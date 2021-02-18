C2M，一场价值链的博弈，一场数字化的变革

C2M在逐渐全球化的世界中给了我们一个再次创造的机会，因为它带来的既是一场价值链的重新布局，也是一场产业数字化的变革。

人人人！制造业给人的第一印象就是劳动密集型产业，早年间手工作坊想要获得更高的产能就需要通过更多的人和更多的时间来实现。

但是有人却偏偏不信这个邪，亨利·福特从小就喜欢车，1908年他创办的福特公司推出史无前例的、最成功的福特T型车。那么问题来了，在当时生产一台车是一个大工程，每装配一辆T型车需要728个人工小时，年产量也只有大约12辆，所以制造T型车成了既耗时，又费力的过程。

但是让人万万没想到的是，解决这一问题的办法竟出自芝加哥一家屠宰场，动物的尸体悬挂在连接天花板的移动挂钩上，每个人都做着不同的工序，并依次向下一个工序传递。受到启发后，1913年福特通过反向思维建设了一条装配线，汽车底盘在传送带上以一定的速度向前移动，在前行中依次安装发动机、车厢、车轮等配件，完成一辆整车的组装，这也是世界上第一条真正意义的流水线。

T型车的价格一下就降低了250美元，在进一步改进每个步骤的时间把控后，又将售价再次降低了50美元，而且每小时可以组装150辆，售价不到原价的三分之一，亨利·福特也被评为20世纪为世界装上轮子的人。

接下来一段时间，配件经销商接到各种要求改进T型车，像获得更多的动力，换个顶置气门等等，由此又产生了一系列的商机，但是这又带来了定制化生产的难题。

不仅是汽车，所有产品在标准化量产的过程中，都在一次次面临着消费者提出的个性化定制需求。2013年必要商城创始人毕胜率先在中国提出C2M（Customer-to-Manufacturer），即消费者直连工厂的概念，提升订单收集、生产、流通等各个环节的效率。

C2M模式是在“工业互联网”背景下产生，其被称为是产业互联网时代的新型“短路经济”。我们最为熟知的C2M模式可能就是红领的“量体裁衣”，工厂的设备可以按照上门量体的数据和需求，裁剪出符合规格的裁片，最终缝纫出不同的衣服。通过直接对接消费者在打破款式同质化的同时，减少了中间环节，增加了客户黏性。

但是这个过程也需要制造和供应链的高度柔性，2020年“犀牛工厂”也成功出圈，以阿里为代表的互联网公司正在对传统制造业革新发力，其从服装业切入，提供低起订量、快速交付的柔性制造能力，让中小企业把更多精力投放在提升产品的核心竞争力上。

可以说C2M在改变生产者的同时，也改变了生产关系。所以除了制造商的参与，电商平台作为连接消费者和制造商的桥梁也迅速加入了C2M的大家庭，让2019年成为电商C2M模式兴起的元年。

现如今C2M已经不是一个新的话题，C2M的发展对于市场其实有着非常积极的作用。Forrester看到，企业应该实现洞察驱动（insight-driven）才能实现市场适应性（market adaptiveness），从而获得高速增长。C2M可以帮助企业更快的获得客户需求以及市场洞察，是客户时代（age of customer）的必然趋势。

C2M在逐渐全球化的世界中给了我们一个再次创造的机会，因为它带来的既是一场价值链的重新布局，也是一场产业数字化的变革。

从产品到用户的重心转移

谈C2M，我们先从制造谈起。近些年，制造业的发展就如同站在十字路口，因为所有的东西都在变化！

我们看看一台洗衣机的发展变化，1860年的洗衣机就是一个简单的搓衣板构造，到1943年洗衣机开始有一些简单的按钮，到1974年洗衣机已经是一个相对完善的产品，到2012年洗衣机实现了全智能互联，拥有LED面板，以及手机APP，到2016年洗衣机已经成为智能家居的一部分。

