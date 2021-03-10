Honeywell通过四种物联网实践改善疫苗供应

时至今日，COVID-19疫苗的分发与交付速度已然成为全球关注的重点。以美国本土为例，如果没有统一的发放引导与配送流程，医疗机构将很难完成有效的疫苗接种。

时至今日，COVID-19疫苗的分发与交付速度已然成为全球关注的重点。以美国本土为例，如果没有统一的发放引导与配送流程，医疗机构将很难完成有效的疫苗接种。截至今年3月初，疾控中心数据显示全美3.3亿人口当中，已经接受两针疫苗的群体为3149万3040人，约有18.1%的民众已经接受过至少一针注射。很明显，美国距离疫苗的全面接种还有很长的路要走。

现在，好消息来了。全球各大技术供应商正在与企业及医疗保健公司合作，着力加快疫苗接种流程。以Honeywell为例，这家建筑科技企业希望通过智能建筑与制造等物联网实践，建立起一种全新的疫苗分发方式。

Honeywell公司安全事务CTO Kineera Angadi在电话采访中，分享了该公司如何与AtriumCharlotte赛车场以及美国银行联合兴建大规模疫苗接种诊所的经历。这套解决方案采用Honeywell提供的摄像机、Prowatch解决方案以及专为众多物联网场景构建的人工智能（AI）算法。此外，其中还使用到SINE，这是一款移动友好型访客管理软件，Honeywell将其作为互联建筑产品的组成部分，用以扩展物理/逻辑安全性及合规性。

Honeywell公司商业安全首席技术官Kinnera Angadi

初步结果令人印象深刻。凭借Honeywell强大的物流支持与对工程要素的敏锐度、Atrium Health的医学专业知识以及Charlotte赛车场方面卓越的大型场馆管理技能，合作各方得以在两个周末之内就建立起高效且安全的疫苗接种流程，并为约36000人注射了疫苗。通过核算，可以看到每小时可完成近1500次疫苗接种。从开始到结束，患者完成接种流程只需要25到30分钟，其中还包括疾控中心建议的15到30分钟注射后观察期。

很明显，建造这样的大规模疫苗接种诊所绝非易事，要求Honeywell及其合作伙伴实现通力配合，而且场景当中涵盖视频、条形码及网站等多种解决方案要素。在利用物联网技术改善流程方面，Honeywell采取了以下方法：

优化流程。 尽管体育场馆在交通流量引导及管理方面拥有令人印象深刻的保障能力，但疫苗的运送流程与赛事观众的引导并不是一回事。Angadi提到，Honeywell努力通过来自工业用例及智能建筑的算法与洞见，解析车辆与人员的流动趋势。

尽管体育场馆在交通流量引导及管理方面拥有令人印象深刻的保障能力，但疫苗的运送流程与赛事观众的引导并不是一回事。Angadi提到，Honeywell努力通过来自工业用例及智能建筑的算法与洞见，解析车辆与人员的流动趋势。 使用 AI 与视觉处理在保障安全的同时提高效率。 物联网技术解决方案必须实时收集及分析大量结构化与非结构化数据，并开发出能够对环境做出响应的工作流。以此为原则，诊所能够支持包括车辆及步行者在内的交通流量实时优化。此外，视觉处理技术还能帮助管理人员了解患者们是否保持着应有的间距。

物联网技术解决方案必须实时收集及分析大量结构化与非结构化数据，并开发出能够对环境做出响应的工作流。以此为原则，诊所能够支持包括车辆及步行者在内的交通流量实时优化。此外，视觉处理技术还能帮助管理人员了解患者们是否保持着应有的间距。 加强注册与处理流程。 患者需要通过预约确定疫苗接种时间，并在准时抵达现场后接受引导。为了尽可能缩短等待时间，Honeywell的SINE移动应用承担起登记与问卷填写等自动化环节，确保将患者安排在正确的队列中，并及时提醒何时可以前往下一位置。

患者需要通过预约确定疫苗接种时间，并在准时抵达现场后接受引导。为了尽可能缩短等待时间，Honeywell的SINE移动应用承担起登记与问卷填写等自动化环节，确保将患者安排在正确的队列中，并及时提醒何时可以前往下一位置。 在安全性与隐私性之间取得平衡。Angadi提到，Honeywell在安全方面的专业知识积累也帮助他们建立起适当的保障措施，让整个疫苗接种过程更加安全，同时也让接受疫苗接种的患者能够放心提交自己的个人身份信息（PII）。Honeywell以往大多使用摄像机进行计数与统计，但原有功能无法识别对方是否佩戴有口罩。为此，Honeywell重新调整了其Pro-Watch集成安全套件的用途，能够通过统一的用户界面监控视频、访问控制及入侵检测解决方案。如此一来，疫苗接种管理方能够从入口位置开始全程观察实时数据并做出响应，包括整体把握患者在接种后的观察期内是否出现了不良反应。另外，Pro-Watch还能够将驶离接种诊所的车辆汇总为统计信息。

解决方案的功能是否强大，并不完全在于是否使用到尖端技术。Honeywell这样的企业同样能够将多种技术与流程结合起来，建立起更为高效的运作方式。在新冠疫情期间为数百万人接种疫苗是一项重要且艰巨的任务，为了帮助更多机构摸索出理想的实现方案，Honeywell及其团队还整理出一份指导手册，希望分享自己的经验心得。

在这份题为《安全、快速与公平的社区疫苗接种管理指南》（A Leader's Guide to Safe, Fast and Equitable Community Vaccination Events,）的手册中，Honeywell整理了其在北卡罗来纳州夏洛特组织两轮大规模疫苗接种时获得的经验教训。这两次疫苗接种选在当地专业运动场馆进行，需要充分考虑到医学条件及后勤要求，同时契合千差万别的目标受众群体、特别是长期缺少基本服务的人群。以此为契机，我们也切实体会到公共与私营合作伙伴之间的联手，有望建立起更加卓有成效的社会公益方案。