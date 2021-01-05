后疫情时代 每个行业都将有不同的数字化创新故事

在后疫情时代的世界里，将会涌现出大量的数字化推动的机会，但是和万事万物一样，每个行业都将会发展出自己的故事。

我与企业家、风险资本家和企业领袖们进行了一系列的讨论，探讨在后疫情时代，全球复苏过程中可能会出现哪些技术和创新。这是最新的一期讨论的内容。

在后疫情时代的世界里，将会涌现出大量的数字化推动的机会，但是和万事万物一样，每个行业都将会发展出自己的故事。对于制造商来说，这可能是以高度网络化、智能化机器的形式。在医疗保健领域，这可能意味着通过远程医疗提供服务。每个行业都有不同的数字化触点。下面，我们将分享一些特定行业中观察者的观点，看看企业家和创新者在2021年应该关注些什么。

能源即服务：施耐德电气公司的首席创新官Emmanuel Lagarrigue表示，在能源领域——一个以销售周期缓慢、现有法规以及极高的行业门槛为特征的行业可能会被人工智能和机器学习技术颠覆。我们目前的能源基础设施"不能满足不断增长的能源需求，传统的电网目前依赖的还是在过去一百年里几乎没有创新的技术，随着越来越多的分布式可再生能源发电和微电网成为主流，这些技术正在变得过时。人工智能和数字化技术可以被用于更有效地管理现有的电网，帮助可再生能源加入，提高建筑物的能源效率并且创建新的能源交易市场。

Lagarrigue 补充表示，通过低成本传感器和电子设备，“企业可以捕获比以往更多的实时数据，以管理资产和能源使用情况，并在问题发生之前进行远程监控，以预测问题的出现。”Lagarrigue表示，这些基本都可以通过“能源即服务”模式实现，而要想升级到这种模式，全球能源基础架构大约需要花费3万亿美元进行升级。“例如，商业和工业客户现在可以通过微电网即服务的方式，过渡到利用可再生能源和能源自给自足。大型基础设施项目——例如机场等可以通过能源即服务合约，部署公共/私有合作伙伴关系，升级设施，让它们变得现代、具备弹性和可持续性。”

制造业：虚拟化开发：随着工业4.0的日益普及——在物联网上进行——今天的制造企业正在变成数字化企业，就像他们是小工具生产厂商一样。这就为制造业的创业和创新机会打开了大门，制造业也拥有通常在科技公司最为常见的创新热情。Ansys的首席执行官Ajei Gopal表示：“我们倾向于认为这对于那些在技术、软件支持方面最有实力的企业来说最为有利。”Ajei Gopal表示：“但是制造业的企业也很灵活，我们认为在后新冠肺炎时代，这个行业加速采用数字化技术的机会很大。”

例如，Gopal表示，“数字化已经实现了现代化，并加快了产品开发的过程。” Gopal表示，“今天，很少有产品是在绘图桌上手工绘制草图的。相反，产品开发周期——从创意到设计到分析，从制造到运营——这一切都是虚拟化的。实际上，在现代产品开发周期的早期阶段，产品本身就是完全数字化的。”

他补充表示，CAD和仿真等技术使工程师和分析师能够“把他们的产品构建并打破数千次——而且这一切都是在安全且经济高效的数字环境中实现的。”他表示，“你可以把这种方式想象成一种数字化的沙箱。”汽车制造——特别是伴随着电动汽车和自动驾驶汽车的发展，已经成了制造业中利用数字化发展业务模型的范例。Gopal表示：“两者都需要大量的测试，这些测试可以通过模拟完成，即使是在因为新冠肺炎带来的隔离期间也不受影响。”

软件：克服“订阅疲劳”：软件一直是创新创业机会的中心。但业内专家警告称，现在世界寻求的不仅仅是在线提供的解决方案。这个世界需要的是能够让客户惊叹的软件解决方案。Simpli.fi的联合创始人兼首席执行官Frost Prioleau警告称，“尽管投资者们青睐订阅和其他经常性收入模式，但是很多客户已经开始对订阅感到疲劳。” Frost Prioleau表示，“反过来，商业模式也在不断发展，为客户获取成本提供更高的生命周期价值，使基于易用性和高净推广分数的非订阅收入变成经常性收入。”