制造业最具核心竞争力的产品在变化，围绕产品的客户需求、个性化配置、制造流程、服务流程在变化，甚至竞争的边界、行业的生态也在发生变化。

在变化的过程中，中国制造业面临了很多问题，虽然Made in China一度成为中国对外的形象标签，但中国制造业亟需转型升级早已是不争的事实。

首先，大批制造商长期在进行低附加值、低利润的生产，而且产品同质化严重；其次，部分产品生产周期长，由于市场变化速度快，造成货品积压；最后，传统的生产方式是标准化大批量，现阶段消费者需求呈现小规模多样化，造成生产成本增加。

早在2015年，徐工信息创始人、CEO张启亮，在时任徐工集团工程机械股份有限公司信息化部部长时，就已经感受到徐工集团在人力成本和客户需求上发生的极大变化，尤其是C2M的出现。

对于当时的制造业这是一个巨大的挑战，所以中国也在思考，在德国谈工业4.0，美国谈先进制造的年代，中国能做些什么？所以2015年“中国制造2025”战略的出台也成为制造业的一剂强心针，进一步加速了制造业转型的决心，将原来以产品为中心，向以客户为中心进行转型。

多年来，中国正一步步脚踏实地的推进智能制造的进程，然而5年后的2020年，一场突如其来的疫情，让制造业再次陷入僵局，甚至一度让全球停摆，疫情使人们的生活方式被彻底颠覆，同时被颠覆的还有生产的方式。

所以直播带货也在2020年火了一把，成为接触消费者的一个新型渠道，而且在大V主播的影响下，他们俨然成为了消费者群体的代表，尝试将个性化定制的诉求传递给品牌方，实现产品的改善。

2020年5月18日，薇娅直播间上线了一款梦洁家纺专门为“薇娅的女人”定制的被芯，30分钟销售3万单。买它买它的李佳琦一直与花西子有着良好的合作关系，大量消费者向他反馈花西子一款蜜粉饼的原装粉扑不好用，于是他转告给生产方，改成了另外一款散粉粉扑。

这也让C2M在经历了一段沉寂后，再次回到公众视野，其实C2M的出现可以直接面向客户和市场需求，帮助制造业提高客户粘性，简化中间环节。但是概念虽好，想要真正实现C2M也非一朝一夕之事。Forrester首席分析师穆飞表示，C2M对于制造水平要求很高，如何能够在小批量多品类制造场景下控制成本和品质，还需要多方面的支撑。

C2M以用户为中心的模式变革

我们来具体理解一下C2M，C2M是“从消费者到生产者”（Customer-to-Manufacturer），其是在“工业互联网”背景下产生的，指现代制造业中由用户驱动生产的反向生产模式。C2M模式基于互联网、大数据、人工智能，以及通过生产线的自动化、定制化、节能化、柔性化 ，运用庞大的计算机系统随时进行数据交换，按照客户的产品订单要求，设定供应商和生产工序，最终生产出个性化产品的工业化定制模式。

针对C2M至顶网也进行了调研，更多的用户认为C2M是以用户为中心的模式变革，同时商业模式变革也是催生C2M的一个主要因素，之后是渠道复杂性、成本、库存等因素。

C2M在生产方式、盈利模式和消费群体等方面与传统模式有着显著的区别，传统模式存在先生产后销售、设计同质化、高库存、渠道复杂、综合成本高、利润率低、用户黏性低，维护成本高等问题。C2M可以说解决了制造业的一些痛点，主要拥有四大优势：

第一，制造商对客户需求的快速感知：商品从生产到最终触达消费者中间有着非常多的环节，消费者的需求要反馈到制造商需要很长的流程和时间，反馈的准确率也存在一定的误差，C2M可以第一时间了解客户的真实需求，实现快速反馈。

第二，降低库存：由于人力和原料成本的上升，库存成本也在逐年上升，制造企业都在针对市场需求进行预判，实施合理的生产计划降低库存带来的隐患，但预判的风险极高，C2M可以在数据的支撑下，更真实的反应订单需求，有依据地进行库存管理。

