AWS re:Invent在云上改变游戏规则

AWS每增长100亿美元的时间正在逐渐缩短，实现第一个100亿美元收入用了123个月，第二个100亿美元增长用了23个月，第三个100亿美元增长用了13个月，第四个100亿美元增长用了12个月。

由于新冠疫情，今年的亚马逊re:Invent也首次来到线上，并且第一次免费向全球开放。和往年一样AWS CEO Andy Jassy首先带来了最新的财务状况披露，AWS 2020年第三季度年化收入460亿美元，同比增长29%，实现100亿美元的增长。

AWS CEO Andy Jassy

AWS每增长100亿美元的时间正在逐渐缩短，实现第一个100亿美元收入用了123个月，第二个100亿美元增长用了23个月，第三个100亿美元增长用了13个月，第四个100亿美元增长用了12个月。

疫情会造成一些业务的停顿，在这期间所有企业都在尽可能的节约成本，同时疫情期间企业也更多开始用云来开展业务，疫情推动云计算市场至少几年的发展速度。在Andy看来， “ 我们很难打造一个长期可持续性的企业，所以我们要不断地重塑，再造自己，才能够生存下来。 ”

在过去的9个月中，Andy思考了很多企业重塑的问题，企业需要去校准自己，而不是别人追着你让你去改变。AWS的能力正越来越显现出来，Amazon EC2可以说拥有最广泛的实例，而且AWS会根据客户的工作负载特征去量体裁衣，设计出满足客户需求的实例。不仅有每秒400Gbps的Amazon EC2 P4d Instances，还有最高内存24TB的Amazon EC2 High Memory instances for SAP HANA等，其还是唯一一家支持英特尔和AMD处理器的云服务商，同时自研ARM芯片，可以看到AWS正在切实的赋能客户。

四个改变游戏规则的新服务

在re:Invent首日发布了43项全新的服务和功能，其中有四款服务Andy认为它们是可以改变游戏规则的。

每一个微服务都有自己的管道，这些管道甚至由不同的团队在管理，所以它们实时都可能在发生变化。新发布的AWS Proton提供了更细粒度的开发和部署管理工具，简化容器和无服务器应用的开发和部署，而且是一个完全托管的服务。AWS Proton会提供指定的AWS服务，把代码通过CI/CD的管道做推送、编译、测试。

现在用户越来越需要使用无服务器架构来支持Amazon Aurora，Amazon Aurora Serverless v2是Amazon Aurora无服务器数据库的新版本，可以做到实时扩容，在不到1秒的时间内扩展至支持几十万个数据处理事务，开发者不需要按业务峰值进行容量配置，而是按需扩容，可节省90%的成本。

AWS Glue Elastic Views能够在组合存储里组合复制数据，实现更好的可视化的效果。它可以从多个不同数据源创建虚拟表（也叫实例化视图或物化视图），简单、高效地将数据孤岛连接起来，形成统一的数据视角，当数据源发生变化时能够在几秒钟内同步，让开发者的数据能够在所有的数据存储里自如地流动。

Amazon SageMaker Data Wrangler可以提高机器学习数据准备的速度，只需把Data Wrangler指向合适的AWS数据存储或第三方数据存储，Data Wrangler内置超过300种数据转换，可以自动识别数据类型，推荐合适的转换。它可以在控制面板合并、组合多个功能，可以在SageMaker Studio中预览数据转换，然后应用到整个数据集。

混合架构也有同样的云上体验

混合云也是被提出很久的议题，AWS也为希望混合部署的企业做了很多的尝试。现在2018年发布的AWS Outposts已经开始对外提供服务，这也是企业希望将云的能力推到自己的数据中心中，在本地利用云的弹性和管理，这也是AWS Outposts的设计初衷。

目前现在AWS Outposts已经有上千个用户，针对一些用量小的企业，今年也发布了1U和2U的机柜。AWS大中华区云服务产品管理总经理顾凡表示，它们可以支持64到268个VCPU，做分布式、大规模的部署和集中管理。

还有去年针对电影制作、渲染、游戏等企业发布的AWS Local Zone，让AWS计算，存储和数据库服务可以更靠近人员、行业和IT中心。今年AWS Local Zone也在洛杉矶之外开放了波士顿、休士顿和迈阿密三个地区，2021年还将推出12个新城市，包括芝加哥、达拉斯、明尼苏达、纽约、费城、波特兰和西雅图等。

AWS Local Zone可以理解为一个相对更迷你、更灵活的区域，同时它是用Outpost作为一个基准模块去部署，使Local Zone的上线会更快。而且其还可以无缝连接回AWS US West（俄勒冈州）区域或客户可能正在使用的其他AWS区域。