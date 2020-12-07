时尚行业未来即将见证的四种变化

长久以来，时尚界都是潮流的推手。而只有在新的趋势与思想之下，时尚才有可能找到新的未来。而随着新兴技术的演进与客户需求的变化，时尚行业将在未来几年内迎来又一波创新浪潮。

长久以来，时尚界都是潮流的推手。而只有在新的趋势与思想之下，时尚才有可能找到新的未来。而随着新兴技术的演进与客户需求的变化，时尚行业将在未来几年内迎来又一波创新浪潮。

下面一起来看未来时尚行业的四大重要变化：

1 . 数据驱动

曾几何时，设计师做什么、消费者就买什么。但这样的日子早已过去，如今的时尚品牌需要使用数据以了解客户偏好、研究他们的购买行为并创造出能够切实满足需求的产品。时尚的未来将由数据驱动；配合关于消费者趋势的数据，品牌将打造出最能令消费者动心的产品。

目前，已经有不少店面与品牌开始使用数据预测趋势的变化。这种预测分析能够涵盖从气候到颜色的诸多偏好元素，并将社交媒体与政治活动等纳入进来。这种将时尚与数据相融合的方法具有多种优势：在设计中充分考虑消费者喜欢能够提高购买率、减少材料浪费；准确的预测还能把消费者与适合他们的产品联系起来。最后，数据也能够帮助品牌更高效地运营，为他们提供更广阔的创新空间并平衡供需关系。

长期以来，时尚界一直把需求预测视为艺术。但如今，随着数据分析技术的快速发展，这项工作越来越像是科学。亚马逊就在开发一种机器学习程序，自动评估商品是否“符合潮流”；谷歌也在测试用户驱动型AI时装设计，即使用算法创造新的作品及样式。总而言之，各类数据很快就将在时尚界的各个领域大显身手。

2 . 可持续发展

时尚界一直是造成资源浪费与气候变化的重大因素之一，这在很大程度上源自其不可持续且不够环保的生产方式。但潮流正在改变，各大品牌都在尝试使用更具可持续性的面料与制造方法。

当前，快时尚凭借着以低廉成本重现高人气设计的能力而广受欢迎；但慢时尚又开始重新抬头，凭借着更环保且使用寿命更长的定位夺取市场份额。近50%的快时尚零售商报告称，随着消费者越来越钟意环境友好的品牌，近来他们的产品销量开始出现下降。

研究表明，有88%的消费者希望品牌能够重视环保议题。尽管已经取得长足进步，但时尚行业在这方面仍有很长的路要走。时装生产释放出全球10%的碳排放量，超过国际航班与海上运输行业的总和。不少可持续时尚品牌则在快速发展，其创新实践也在零售领域变得愈发普遍。英国设计公司Vin + Omi采收自种农作物，使用山葵及栗树纤维制作衣物，甚至推出了以回收的油漆桶制成的衣物。Levi’s最近则推出了新的牛仔布系列，其生产用水降低达96%，代表着时尚行业这一向来以大量消耗水资源著称的领域找到了节水生产的新路。

二手服装市场也在扩展。到2024年，预计全球二手市场总值将达到640亿美元。尽管COVID-19疫情导致时尚业销售额有所下滑，但在线二手衣物交易却始终保持强劲增长。随着消费者对于二手衣物接受度的提高，时尚品牌必须创造出使用寿命更长的产品，保证其能够伴随多位主人走过产品生命周期。

3 . 数字化

时尚界的未来将以网络为基础，各品牌必须调整其服装制作与销售方式，确保能够与数字化世界完美对接。

随着购物者们越来越倾向于网络购物，时尚零售商也必须快速跟进。除了COVID-19商情引起的生活方式改变之外，消费者本身也确实更喜爱在线购物带来的便利性与高效性。未来，最成功的时装品牌不仅需要在线提供产品，还应通过虚拟试穿或选型工具、虚拟陈列室以及虚拟造型师等方式创造沉浸式的数字化购物体验。各时尚品牌还将利用AR与VR等技术，使消费者能够在家中舒适完成数字“试穿”。阿迪达斯、梅西百货以及Modcloth等主要零售商都开始推出虚拟更衣室，并将这项技术推向主流。使用AR虚拟试穿商品将帮助消费者对产品的上身效果更有信心，进而将退货率降低达36%。

即使是亲自前往商场及门店选购的消费者，也同样会受到数字化发展的影响。目前众多大型时装品牌正转向虚拟时装秀，将自己的服饰与3D模特结合起来，同时保证其设计方案更易于展示、测试及生产。设计师还能通过虚拟方式测试创意效果，并在实际投入生产之前与消费者开展交流。

4 . 简化产品线

COVDI-19疫情的爆发，还让“简化”成了整个时尚界的主流思路。不少时装企业以往每年会推出多达八个产品系列，导致时装秀日程拥护不堪。一部分产品甚至需要在正式上市的几个月之前就摆在店内展示，因此会出现2月份展示泳装和8月份展示冬装的荒诞场面。但如今，时尚界的新转变在于每年只推出两个系列：春/夏装与秋/冬装。这种简化方法，有助于帮助消费者在实际购物时始终处于中心位置，而不是被产品带着走。

这种简化还能够节约资金并保护环境。库存量降低能够减少浪费，扩大消费者们更换衣物的间隔，大家也不必每六周就组织或参与一次新的展示、营销或者时装秀活动。

时尚趋势本身也在迎来一波简化。在可预见的未来，仍有不少人将继续保持居家办公状态，因此时尚品牌必须迎合需求，推出包括便服与起居服等更契合新场景的产品。而这波影响，即使是在疫情彻底结束之后仍有可能持续存在，让未来几年的服饰保持整体简约舒适的特性。

时尚的未来，将聚焦于为客户提供创新体验。整个行业一直在不断发展，谁能够塑造出可持续性更强、以客户为中心且效率更高的运营生态，谁就能主导下一阶段的时尚市场。