第三，用户粘性：客户对于一个品牌的认知是非常重要的，制造商的快速交付和便捷的交易流程可以让客户增加好感度，而且满足客户个性化定制需求，可以让客户体验进一步提升，增加客户粘性。

第四，市场拓展：在线下，制造商通过分销商进行销售，触达到的客户是有限的，通过线上渠道可以在没有地域限制，没有中间商的情况下，快速覆盖更广的客户，应用新的市场营销思路。

虽说C2M是消费者直达工厂，但是凭借制造商一己之力，显然是不能担负起C2M这个重任。中金证券分析师认为平台型企业将是C2M模式建设的主导者，C2M模式的建立涉及对整个产业链条的重塑，仅凭制造商是无法单独实现的，需要外部力量的介入去疏通各个环节，同时帮助制造商打造柔性制造能力。

作为平台，电商也将C2M视为“新风口”，因为电商平台不仅是C2M模式中重要的一环，同时在C2M模式中还能进一步赋能制造商。

渠道：电商平台可以跳过品牌商直达终端消费者，为制造商提供连通消费者的渠道；

数据：针对海量的消费者行为数据进行分析，帮助制造商快速获取用户需求，反馈回生产制造；

规则：因为跳过了品牌和经销商，在产品的监管上会出现断层，电商平台可以承担明确商业准则的角色。

服务：电商巨头正在逐渐增强数字化赋能行业的能力，提供更多配套实施服务。

而且可以看到C2M模式已经得到不少地方政府的重视，浙江省的“超级”工厂计划，广州的全球“定制之都”都在围绕C2M模式，推动本地制造企业转型升级。

电商平台C2M的中坚力量

“目前C2M的主要参与方还是电商平台，而且疫情也进一步推动了电子商务的渗透率，对C2M也带来了间接推动作用。”Gartner高级研究总监沈哲怡说道。

可以看到，各大电商平台在过去几年已经开始尝试对上游制造工厂进行直连，我们也整理了各大平台在C2M上的一些战略，除了要打通需求端，还要创造订单，并赋能制造商。

阿里巴巴

2013年底，阿里旗下1688基于C2M理念推出“淘工厂”项目。2019年7月，阿里系天天特卖就已经携手阿里云共同升级C2M数字智造系统，计划将在3年内完成100个产业带、10000家天天工厂的智能化改造。2019年12月，阿里巴巴在淘宝事业群下专门成立C2M事业群。2020年3月，淘宝C2M战略发布会上，阿里推出了一款以C2M商品为核心供给的淘宝特价APP。同时公布了“超级工厂计划”、“百亿产区计划”和“双百目标”三大C2M战略支柱。

京东

2019年5月，京东联手新华社发布了“厂直优品”计划，在全国10万家制造型企业和消费者之间搭建高效的零售体系，当时京喜的前身京东拼购是京东“厂直优品”的重要承载平台。2020年4月20日，京东旗下的“京喜”宣布将全新推出京喜产业带厂直优品计划。

拼多多

2018年12月12日，拼多多推出“新品牌计划”，称将以C2M模式帮助1000家工厂打造爆品。截至2019年底，新品牌计划正式成员已达106家，超过900家包括知名品牌在内的企业参与了C2M定制化生产，累计推出超过2200款定制化产品，订单量超过1.15亿单。

苏宁易购

2019年10月，苏宁正式发布苏宁C2M生态。2020年1月，苏宁拼购将与首批20家企业共聚河北保定，签订C2M招商合作协议。同时，苏宁质检联盟将全程参与生产销售过程，保证商品质量。苏宁29周年司庆日当天，苏宁创始人张近东宣布苏宁要推出“521”计划——未来十年在乡村地区布局5000个苏宁村、2000个县级苏宁易购中华特色馆、十万家苏宁零售云门店，苏宁计划打造遍布乡村市场的C2M生产基地。