Scale Venture Partners的合伙人Andy Vitus 同意这种看法，他表示在进入SaaS/云时代二十年之后，“越来越难以找到一个空白的领域构建下一个‘XX云’解决方案。”他表示，“随着显而易见的机会变得越来越少，企业家们已经开始明白接下来会发生什么：软件本身将会出现代际变化。长期以来，软件一直是人们用以完成任务的工具——就像剪刀或者计算器一样。”他补充表示，人工智能和机器学习、API和物联网为基于软件的交付开辟出了新的维度。“这些技术彼此支持，为真正的下一代软件打开了大门，新一代的软件将更直观地为我们工作。软件有能力推动新一轮的生产力发展和增长。”

保险——提高速度限制：长久以来，保险业一直是一个相当保守的行业——但随着保险科技公司的加入，该行业正寻求将行业内的许多方面数字化，情况正在迅速变化。Duck Creek Technologies的首席运营官Matt Foster表示：“我们已经看到了比以往任何时候都更加令人兴奋的技术——在接下来的十年里，预计会有更多的创新出现，比我们在以往几十年里看到创新都更多。”他表示，“很多快速行动者，很多创新的理由，虽然保险业通常不是第一个吃螃蟹的人，但是一旦颠覆开始，各大组织就都会迅速行动起来。”

Foster表示，SaaS和云平台正在提供这种加速。“保险行业正在向SaaS迁移，这样他们就可以专注于更好地提供保险——他们不希望被前面提到的数据中心或者厂商集成等问题困扰。这些问题往往是阻碍初创企业和各种规模企业快速行动的绊脚石，这也是SaaS 真正实现价值的地方，它能够提高将好的商业理念推向市场的现实性和可行性。”

Foster补充表示：“并不是每一次购买都不需要人与人之间的当面协商，但是参与将越来越多地开始以数字化的方式进行。”他表示，“在保险行业，我们已经看到这种做法在个人产品线上广泛铺开，但是我们现在也发现，在更传统的商业产品线上，对这种做法的兴趣也在增加，即通过数字化渠道销售并提供服务。虽然保险依赖于非常不常见的消费者接触点，但客户仍然经常寻求咨询方法。这种情况将持续下去，但是在当今的环境中，消费者将首先以数字化的方式开启购买流程。”

医疗保健：远程医疗：TigerConnect 的首席医学信息官（CMIO）Will O'Connor 预测，“引领下一个经济繁荣的技术是远程医疗。”他提到Frost & Sullivan预计，由于新冠肺炎疫情延续并不断重塑医疗服务提供方式，到2025年，远程医疗将增长七倍。“在新冠肺炎疫情期间，动动手指，在手机上和医疗保健专业人员联系的想法从一种比较稀奇的想法发展成了一种主流的思路。患者们意识到，如果你可以在家里联系医生，通过短信获得提醒并利用视频同医护人员进行面对面的对话，那么就没有理由只为了五分钟的非紧急预约专程跑去医院了。虚拟医疗是一项受到欢迎的革命，它能够节省费用并节约时间，这项技术已经迎来了自己的发展时机——并且可能最终促成整个医疗包间领域里更广泛的技术革命。”

教育：平台即课堂：“没有什么比人们遇到了问题更能够刺激创新了，而现在，远程教育带来了大量的可供涂抹的空间。”教育工作者们依靠Zoom和Slack进行授课并且与学生互动，但是我们已经意识到这种做法在复制传统课堂体验方面还不是很有效。事实是，这种做法永远都不应该是一种替代品。事实上，没有任何一款教育技术工具或者平台可以或者应该复制师生面对面接触的课堂，技术的作用是创建全新的体验。等到这个世界上的一切都恢复正常之后，Zoom和Slack的使用率会下降。我们将看到企业家们构建出一些新的技术，带来新的繁荣。这些技术将取代Zoom和Slack等工具，针对远程课堂进行定制，以期带来全新的体验。