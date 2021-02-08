澳大利亚联邦银行升级数字化战略 专注发挥AI的力量

近日澳大利亚联邦银行（CBA）宣布对其数字化策略进行升级，首席执行官Matt Comyn表示，这将有助于该银行在全球范围内为所有企业提供最佳的数字体验。

近日澳大利亚联邦银行（CBA）宣布对其数字化策略进行升级，首席执行官Matt Comyn表示，这将有助于该银行在全球范围内为所有企业提供最佳的数字体验。

2019年10月该银行曾宣布五年内将在技术领域投入超过50亿澳元，近日Comyn表示，这一金额还将“继续增加”。

他说：“我们准备在有机会的领域进行投资……在这个领域我们会充满雄心，这就需要加大投入。”

其中之一，就是该银行的Customer Engagement Engine客户参与引擎。

目前Customer Engagement Engine上运行着约400种机器学习模型，实时接收来自约1570亿个数据点的数据。Comyn说，CBA正在使用该工具“协调各项活动和措施来服务于客户”。

他说：“就吞吐量而言，Customer Engagement Engine每天提供大约3500万个决策，而且是实时完成的，每个决策的时间不到300毫秒。”

“这么大的规模令人印象深刻，而实际上对我们来说最重要的是，我们可以为客户服务的价值。”

其中一个例子，是使用Customer Engagement Engine在2020年丛林大火期间向客户提供紧急消息。

Comyn表示，澳大利亚联邦银行对技术的投资，特别是数据、机器学习和人工智能（AI），让该银行对每个客户的个人需求都有“独特的洞察”。他还特别强调了投资新兴技术（如AI和机器学习）带来的收益。

他说：“现在我们可以充分利用大规模分析技术的强大功能和优势，以及卓越的计算能力——正如你可以想象的，作为一家金融机构，我们整个组织内部使用的数据集是非常庞大的。”

“我们利用这一点为客户提供个性化的洞察，有很多领域是我希望可以加快发展步伐的，我们的Customer Engagement Engine每天都在发生变化……就拿规模来说，几年前当Customer Engagement Engine最初问世的时候，我们并不知道我们将实时获得1570亿个数据点。”

但除了预测能力之外，Comyn表示，重要的是要确保银行能够掌控“可解释性”问题。

他补充说：“企业如何使用数据，对于全球的监管机构来说，显然是一个新兴的领域，这是我们未来技术战略的一个重要组成部分。对我们来说这是一个值得关注的领域。”

Comyn称，疫情促使企业组织发生了一些结构性的转变。目前澳大利亚联邦银行有大约750万的活跃数字用户，其中630万用户经常使用Commbank应用——到2020年，这个数字将增加约40万。

保持“忙碌”

澳大利亚联邦银行还庆祝了旗下风投部门X15 Ventures成立一周年。

成立的这一年来，X15已经创立或者扩展整合了四家新的合资企业，上周，该银行宣布收购第五家合资企业Doshii。

Doshii是一个面向酒店业的云平台，将酒店场地、POS和其他应用（如预订平台和在线交付服务）结合在一起。

“去年X15成立的时候，我们的使命是向市场推出前所未有的新解决方案，增强客户的能力，Doshii正是这样一家公司，拥有令人振奋的业务定位，领先的技术，平台上不断增长的应用，以及不断扩大的商家生态系统，”X15董事总经理Toby Norton-Smith这样说道。

他表示，这一年中，X15在Comyn和银行高管团队的支持下，目标已经实现。

他解释说：“我们的目标是打造一种风投模式，融合了最理想的规模和来自支持方Commbank最好的资产，同时又能确保留住人才，保持形象、技术灵活性和初创公司的模式。”

澳大利亚联邦银行的目的是将Commbank应用打造成为“客户数字生活中心”，Norton-Smith说，他们意识到自己是无法面面俱到的，需要引入“最佳外部合作伙伴，包括来自X15的风投企业”。