阿里巴巴、京东、拼多多、苏宁易购等电商平台都已经选择并实践了C2M，可以说好处显而易见，因为缩短了从生产源头到消费者的步骤，就意味着成本的减少。

我们通过2020年“双十一”促销做一个解读，去年大家是不是被商家的预售促销模式搞得晕头转向，其实预售也属于C2M的范畴，一方面可以让厂家对需求做出比较好的判断，另外一方面是对市场、产品性能需求的一个判断，从而设计并制造满足个性化需求的产品。

“类似的做法其实早就在制造业里出现了。”沈哲怡表示，现在因为有电商平台的加入，C2M规模变得更大，覆盖的消费人群更广，通过十分低廉的价格刺激消费欲望，获得更多数据帮助企业对市场趋势做出判断，根据需求设计新的产品和功能。

穆飞也认为，电商平台拥有强大的客群，在前端拥有需求收集渠道，在后端通过自有工厂或者生产渠道资源ODM/OEM整合实现生产，但目前两种模式的成效尚不明确，但整体会倒逼制造端的智能化升级。

柔性制造“柔”在哪里？

想要从传统模式到C2M，并不是简单的模式转变，其中涉及了业务逻辑的重塑，以及底层技术的支持。所以除了电商平台，制造端需要重度参与。

“C2M的出现对整个上下游产业链都有一定的影响，因为只有紧密连接并且把收集的市场数据转化成产品并且带来效益的做法才是成功的。”沈哲怡说道，制造商对市场信息的判断、智能制造的能力、及时供货补货的能力都需要提升。

也就是说实现C2M至少要具备用户需求反馈与柔性制造的能力。

在用户需求上，制造商想要真正精准、实时的获取消费者数据其实是相对困难的，因为大部分的用户其实是在电商平台手中，制造商需要从平台获取需求再进行产品的定制。

所以这里重点讲一讲制造商更可控的柔性制造。

我们知道传统制造业的生产线往往都是标准化的，并不具备柔性生产的能力，通过人为提前预留产能可以达到所谓的柔性。真正的柔性制造则是指工厂的设备与机械化程度达到一定水平，可以通过分解生产流程，快速反应制作小批量订单。

裂帛副总裁大麦认为，C2M的核心其实就是个性化定制，而定制就要求生产线足够柔性。比如家里的锅碗瓢盆，一方面，没有太多个性化的需求，另一方面，生产制造是需要模具，如果每个产品都要造一个不同的模具，成本实在太高。

打造柔性制造需要从两方面入手，首先，生产线上的工艺、工序需要标准化；其次，每一个环节要能被自动识别自动处理，实现上下游的流程贯通，从而支撑整体的个性化处理。具体就需要软件层面实现数据的互联，以及硬件层面生产线的改造。

青岛中集冷藏箱CIO耿峰表示，针对不同产品的不同工艺，工厂需要在一个较短的时间区间内对产能、人员进行最优组合，从而适配产线灵活切换的需要，并且最大限度地控制物料、设备、能耗、人员等成本的消耗浪费，这就是柔性制造需要具备的控制能力。

以服装生产中的裁片为例，裁床上的自动化裁刀可以根据需求裁剪出不同的裁片，之后进行缝纫。大麦也指出，在这个过程中，也有一些工作还不能做到完全自动化，比如不同面片之间的衔接缝纫，还需要人工介入，即便能实现柔性化，效率也比较低。

除了传统工厂柔性制造可以带来明显的变化外，对于季节性产品工厂柔性制造可以说是一个福音。在业务低谷时工厂可以继续生产其他产品，例如中秋过后，月饼工厂生产线上的机器可以根据需要快速切换、变化，实现面条或其他点心的生产。

柔性除了在制造端还要延伸到整个供应链，实现整体供应链的敏捷和精准反应。“打造柔性供应链的目的是优化产业链的资源配置和效率，解决企业从产品研发、技术、质量、采购、物流到财务管理等环节之间的协同难度大、效率低、错误多的问题，构建企业新型的竞争优势。”重庆易链科技有限公司总经理刘佑兴说道。

