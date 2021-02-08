展望2021 | 击不垮你的终将使你强大，数字化成为企业迎接全新挑战的利器

2020年中国乃至全球都经历了“至暗时刻”，好在随着复工复产企业也逐渐恢复进程，我们看到数字化程度较高的企业在去年都有着不错的表现。

2020年中国乃至全球都经历了“至暗时刻”，好在随着复工复产企业也逐渐恢复进程，我们看到数字化程度较高的企业在去年都有着不错的表现。

根据国家统计局发布，2020年第三季度，“企业景气指数”和“企业家信心指数”分别为121.15和122.54，同比增长21.15%和22.54%。这两组变化明显的数据，反映出的是企业生产经营状况的改善，以及企业家对宏观经济信心的提升。

Gartner针对新冠疫情也进行了相关调查，划分出恢复旧常态和进入新常态两个阶段。目前来看，19%的企业已恢复到旧常态；而进入新常态的企业分为三类——23%的企业计划进入新常态、35%的企业正在实施新常态、13%的企业已实施完成。

在数字化领域，我们都说新冠疫情没有阻碍企业的数字化转型进程，甚至在某些方面还加快了数字化转型，尤其是加速了线上相关产业的发展，像直播、电子商务、游戏都是其中的受益者。

Gartner对今年中国数字化成熟度调查显示，已交付数字化解决方案的企业最高达到32%，成熟阶段分别为19%和29%，所以将近半数的中国企业认为自己已进入到数字化转型的成熟阶段。

在未来IT投资方面，中国企业认为“游戏改变者”的技术第一名是人工智能和机器学习，达到43%，远超占比29%的第二名商业智能和大数据，云计算则是第三名，占比14%。

现在云计算已经成为一个基础技术，云转型的IT支出比例不断加速增长，预计到2024年，云将占全球企业IT总支出的14.2%，高于2020年的9.1%。新常态下，保留预算、优化IT成本、支持和保护远程办公成为关注的单个重点，投资云计算可以成为满足所有这三个需求的一个便捷方式。

去年我们还对C2M进行了深入研究，从制造、供应链、电商、数字化技术等多个角度进行剖析。我们看到用户认为C2M是以用户为中心的模式变革，同时商业模式变革也是催生C2M的一个主要因素，之后是渠道复杂性、成本、库存等因素。

影响C2M普及的一个很大的原因包括工业互联网、大数据、5G、AI等新技术的创新和应用，特别是对于制造端而言，基于新的联接技术、数据基础架构、大数据技术将成为突破口。

C2M需要未来产业链各个环节都需要打通，因为C2M对各方面参与企业的运营模式、人员的素质和能力、管理和治理能力都提出了更高要求。互联网平台可以起到推动和促进的作用，但是成功的关键还是在传统企业是否能成功向数字化业务进行转型，运用智能化和数字化技术，结合流程改造，并且以开放的心态与产业链上下游合作，这恐怕是C2M成功道路上最大的挑战。

在CIO的价值体现上，CIO在企业中的地位有所提升，更多的CIO开始直接向CEO汇报，而之前CIO更多是支撑、辅助企业业务。疫情期间CIO帮助企业通过远程方式保证业务的正常运营和客户进行交互，体现出IT对企业的价值。

在2021年规划时，CIO也要认识到当前的两大不确定性——地缘政治与新冠疫情。对于2021年中国企业都表现出乐观的态度，认为在销售收入、员工生产力、利润、长期生命力方面都会做得更好。未来企业发展自身数字化能力是极其重要的，环境能否提供机会是一方面，另一方面是企业需要做好一切准备迎接全新的挑战。