Teradata Vantage深入混合多云 大规模解决最困难的数据挑战

“转型”对于Teradata一直都不陌生，从数据仓库到数据智能平台，Teradata一直在不断转变思路，寻找市场的真正需求。因为Teradata的使命和目标就是运用数据的力量彻底改变企业与人类工作生活的方式。

“转型”对于Teradata一直都不陌生，从数据仓库到数据智能平台，Teradata一直在不断转变思路，寻找市场的真正需求。因为Teradata的使命和目标就是运用数据的力量彻底改变企业与人类工作生活的方式。

未来，数据转型也将带来指数级的改变，Teradata正帮助企业将数据转化为资产获得竞争优势。而且入云对于Teradata来说是一个巨大的机遇，通过混合云架构帮助全球企业将云数据分析置于业务中心，大规模的解决最困难的数据挑战。

混合多云数据分析的一剂良药

今年是特殊的一年，新冠带来的影响不言而喻，企业的业务需要全部在线上开展，这也促使企业将可能需要实施几年的数字化路线要在短期内实现，来确保业务的连续性。

从线下到线上也促使了企业数据的飞速增长。就如同天睿公司首席营销官Martyn Etherington所说，这是由多种因素共同推动的，机器生成的数据激增、5G的连接性增强、物联网的成熟、边缘计算和人工智能等的应用使大数据比以往任何时候都要大。

数据已经成为企业最为重要的资产，它可以指导企业下一步应该如何做，实现更多创新的机会。2020年9月，Teradata对美国、欧洲及亚太地区IT决策者进行调研，结果显示，99%的IT决策者觉得他们的企业受到了新冠疫情的影响，他们更加依赖数据和分析来收集洞察，以便更好地了解不断变化的业务。

然而，企业的数据分散在各个部门，甚至数据可能由特定的业务单元收集和使用。长此以往，就造成了数据孤岛的出现，既浪费了资源，还限制了数据的价值。但是在部门间进行数据转移也会带来操作和管理上的种种问题，所以企业需要一个高性能、可扩展、安全的数据分析治理平台来帮助他们完成这些棘手的问题。

Teradata Vantage是专为混合多云世界而设计的数据平台，而且其可以在AWS、Microsoft Azure、Google Cloud实现部署，让企业无论是在本地还是云都可以进行企业级的多维扩展，同时Teradata Vantage还拥有完善的合作伙伴生态系统。

天睿公司的首席产品官Hillary Ashton表示，业务的未来在云端，客户需要性能、灵活性和可扩展性，以便在这种新的混合多云现实中茁壮成长。而且企业长期的数据分析战略需要云和一个跨越数据分析环境、公有云、私有云和企业内部的生态系统。

可以看到现在大型企业都希望将内部系统向云转移，Teradata Vantage可以在不同环境提供相同的服务，降低了风险，简化了流程，在客户需要和期望的安全、可用性、分析性能和规模下，让数据能更快地实现价值。

这也就意味着，未来企业可以快速通过数据智能平台持续地获得价值。

Teradata Vantage还在进化

Teradata Vantage是Teradata历史上增长最快的产品之一，其提供了现代云数据分析平台的所有先进功能：

第一，弹性扩展的计算和存储的分离：在不会出现多余、未使用的容量的同时在没有IT的干预下动态扩大或缩小、启动或停止资源使用；

第二，与第一方服务的整合：与云原生服务集成，加速数据分析生态系统解决方案部署；

第三，摄取现代数据源：可以轻松处理传统数据和较新的半结构化和非结构化数据类型（如JSON、Avro、Parquet和XML）；

第四，集成的数据管理和可扩展的分析：将分析和数据管理统一起来，在一个单一的、易于使用的环境中实现大规模的数据探索、建模和评分；

第五，动态资源分配和工作负载管理：支持优化资源和工作负载，可以为不同用户提供资源服务级别协议。

Teradata Vantage可以大规模的解决最复杂的数据挑战，随时随地答疑解难、在各个维度进行扩展、赋予每一位员工利用数据的权力、提升数据分析能力。

作为天睿公司的首席产品官，Hillary Ashton来到Teradata已经有一年多的时间，她首先对Teradata Vantage进行了整体的了解和探索，令她振奋的是Teradata Vantage可以访问庞大的数据量级并进行分析操作，而且拥有适配虚拟化和多云环境的能力。

每年Teradata Vantage都有新的增强，在2021年，Teradata Vantage将扩大对多云部署的支持，例如节点数。其次是提供高级自助服务，包括各类型用户都可以访问Teradata Vantage，而不需要太多的数据和IT知识。最后，Teradata Vantage还将提升实时数据流能力，包括处理物联网、传感器数据等。

这些最新的更新都是依据客户转型需求进行规划，Hillary Ashton说，这是特别针对Teradata Vantage如何定义创新性未来的规划，包括各方的反馈，以及客户在混合云解决方案中的需求，最终形成2021年的产品路线图。

而且这些规划并不是一成不变的，Teradata的战略性规划，既有长期计划，也有每季度的短期计划，像面对颠覆变化时，有着灵活的应对方式，有新机会出现时，也能很快纳入到规划中。因为Teradata要做到敏捷，能够不断改进规划的能力，对市场上的机遇做出快速的响应。

金融、电信一直是Teradata的主要客户群，现在可以看到医疗保健、政府因为疫情也成为数据增长的主要阵地，同时制造业也因为5G和物联网的发展需要对庞大的数据进行分析。

中国市场新10年战略

“在中国、为中国”是天睿公司长期坚持的中国战略，Teradata在大中华地区已经经营20多年，帮助了行业中最大规模的一些用户，并且支持他们在最复杂的使用场景中解决业务问题，实现业务价值。

同时，Teradata还具备强大的本地咨询和服务能力，咨询服务团队有着非常成熟的咨询服务方法论，不光可以帮助企业把产品和技术使用到最好，还可以帮助企业解决自己的业务需求。

Teradata在中国即将进入新的10年，天睿公司大中华区总裁王波也介绍了Teradata大中华区新的方向和发展战略“新世纪，新战略”，其主要包括三个方面：

一、开放、共赢，打造新生态体系：大中华区全新签约三家分销商，包括神州数码、伟仕佳杰、昆仑联通。同时Teradata将建设新的增值分销合作体系，发展更多的解决方案合作伙伴。

二、新基建、新机遇，紧密结合国家战略：新基建将带动更多的新技术的落地，像智慧城市、制造等领域，有着很多基于大数据和人工智能的场景，Teradata可以帮助实现新基建的业务场景。

三、公有云、私有云、混合云，云转型推动业务发展：Teradata正经历一个巨大的转型，未来其将定位混合云架构的分析平台公司，产品、技术、营销都会向云发展，同时提供本地云部署帮助解决业务问题。

天睿公司亚太区和日本以及欧洲、中东和非洲地区执行副总裁百凯诗 (Keith Budge)表示，中国是Teradata的一个重要市场，我们正在积极地探讨中国的市场机会，同更多的中国合作伙伴建立关系，推动中国业务的进一步发展。