耿峰强调，C2M进一步颠覆的就是供应链，可以看到制造的成本中，物料第一、人工费第二，能耗第三，只有保证生产过程一直是可控的、透明的，才能倒推出物料的需求，然后带动柔性供应链。

对于制造商而言原材料是一个重要问题，像服装的原材料很多，变化也很大，需要的原材料有没有现货、面料能不能满足少量定制等，这些都是柔性供应链需要实现的。

最理想的柔性供应链，是从原材料供应到产品生产，再到成品销售，其中每一个环节都可以实现自动、灵活的快速流转，而不会因为市场需求的变化造成工厂产能过饱和或产能不足，原材料也不会积压或短缺。在这个过程中就需要信息高度互通和高效协同，才能帮助整个供应链实现自我调整。

所以实现C2M不仅需要生产力大幅提升作为保障，还需要各项技术有效融合，包括整个云平台将进行有效的大数据池化，并将数据进行打通形成协同、综合分析、优化决策，以实现柔性制造。

工业互联网连通C2M的神经网络

C2M需要将数据采集、数据分析、产品设计、智能制造以及销售和分销形成闭环。至顶网调查显示，影响C2M普及的一个很大的原因包括工业互联网、大数据、5G、AI等新技术的创新和应用，特别是对于制造端而言，基于新的联接技术、数据基础架构、大数据技术将成为突破口。

从调研看来，与C2M结合最紧密的技术当属工业互联网，因为C2M被称为是一种新型的工业互联网电子商务的商业模式，而且工业互联网可以打通供应链的各个环节，实现协同发展。

工业互联网的本质是通过开放的、全球化的工业级网络平台把设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户紧密地连接和融合，形成跨设备、跨系统、跨厂区、跨地区的互联互通，实现全要素、全产业链、全价值链的全面连接。从架构上，工业互联网平台可分为终端设备层、数据采集平台层，以及应用层。

如果用人体来比喻，设备就相当于肢体和躯干，信息化系统就相当于神经，工业互联网则是可以为智能制造提供从制造到应用到数据以及联接整个环节的神经网络。

“在制造过程中，信息的扁平化变得越来越重要，它可以把信息流传递到任何一个地方，并接收来自任何主体的信息流，可以是一个工人，也可能是一台机器，甚至是一整个数控中心。” 耿峰说道。

在C2M模式中，工业互联网的具体工作是通过对接电商平台，将海量的用户订单实时传回ERP（企业资源计划），供给端根据订单来制定生产计划，设计端PLM（产品生命周期管理）、CAX软件根据产品定制化要求生成产品设计数据，最后MES（制造执行系统）再根据ERP下达的生产计划及从PLM获取的产品数据，最终实现智能决策、自动安排生产，并将信息自动传递至各个工位、工序、产线，实现按需生产。

通过工业互联网作为底层连接，使数据可以在每一个环节流动起来，让一切变得顺畅和高效。当然在工业互联网上数据必须要在安全的状态下实现交流互换。

因为像台积电，富士康这种已经建立了比较完善的安全防护基础的制造企业，在受到攻击时还是难以幸免，这让我们不得不更深层次的思考，工业互联网的安全防护应该如何去建设？

“网络安全防护设备需要与业务结合。”360工业互联网及车联网安全事业部总经理李航表示，对于工业安全而言绝不能用传统网络安全体系直接照搬的方式来解决，每个企业都有自己运营所形成的一套基本理论，行业属性所带来的安全需求不是传统网络安全体系能够完全覆盖的，一定要和本身的行业属性和业务结合去实现安全能力的融合，才能解决工业安全的问题。

