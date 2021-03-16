澳大利亚联邦银行利用紧急服务数据寻找受到影响的客户

澳大利亚联邦银行（CBA）引入了一项新功能，该功能使用紧急服务数据来确定其客户是否需要支持。

澳大利亚联邦银行（CBA）引入了一项新功能，该功能使用紧急服务数据来确定其客户是否需要支持。

该银行表示，其新技术使用了定制的算法，监控来自官方紧急状况和天气警报系统的数据点，为受到自然灾害影响的客户提供支持。

澳大利亚联邦银行表示：“这款新的智能数据模型分析并解释了一系列数据源，可以帮助银行在自然灾害到来的当天准确地联系受到影响的客户，为他们提供帮助——无论他们身在何处。”

据称，该产品让银行能够在灾害状况发生的当天为客户提供一对一的支持。据称这项技术最近在珀斯（Perth）得到了应用，该银行在那个地区大约有8万名客户受到了该州森林大火的影响，澳大利亚联邦银行为他们提供了个性化的帮助。

澳大利亚联邦银行首席分析官Andrew McMullan博士表示：“自然灾害可能会突如其来，虽然我们无法阻止自然灾害的发生，但我们可以帮助通知客户，让他们做好准备，并为受影响的客户提供即时和个性化的支持。”

该产品是该行“客户参与引擎（Customer Engagement Engine）”计划的一部分。

“客户参与引擎”现在运行了大约400种机器学习模型，并实时吸收大约1,570亿个数据点。澳大利亚联邦银行的首席执行官Matt Comyn此前曾表示，该工具的用途是“协调活动，并以行动为客户提供服务。”

他表示：“就吞吐量而言，‘客户参与引擎’每天可提供大约3500万个决策，这些工作都是实时完成的，每个决策只需要花费不到300毫秒。”

“这种规模令人印象深刻，但实际上最重要的是我们可以通过服务为客户提供价值。”

本月初，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）在澳大利亚联邦法院针对CommSec和Australian Investment Exchange Limited（AUSIEX）提起民事处罚诉讼，指控其在提供金融服务的过程中，违反了《市场诚信法案》（Market Integrity Rules）、《公司法》（Corporations Act）和《 ASIC法案》的系统合规要求。

要求的程序涉及监管数据要求、交易确认要求、最佳执行要求以及客户款项对账等问题。

此外，澳大利亚联邦银行解释称，该程序仅与CommSec有关，涉及经纪人报酬、认股权证协议表格和自动订单处理过滤器。

据该行表示，这些问题是由于IT系统编码或者系统问题、人为错误和/或数据输入错误等问题造成的。该行补充表示，在这些问题中，造成了某些客户直接经济损失的只有经纪人收费过多的问题。

CommSec已经向受到此问题影响的客户支付了总计650万澳元，包括退款和其他赔偿。在本财政年度的上半年，澳大利亚联邦银行已经录得49亿澳元的法定税后净利润。