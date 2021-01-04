室内垂直农场运用大数据与机器人技术种植动物饲料

随着全球对于食品安全及禽畜供应链的关注度持续提升，我们预计行业在禽畜农业硬件（例如机器人技术与可穿戴式设备）的投资将在短期内有所增长。

PitchBook在2020年12月第三季度Agtech分析师报告中强调称，与2020年第二季度相比，农业科技领域的风险投资交易额下降14%。但该公司新兴技术高级分析师Alex Frederic同时强调，虽然整体投资有所下降，但畜牧农业在2020年第三季度保持增长，预计到2025年其市场总体规模将达到95.6亿美元。

Frederic还提到，畜牧科技企业正在开发各类技术解决方案，用以监控、分析并优化禽畜健康与生产领域的两大核心支柱：畜牧业与水产养殖行业。

Frederic提到，“COVID-19疫情突出了现有农业体系的脆弱性，以及最大程度提升禽畜健康状态与营养供给的重要意义。随着全球对于食品安全及禽畜供应链的关注度持续提升，我们预计行业在禽畜农业硬件（例如机器人技术与可穿戴式设备）的投资将在短期内有所增长。”

通过室内垂直农场种植动物饲料

禽畜农业垂直农业初创企业Grov Technologies于2016年被Nu Skin Enterprise所收购。该公司于2020年12月宣布，其正在与Amazon Web Services（AWS）开展合作，尝试将基于云的机器学习功能引入至室内垂直机器人耕种平台，借此产出高营养密度（HDN）动物饲料。

根据该公司总裁Steve Lindsley的介绍，目前大部分室内农业方案仍致力于生产可供人类消费的蔬果品类。

Lindsley指出，“Grov专注于为动物生产饲料，借此供应我们生存所需的其他食品。目前，气候变化、干旱、水资源以及耕地面积的减少正在极大影响粮食产出能力。而种植营养丰富且易于消化的饲料，则有望减少畜牧行业的温室气体排放。面对愈发严苛的现实挑战，特别是影响到每家农户的直接压力，室内垂直农业有望提供助力。”

降低水资源与土壤需求

Lindsley还补充道，垂直农场的核心优势，在于使用更少的水资源与土地面积生产饲料。此外，室内饲料生产中心的位置往往可以与饲养场毗邻，借此减少运输成本与相应的碳排放量。

Lindsley指出，“世界上仍有不少国家和地区在努力为民众提供口粮，传统畜牧业在这里根本没有实现的可能性。我们希望帮助农户获得优势地位，在真正把握自己命运的同时，减轻对全球气候造成的影响。”

Grov公司打造的奥林匹斯塔（Olympus Tower）能够生产5000至6000磅小麦或大麦，产量相当于传统耕作中35至50英亩的农业用地，而水资源使用量仅为5%。Lindsley称，奥林匹斯塔还凭借着先进的自动播种技术将人工需求控制在最低水平。

Lindsley补充称，由于消费者需要更高的食品可见性与可追溯性以确保整个生产过程始终遵循可持续实践，因此商家必须能够证明动物所食用饲料的来源、是否易消化、不含农药且所消耗土壤及水资源量更低。

Lindsley还提到，“消费者们的这一需求，也让行业重新意识到现有食物及饮料供应链的脆弱性问题。”

传感器、机器人与机器学习

Grov的室内垂直农场配备有微型传感器，能够从塔内各种植托盘处捕捉温度、湿度、水流量及生长率等指标。将这些数据关联起来，系统即可校准托盘的旋转调节、浇灌、照明光谱以及自动播种等操作。

Lindsley提到，“我们的方案将物联网、云、机器人技术、机器学习以及照明/光谱管理融合起来，旨在最大程度提升各类作物的潜在产量与营养含量。”

Lindsley认为，受控环境农业已经成为一种极具影响力的技术，有助于解决全球气候变化问题，同时增强粮食与饲料生产的可持续性。

Lindsley总结道，“COVID-19疫情提醒我们，粮食与饲料安全仍是当今世界最为紧迫的问题之一。全球用于饲养禽畜的土地与水资源太多了，新的高效、可持续性技术必将大有可为。”