另外，C2M除了工业互联网还需要云计算、边缘计算，以及AI和大数据技术的融合应用。因为未来的智慧工厂一定是通过一个AI大脑来支撑整个工厂的有效运转，通过知识图谱、深度学习、机器学习等AI技术与智能制造业务场景深度结合，为智能制造AI体系的大规模应用赋能。

而且随着5G在行业应用的逐渐普及，连接也将变得更加高效，像工厂机械臂、高清AI拍照和检测都要求更低的延迟。

“5G和AI一定是未来智能制造推进过程中的关键技术，而且两者还将不断融合。”达智汇智能制造（苏州）有限公司总经理赵丽娜表示，5G大大加速数据的传递速度，AI能够大大提供数据的利用效率，包括非结构化视频采集速度、模拟仿真速度。例如汽车从研发到模拟仿真，需要七天才可以把模型做出来，但是在5G的时代，可能一天就可以把这件事完成。

践行者们的身体力行

理解了C2M是什么，但在应用落地上还是存在很多现实问题。至顶网对C2M的落地难点进行了调研，认为要实现柔性制造占比41.7%、构建工业互联网占比23.8%、实现柔性供应链协同占比19%、打造创新营销模式占比15.5%。

虽然电商平台正在主导C2M，但是想要真正实现C2M还需要从制造端发力。我们也看到行业中不乏一些实践者，它们都在用自己的方法不断探索着C2M，并且在各自的行业中取得了一定的成绩。

案例一：裂帛的双向信息共享与协同

裂帛是中国知名的设计师品牌，旗下拥有着裂帛、莲灿、Liebo Feng等多个女装品牌，因为独特的民族设计风格而颇具辨识度。裂帛副总裁大麦认为，C2M是个必然趋势，而生产线和供应链的柔性化是重要前提，也是制造业眼下的重点。

柔性制造需要把整个制造的过程根据客户的需求进行分解、对应处理。以服装行业为例，在了解客户的身高、肩宽、臂长等信息后，每块布料所需的裁片大小等等都可以自动计算、自动裁剪、在缝纫过程中自动识别和追踪，这就是柔性制造的一个场景。

如果依靠人工来完成这些工作，在定制过程中，裁片差异化大，不仅容易出错，归类摆放的时候也容易搞混。自动化的方式对流水线进行工艺分解，不但效率高，还不易出错。比如通过衣料上的RFID芯片，就可以很快识别出它属于哪件衣服的，需要放到什么地方。

在供应链的柔性上，随着业务的发展裂帛也在不断进行变革。每个阶段都会调整为市场所需要的状态，比如，最早自备原材料，演变成工厂备料，以前产品生产或者补单都是靠自有工厂，而现在代工工厂也能适应小批量多批次频繁补单的节奏。在体量达到十亿时，裂帛又开始对供应商进行了管理优化，每年对供应商进行产能规划，增加或者减少单量。

随着供应链的优化管理，裂帛从市场的需求到内部各个流程的管理，都在变得更加紧密高效，包括商品计划、设计研发、生产规划都越来越精准。在这个过程中，裂帛通过供应链管理系统和工厂之间实现了双向信息共享和协同，比如，在软件平台上可以准确告诉工厂关于款式的要求，而且能够实时反馈打样进度、生产进度等等。与此同时，裂帛在系统中还可以看到各个供应商的表现情况，比如各家的评分、能力状况等等，并据此快速进行调整。

还有很多场景，比如询比价，针对某个款式可以让多家工厂同时报价，然后品牌方可以综合质量、价格、配合度等信息得到一个相对最优的下单方案。

目前裂帛已经实现了从商品企划、设计、研发、原材料供应到生产、运营等的全流程打通，把品牌商、原料商、制造商三个角色连接在一起。

案例二：协同敏捷高效的浪潮JDM

浪潮位于济南的智能工厂，是中国第一个服务器智能柔性生产基地，中国服务器领域第一条高端装备智能生产线，被评为全球智能制造典范的智能工厂，实现了人工智能、工业互联网与制造业的紧密结合。

