三大趋势预测：为什么疫情将让AI在2021年步入主流？

2021年人工智能将带来一场变革，加速各种药物的研发，改变远程办公模式，通过边缘计算让我们周围的设备真正智能化。在迎来这些趋势之前，我们必须首先看看2020年企业发生的三个关键变化，这将为明年各种发展趋势奠定基础。

2021年人工智能将如何改变药物研发、在家办公和边缘计算？

什么是近现代史中的黄金创新期？在经济繁荣时期或者业务顺利开展的时候，是不会有重大创新的。

而在经济严重动荡或者世界冲突持续的时候，却会出现创新的蓬勃发展，回顾过去250年，大萧条是专利申请数量增长最快的一段时期。

经济史学家亚历山大·菲尔德（Alexander Field）认为，20世纪30年代是20世纪科技进步最快的十年。大萧条时期催生了几项重大发明，例如模拟计算机、喷气发动机、冷冻食品加工、电子显微镜、射电望远镜、甚至是汽车收音机。

如果危机时期是科技进步的催化剂，那么，当前全球疫情也会带来一线生机。也许未来我们回头再看的时候，这就是21世纪20年代最黄金的时代，最出色的人工智能创新成为企业中的主流。

2021年人工智能将带来一场变革，加速各种药物的研发，改变远程办公模式，通过边缘计算让我们周围的设备真正智能化。在迎来这些趋势之前，我们必须首先看看2020年企业发生的三个关键变化，这将为明年各种发展趋势奠定基础。

2020年：一场疫情制造的完美风暴

众所周知，Covid-19新冠病毒大流行给全球带来了巨大的变化，迫使企业必须采取一些极端措施来维持业务。2020年企业采取了下面三项数字化应对措施：

1、有些企业在数天内（而不是数月）就实现了数字化转型

全球变得越来越虚拟化，企业也加快了数字化转型的速度。Baker McKenzie的一项调查发现，原本没有开始数字化转型的企业中，有58％在2020年加快了数字化步伐。麦肯锡高级合伙人Kate Smaje称，有些企业组织仅仅在10天之后就完成了以前需要10个月的工作。

随着整个业务价值链的数字化，技术团队和业务团队之间的协作也越来越简化了。

2、企业削减了预算，却增加了技术支出

2020年消费者钱袋收紧，行业支出减少，企业也宣布大幅削减预算。Gartner的《2021年董事会调查》发现，即使资金全面削减，技术支出却平均增加了6.9％。

疫情期间，企业依赖技术和数据分析进行自救。企业要求首席数据官（CDO）肩负起颠覆性的、高管层面的责任，要求他们推动业务创新项目走出传统重点领域，例如数据治理和合规。现在，首席数据官变成了在产品创新和客户体验等领域的领头人。

3、团队意识到：要通过分析获得可采取措施的洞察，就需要更高质量的数据

Data Quality Solutions创始人Tom Redman表示：“疫情让企业意识到，他们并没有真正能够被利用的数据，在疫情期间各种抓瞎。同样地，糟糕的数据让人们的生活一团糟——‘商店的厕纸什么时候上货呀？’，‘我们的孩子什么时候能够返回校园？’，等等。”这让很多人不仅对高质量数据的需求有了更深入的思考。

因此，企业搭建了收集新数据的流程，并通过公共数据源获得更多的市场信息，企业内部对于数据质量的审查也越来越严格。这些措施使得企业获得了数量更多、质量更高的数据。

企业采用人工智能的关键要素是什么？总体目标、正确的领导、合理的预算、高质量的数据、以及积极拥抱数字化的企业文化。

2020年所有这些关键要素都被调动起来了，那么就让我们来看看，2021年我们如何利用AI实现转型价值？

2021年值得关注的三大人工智能趋势

1、人工智能将给药物研发领域带来一场变革

人工智能极大地推进了新冠疫苗的研发，从10年缩短到10个月。生物技术公司Moderna自2010年成立以来，一直采取数字优先的策略，该公司积累了大量的药物研发数据，并采用算法快速追踪mRNA疫苗的情况。但是目前，利用人工智能研发药物仍处于试验阶段，2021年我们将会看到更重大的进步。

近年来，数百家制药和生物技术初创公司如雨后春笋般涌现，这些公司将人工智能应用于药物研发中，以寻找各种疾病的潜在候选药物。例如，英国生物技术公司Dyno Therapeutics专注于基因疗法，他们的实验技术可以利用基因来治疗或预防某些疾病。Dyno使用人工智能和高通量体内实验来加快对活生物体的测试，以高度针对性的方式，将DNA序列传递给受影响的细胞以达到治疗疾病的目的。

