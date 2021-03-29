亚马逊云科技快马加鞭，“三驾马车”的中国战略

亚马逊云科技在中国的愿景是利用与生俱来的创新精神，赋能客户重塑，加速客户全球业务的拓展，加强本地的云人才培养，从而促进整个行业的转型，助力数字经济发展，让全社会共同受益。

从2020年开始，我们的工作、生活、学习和娱乐的方式被加速实现重塑。借助智能终端、网络和大数据的力量，我们将更多的时间放在了云端。云办公、云会议和云课堂等等已经成为生产与生活的重要方式。而这一趋势势必将延申至2021年，进一步重塑商业与个人的行为方式。

亚马逊云科技在这样的环境下看到了三个趋势，趋势一：疫情推动企业重塑，利用云的敏捷性、弹性和成本优势响应变化；趋势二：越来越多的企业在云上进行创新，加速业务数字化和智能化；趋势三：企业正加速布局全球市场，无论是中国企业像海外拓展，还是跨国公司在中国发展业务，都在通过云加快业务落地。

“三驾马车”的中国战略

亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区执行董事张文翊表示，亚马逊云科技在中国的愿景是利用与生俱来的创新精神，赋能客户重塑，加速客户全球业务的拓展，加强本地的云人才培养，从而促进整个行业的转型，助力数字经济发展，让全社会共同受益。

亚马逊云科技可以说具备了广泛而深入的云服务、成熟和丰富的全球客户实践、涵盖全球的基础设施、云安全合规、完善的合作伙伴网络五大优势。

正是基于此，亚马逊云科技制定了中国战略的“三驾马车”，帮助中国客户深耕本地业务，帮助全球客户植根中国市场，帮助中国客户出海走向世界。

亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区执行董事张文翊

而且“三驾马车”战略与中国的“双循环”发展格局不谋而合，对内积极赋能数字化，激活“内循环”；对外助力全球化，推动“外循环”。

加速服务落地中国

每年亚马逊 re:Invent都会推出众多革命性的技术和服务，在中国，亚马逊云科技也在加快服务的落地，2020年在中国落地了超过400项新服务和功能，而且落地的速度还在进一步加快。像去年亚马逊re:Invent上发布的多个SageMaker核心功能落，以及基于自研的云原生处理器Amazon Graviton2。

目前中国也是在美国外，唯一一个拥有三个区域的国家，包括，光环新网运营的亚马逊云科技中国（北京）区域、西云数据运营的亚马逊云科技中国（宁夏）区域以及香港区域。而且最近也宣布了“亚马逊云科技”这一中文名。

亚马逊云科技正持续在中国加大投资，由西云数据运营的亚马逊云科技（宁夏）区域将进行二期扩容，预计新增厂房设施面积及可支持计算容量达一期的1.3倍。由光环新网运营的亚马逊云科技（北京）区域将在2021年晚些时候正式发布第三个可用区，为客户带来更加灵活、可靠、可用性更强的基础设施服务。

同时亚马逊云科技还与华米科技开展战略合作，在全球全面使用亚马逊云科技，利用亚马逊云科技全球基础设施、行业领先的安全合规能力和全面而丰富的云技术和服务，支持华米科技覆盖全球70多个国家和地区的“芯端云”战略布局，提升华米科技全球竞争力，并促进其在全球市场的长足发展。