工厂采用了大量自动化设备，包括AGV、机械手、机械臂、自动化检测设备等，配备了2条柔性智能产线、1座智能立体仓库、8座智能老化中心和实验室，以及一座智能现代化的物流中心，通过集成600多个RFID、2000多个传感器、50个设备控制器、330套智能设备，部署了ERP、MES、WMS等6大智能信息系统，所有智能设备在信息系统的统一调度下，自动运行。

浪潮智能工厂

具体的工作流程是客户通过CRM下单，信息进入ERP系统，ERP自动进行物料计算，生成生产任务，接下来进入MES系统，MES会统筹整个生产过程的调度运行。产品装备完成后，进入高温压测中心，进行48小时或者更久的高温、高压等可靠性测试，最后通过TMS物流管理系统，完成全球范围内的发货和交付。

浪潮集团副总裁孔亮介绍，浪潮智能工厂实现全流程的数据采集和分析，通过数字化、智能化的手段驱动需求、研发、生产、服务4端之间的互联协同。整体交付周期从18天缩短至5-7天，生产效率提升30%，客户TCO降低31%。

浪潮其实在很早就开始为互联网用户提供一些简单的定制化服务，经过多年的探索积累，最终形成了独有的JDM模式。

JDM模式具体内涵：

J：Joint围绕智慧计算产品创新，打造一体化生态与多元化客户需求的紧耦合生态模式；

D：Design/Development/Deliver 构建从用户需求、架构设计到产品实现的敏捷化创新和快速交付的业务链；

M: Manufacture 依托工业互联网平台，实现“一键下单”的自动化生产能力，和 “一件下单”的柔性生产能力。

浪潮集团副总裁彭震说，JDM的突出特点就是“快”，快速研发、快速生产、快速部署，让浪潮跟上甚至超越客户的节奏。目前，浪潮服务器一款新品的研发周期从1.5年压缩到9个月，客户提出需求最快可以3个月交付样机，生产交付方面，浪潮订单交付周期从15天缩短至5-7天，此前，在百度数据中心创造了双机房10000节点/日的业内最高交付部署速度。

JDM模式切实将客户需求引入到产业链中，实现计算力供给端与需求端的紧耦合，实现了从批量标准化到大规模定制化的转变，构建敏捷业务流程。

案例三：“制造+服务”的戴尔交付模式

戴尔在服务器及商用PC上早已实现“模块化”的制造，设备中可支持的不同CPU、GPU、硬盘、内存等硬件配置可选项。同时在此标准可选范围的基础上，戴尔还可以通过定制化服务为客户提供专属配置。

在制造之外，未来服务也需要更加个性化。戴尔作为一家制造企业，除了在制造外还提出要给客户交付完美的服务，也就是制造+服务的模式。

戴尔科技集团终端部署服务部资深项目经理黄贻璐介绍，客户定制一批商用PC，从生产环节一直到企业员工打开商用PC可以使用，这个过程中定制化部署服务也非常重要，戴尔从镜像、应用、用户数据、安全防护这四个方面帮助客户去打造他们的定制化产品，让最终用户能充分享受“开箱即用”的体验。

对于服务器订单，戴尔从四方面提供定制化配置服务：第一，支持郊区化、异地化的数据中心远程部署和管理；第二，帮助有限的本地运维人员批量部署；第三，支撑前端业务高速增长，要求大量设备快速上线；第四，要求系统运维服务体系标准化这四大方面最大程度的辅助数据中心实现自动化部署及管理。

让客户尽早拿到定制化产品，并且实现快速部署以及应用，还能最大程度地消除安全等隐患，并为应用环节提供了相当大的便利，这也是戴尔给客户提供的整体定制化服务解决方案。

没有困难就没有创造

《老子·道德经·第六十四章》中说道，“千里之行，始于足下。”；《劝学》中说道，“不积跬步，无以至千里。”C2M想要成功也是一个道理。

沈哲怡看到，C2M在最理想的情况是用较低成本满足客户的定制化需求，目前还不能做到高度定制化，现在更多是一种市场数据收集的手段，使产品能满足大多数人群的需求。

在短期内无法构建起真正的C2M，已经成为现在业界的共识。目前整个行业都处在过渡期，因为想要做到真正的个性化定制，还是有比较现实的问题需要解决，例如个性化将成本提高，给消费者和制造商带来了双重的压力，如何持续的维持都是有待解决的问题。