最近，Dyno宣布与罗氏制药及其子公司Spark Therapeutics建立合作关系，专注于肝脏和中枢神经系统类疾病。这是一次双赢的合作，因为这可以帮助这家大型制药企业更快地找到潜在的候选药物，同时让这家初创企业能够获得资金和重要的研究数据。而且目前，这类合作在制药行业是很常见的。

2020年底的另一项重大突破将加速药物的研发。由DeepMind开发的AI系统AlphaFold解决了50年未决的蛋白质折叠问题。蛋白质的形状决定了它在体内的功能，科学家通过发现蛋白质的结构，可以合成基于蛋白质的药物来治疗疾病。

DeepMind团队负责人Pushmeet Kohli说：“发现蛋白质的3D结构在药物开发过程中是一项非常耗时的工作。”AlphaFold帮助研究人员更准确地预测蛋白质的结构，从而让人工智能更有效地发现潜在候选药物。

2、人工智能将改变远程办公模式，释放远程办公的潜力

今年，我们把相当一部分工作时间用在了Zoom、微软Teams或者是Google Meet上，这个市场的争夺战将一直持续到2021年，那些不受传统产品功能约束的初创公司，将重新改写市场的游戏规则，例如，Vowel是一款得到了风投支持的视频会议工具，支持转录、搜索和共享会议等。

但要说2021年最重大的变革，当属从虚拟会议向虚拟办公空间的转变。我们将看到企业将在数字化世界中复制他们的物理办公环境。随着时间的推移，这种虚拟环境将变得更加丰富和细化，成为企业组织的一种数字孪生。员工在家办公的时候，就好像是企业虚拟环境中的一个虚拟角色，不仅可以在网上见面，还可以虚拟地协作和社交。

企业在相关技术上投入资金，以实现数字空间与物理空间之间的无缝切换。混合现实、5G和AI的融合将推动这一趋势。今年，Facebook的VR头戴设备品牌推出了Oculus for Business企业平台，可以帮助企业部署办公式VR。

很快，你坐在家里的客厅就可以查看产品原型的数字化模型，与你的同事一起集思广益。2021年，我们将会看到一种远程优先的、混合式的办公空间。

这个趋势将率先应用于一些行业和职业领域中，据麦肯锡预测，金融和保险、管理、商业服务和IT等领域都是非常有潜力的领域。

3、人工智能将改变边缘计算，让我们身边的设备真正智能化

智能设备和物联网传感器正在呈现爆炸式的增长。到2021年，全球在使用中的设备将超过350亿台，这些设备依赖中央服务器来获得智能性。设备和云之间不断有数据的传输和计算的运行。而这会引发延迟，让设备成本增高。

边缘计算将数据处理转移到更靠近数据生成的位置，从而解决这个问题。据Forrester预测，2021年将是边缘计算的腾飞之年。什么将推动这一转变？答案是英特尔和英伟达等厂商的高速芯片和5G的推出。Forrester认为，边缘计算将侵蚀公有云的增长，明年云计算增幅将降低5%。

如今，大多数企业AI应用程序都依赖云，不仅用于训练模型，还用于运行时预测。2021年模型训练和预测将走向边缘，诸如联合学习之类的机器学习技术的进步将加速这一趋势。联合学习技术在很多去中心化的设备上做分布式算法训练，从而不需要集中收集数据或者治理数据。

智能边缘将促使AI在商业应用中呈现爆炸式增长，例如工厂车间自动化、客户体验、监控和预测性维护。

例如，边缘AI可以改变你在实体商店的购物体验，智能的客户控制台将了解你的偏好并推荐服饰给你，可以让你在智能镜子上“试穿”服装，并根据库存情况显示颜色和尺寸选择，最后给你提供个性化的促销选择。

2021年：人工智能步入主流的一年

人工智能已经问世有75年时间了，但都尚未被主流采用，期间人工智能经历了一些被过度炒作的循环周期，每个炒作周期之后，都是漫长的企业期望幻灭期，也就是所谓的“AI寒冬”。

过去十年中，人工智能迅速崛起，在深度学习等技术方面取得了显着进步。人工智能再度流行起来，但是，这一次是成为主流，还是再次进入休眠状态？是什么导致了AI寒冬的更早到来？尽管企业投入大量资金并且对AI寄予厚望，但AI从来也没有完全实现商业化。

这次，情况有所不同。

近年来，我们看到AI正在稳步普及。麦肯的2020年AI状况调查发现，超过50％的企业至少在一项业务职能中采用了AI。很多企业称，AI带来的影响包括创造收入和减少职能成本。

未来几年人工智能的商业价值将继续增长。这场疫情创造了一个绝佳的机会，让企业意识到AI的重要性，优先考虑将AI投入生产中，从而推广至企业上上下下使用。2021年将是AI在各个行业广泛使用的一年。