Men’s Wearhouse品牌的转型驱动力

Men’s Wearhouse近期刚刚发布两家下一代实体门店，这些店铺布局更为简洁，同时引入更多数字化元素。在上周的在线研讨中，部分零售科技专家对这项新举措大加赞赏，将其评价为战略层面的可喜转变。

The Retail Doctor的Bob Phibbs写道，“Men’s Wearhouse已经依靠自己独特的销售策略受到广泛关注，即「买一送一」活动。但除此之外，希望此次改进能帮助他们在价格优惠以外提供更好的购物体验。”

这项概念中有一大突出的非技术性特点，即名为“The Vault”的可视化后备库存区。此方案能够显著降低销售楼层的库存需求，甚至能够将实际展出的服饰数量减少达85%。

这种库存削减方案不仅改善了店面观感、防止货品杂乱、强化主打商品的展示空间与主推效果，同时也从根本上提升了整家店面的格调。更重要的是，这一切都完全不会破坏Men’s Wearhouse长期以来设定的店面面积。

Men’s Wearhouse母公司Tailored Brands首席客户官Carrie Ask在采访中表示，“我们一直对店面的面积有着比较统一的要求。如今，我们能够在不改变面积本身的前提之下释放出更多展示空间，将整个销售楼层完全转为开发。”

新的店面还设有定制区、租赁区与零售区等不同区域。休闲服装与租赁作为其中的核心定位，也被运营方寄予了殷切的增长期望。

其他科技功能：

来自3DLOOK的人工智能驱动技术能够分析客户拍下的两张照片，借此快速确定其衣服尺寸以实现非接触式测量。

“数字衬衫墙”允许客户使用触摸屏从店内及在线库存中选择所需的样式、款式与颜色。客户能够将衬衫添加至自己的“虚拟试衣间”中，而后店面员工会带来几件实衣供他们尝试。

在定制部门中，“共建表”使得设计师们可以通过技术与客户开展合作。造型师们通过自己的iPad，即可向客户直观展示数百种面料与样式组合。在设计过程中，设备还会将3D渲染结果投射至大屏幕上。

WD Partners意见领袖与行销执行副总裁Lee Peterson写道，“我很赞赏他们的尝试；这套方案比最近其他品牌的「下一代」商店更具搜索精神与实践价值。我也开始意识到，这一切将逐渐成为市场上的通行常态，即相当一部分业务开始与线上版本相整合，特别是衬衫墙——我真的很爱这个点子。”

Shepard Presentations的Shep Hyken则提到，“虽然这一切只是Men’s Wearhouse刚刚迈出的新一步，但对于整个零售行业来说已经不算是新鲜事物。眼镜店、美妆品牌以及珠宝等领域的其他零售商已经建立起强大的数字化购物体验。有人认为这只是无用的噱头，但事实证明，这些方法确实能够吸引客户并促进销售额提升。”

Tailored Brands品牌去年刚刚经历过破产诉讼，而且受到居家办公趋势对其商务正装、婚宴礼服以及其他服饰产品销量的影响，该公司目前正着手关闭三分之一门店。

RetailWire BrainTrust成员、Cathy Hotka & Associates品牌主理人Cathy Hotka甚至在而对种种不利因素时，明确看到了数字化转型概念带来的新希望。

Hotka女士写道，“Men’s Wearhouse一直主要西装服饰——但在全球疫情的影响下，西装需求明显大幅缩水。Tailored Brands确实有理由率先提出这种数字化购物概念，并吸引更多年轻顾客加入其中。虽然这种方式在之前的电子商务平台上已经有所体现，但相对于每页只能显示几件商品的手机购物，即使是年轻人也会对在店面中一次性面对上千种品类的感受所震撼。”

当然，也有不少人对这种尝试的实际效果持怀疑态度。

Refocusing in Focus主理人Dick Seesel写道，“零售店面的购物体验与库存管理改善自然令人感到鼓舞，这也让我想起得克萨斯州赫斯特市的J.C. Penney概念店。但这一切是不是数量还太少、来得也太迟了？对于这样一家挣扎在破产线上的企业，他们需要的是更小的占地面积与更多预算限制，因此他们恐怕很难以必要的速度推出足以令品牌起死回生的下一代店面概念。”