至顶网调查显示，制造企业认为未来制约C2M发展的主要挑战是供应链整合，因为传统的供应链相对复杂，在整合上存在一定难度，其次是市场监管缺失、物流成本上升等问题。

监管问题上，C2M模式目前存在最大的一个问题是由于没有中间商的监管，产品质量不能得到有效地保证，未来电商平台和厂家将是信任机制建立的关键。

成本问题上，虽说C2M减少了中间环节，就意味着降低了成本。但是由于失去了规模化生产的优势，小批量定制化生产的成本可能会变得更高，而且大多制造商还没有达到工业柔性化定制的水平，在工厂端改造，以及数字化改造上还需要前期成本投入。

安全问题上，现有安全体系也不能保证未来C2M模式下生产力提升后的安全。李航认为，目前IT（Internet Technology，互联网技术）和OT（Operational Technology，运营技术）一体化的趋势正在改变着现有的生产流程，而现有的安全体系似乎游离于这些融合之外，这需要安全人员既懂IT又懂OT，同时还要对实际业务非常熟悉，才能制定出更加合理的安全逻辑来保证这种新生产模式下的安全。

安全对于未来不管是C2M还是工业互联网来说是必不可少的基础保障，甚至可以说没有相适应的安全作为保障根本无法实现C2M模式中所体现的柔性制造场景，为什么这么说？

用汽车制动性能做一个比喻，点刹（ABS）技术最早是一种机械式的操作，需要靠驾驶员用脚一下下的踩踏来实现，但随着经验的积累，点刹逐渐由机械结构变成电脑控制，用计算机技术来提升车辆的安全防护系统。未来网络安全实际上就类似于汽车点刹演变的过程，网络安全将通过数字化转型逐渐融入到生产制造的每一个环节当中。

行业特性上，C2M聚焦到不同行业也有着巨大的差异，比如，造车、造集装箱、造机器，制衣的单品体量较小，产品的生命周期管理过程以及物料多样性等方面相对简单，所以C2M比较容易落地。但消费者跳过4S店等渠道，直接向车厂个性化定制一辆车，复杂度是不是大了很多？

“未来产业链各个环节都需要打通，因为C2M对各方面参与企业的运营模式、人员的素质和能力、管理和治理能力都提出了更高要求。”沈哲怡表示，互联网平台可以起到推动和促进的作用，但是成功的关键还是在传统企业是否能成功向数字化业务进行转型，运用智能化和数字化技术，结合流程改造，并且以开放的心态与产业链上下游合作，这恐怕是C2M成功道路上最大的挑战。

现在看来，由于时间尚短，C2M的失败或者成功都言之过早。但是身处产业链中，制造商应该积极主动拥抱这一模式，用多元化战略应对不确定性。渠道销售也需要调整策略，寻找自身的独有价值，才能够应对C2M的冲击。

对于适合C2M的领域都将会产生价值链的重新布局，比如电商平台、工业互联网平台将成为新的渠道体系等。同时C2M会进一步为消费市场带来不确定性，不积极应对变化将会陷入被动的境地。面对日益严峻的挑战，企业需要从市场、技术、组织三个层面入手不断加强自身的适应能力。

总而言之，C2M是一个多方共赢的模式，但目前C2M尚属早期发展阶段，渗透率并不算高，但是可以看到市场前景广阔。或许不久的将来，在技术与数据达到这一模式爆发的节点时，这一极简供应链的反向定制模式，真的可以实现低价高质的完美结合。

我们也静待佳音！