EBP咨询服务提供商会根据客户需求，打造量身定制的区块链解决方案。