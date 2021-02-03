解除ARM的顾虑 Graviton2为企业带来更多选择

1月28日，AWS正式宣布，由AWS Graviton2处理器提供支持的 Amazon Elastic Compute Cloud （Amazon EC2） M6g、C6g 和 R6g 实例已在由光环新网运营的AWS 中国（北京）地区和由西云数据运营的AWS中国（宁夏）区域推出。

2015年亚马逊云服务（AWS）收购了以色列芯片企业Annapurna，2018年AWS re:Invent设计推出基于ARM架构的第一代Graviton，2019年AWS re:Invent推出了Graviton2。

“AWS希望为客户带来更多、更高的性能在创新中发挥作用。”AWS CEO Andy Jassy说道。

Graviton2作为AWS的第二代基于ARM架构的处理器，基于 64位ARM Neoverse N1微架构设计，这是ARM第一款数据中心定位的CPU架构。与同配置X86实例相比，Amazon EC2 M6g、C6g 和 R6g 实例的性价比提高了40%。

1月28日，AWS正式宣布，由AWS Graviton2处理器提供支持的 Amazon Elastic Compute Cloud （Amazon EC2） M6g、C6g 和 R6g 实例已在由光环新网运营的AWS 中国（北京）地区和由西云数据运营的AWS中国（宁夏）区域推出。AWS大中华区云服务产品管理总经理顾凡表示，AWS推出Graviton的驱动力主要有两个目标，第一，服务好未来现代化应用对于计算架构的需求；第二，服务好客户对于性价比的追求，CPU应该是百花齐放的状态，我们把最终选择权交给客户。

Amazon EC2 M6g为通用型实例，C6g为计算优化型实例，R6g为内存优化型实例，三类实例都分别有8种资源大小可供选择，分别为1个、2个、4个、8个、16个、32个、48个和64个vCPU，并且可以作为按需实例、预留实例或Spot实例购买。

Amazon EC2 M6g、C6g和R6g实例是在AWS Nitro系统基础上构建。AWS Nitro在AWS在硬件和软件两方面进行了创新，硬件方面，Nitro卡提供网络、存储、管理、安全和监控的功能，实现多租户隔离、私有网络和快速的本地存储，实现高效、灵活、安全的云实例交付。软件方面，AWS设计了一个非常轻量级的虚拟化管理程序。

顾凡表示，Nitro对于虚机管理的Hypervisor最多占物理机性能的1%左右，所以虚拟化后的实例性能和裸金属的服务器差距非常小。

AWS大中华区云服务产品管理总经理顾凡

据介绍，Graviton2性能是Graviton的7倍、计算核心数量达到4倍、缓存达到2倍、内存速度达到5倍。AWS Graviton2处理器具有全天候运行的256位内存加密功能，每个核心的加密性能速度比第一代 AWS Graviton处理器提高50%。

其实传统CPU设计者，除了要考虑更现代化应用，还要兼顾传统架构中仍然在跑的旧应用。AWS大中华区产品部计算与存储总监周舸表示，X86架构让每一个核都变得非常大，在执行多线程的同时还要去调整每一个进程，这也增加了芯片的复杂性。

Graviton2设计时的目标就是希望为云上的现代化应用设计最好的性能，每一个核都能达到真实的性能，而且希望在一个CPU内搭载更多独立的核，以便最大程度发挥平行扩展的能力。

由于核设计和缓存设计的改变，拓宽了Graviton2的适用范围，其可以运行Linux、开源数据库、Amazon EKS、Amazon EMR等服务。

中国企业也正在尝试使用Graviton2，涂鸦智能是一个全球化AI+IoT领军企业，连接消费者、制造品牌、OEM厂商和连锁零售商的智能化需求，为开发者提供一站式人工智能物联网的PaaS级解决方案。涂鸦智能打造一个世界领先的IoT OS，涵盖了硬件开发工具、全球云、智慧商业平台开发三方面，提供从技术到营销渠道的全面生态赋能。

涂鸦智能每天处理的设备请求达到8409亿，请求高峰达到150万次/秒，每天处理1.2亿次AI语音交互，云端设备要在10毫秒之内会响应请求，对网络链路、稳定性、SLA都有非常高的要求。涂鸦云端开发部首席架构师陈亚焱表示，通过使用AWS Graviton2实例来处理我们在MQTT（消息队列遥测传输协议） 网关服务的协议解析和长连接状态，性能提升了100%，CPU占用率从27%降到12%，性价比提升了2.5倍。

北京大觥科技有限公司是一家专注AI影像处理领域科研和应用的公司，将颠覆性的技术带给老旧照片修复、画质增强等行业。针对在企业级市场，公司服务于国内外多家电影厂、电视台、影视后期公司；针对消费端用户，大觥科技分别在国内和海外推出了“你我当年”和“Remini”APP。

大觥科技非常关注性价比，在C6g和C5.large比较中，C6g在性能上提升了30%，在成本上节约了36%。大觥科技副总裁袁泉表示，现在我们的服务更新速度提升到了原来的8倍，运营成本节省了20%，运营效率提升了40%。

其实企业对于ARM架构还是有一定的担忧，因为传统企业级的工作负载往往是运行在X86架构。周舸表示，目前企业都在向云转型，尤其在微服务改造时企业会更容易理解在Graviton2架构的实例上能带来哪些帮助。

而且我们也看到，传统企业工作负载也逐渐变成两类，一类是传统的数据库、ERP、CRM等，一类是创新业务的云原生应用，所以企业在上云之后，需要有更多的架构可以选择，实现量体裁衣。