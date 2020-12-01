AWS发布针对Amazon EC2的Apple macOS实例

在今天正式揭幕的AWS re:Invent大会上， 亚马逊云服务（AWS）发布了适用于Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)的全新Mac实例（EC2 Mac实例）。基于Mac mini电脑构建的EC2 Mac实例，使客户首次能够在AWS云端运行按需的macOS工作负载，从而将AWS的灵活性、可扩展性和成本优势提供给所有基于Apple的开发人员。 通过使用EC2 Mac实例，为iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV和Safari创建应用程序的开发人员现在可以在几秒钟内配置和访问macOS环境，并根据需求动态扩展容量，获益于AWS的按使用付费定价。

如今，数以百万计的开发人员依靠行业领先的Apple平台和工具如Xcode和Swift，强大的框架如Core ML和Metal,为全球超过10亿客户提供世界一流的应用。现在有了EC2 Mac实例，AWS客户可以在AWS上运行macOS工作负载，并能够从AWS过去十多年为数百万客户提供的安全的按需基础架构所带来的规模、弹性、可靠性和体验中受益。客户可以无缝地配置和访问macOS计算环境，从而享受便利的、分布式测试和快速的应用程序构建，为开发人员带来更多选择，以便他们可以将Mac用作本地或云中受信任的平台。客户还可以将跨平台的Apple、Windows和Android应用程序的开发整合到AWS上，从而提高开发人员的生产率并缩短产品上市时间。与其它Amazon EC2实例类似，客户可以轻松地将EC2 Mac实例与其它AWS服务和功能结合使用，例如将Amazon Virtual Private Cloud（VPC）用于网络安全，将Amazon Elastic Block Storage（EBS）用于可扩展存储，将Amazon Elastic Load Balancer（ELB）用于分发构建队列，并且将Amazon Machine Image（AMI）用于系统映像编排。 EC2 Mac实例通过托管的AWS基础架构减轻了繁重的运维工作，这意味着基于Apple的开发人员可以完全专注于构建出色的应用程序。

AWS EC2副总裁David Brown说：“客户告诉我们，他们希望将Apple构建环境与AWS服务集成在一起。借助EC2 Mac实例，开发人员现在首次可以在AWS中配置和访问按需macOS计算环境，从而可以专注于为Apple行业领先的平台创建具有突破性的应用程序，而不是把精力耗费在采购和管理基础架构上。 ”

Apple全球产品营销副总裁Bob Borchers说：“Apple蓬勃发展的社区拥有2800万开发人员，他们将继续开发突破性的应用程序体验，从而使世界各地的客户满意。随着EC2 Mac实例的发布，我们很高兴以全新的方式访问Apple平台进行开发工作，并将我们世界一流硬件的性能与AWS的可扩展性相结合 。”

EC2 Mac实例是由Mac mini计算机和AWS Nitro System共同组成，配备了英特尔的第八代3.2GHz（4.6GHz Turbo）Core i7处理器，6个物理/ 12逻辑内核和32 GiB内存，可通过高速Thunderbolt 3互联提供高达10 Gbps VPC网络带宽和8 Gbps EBS存储带宽。 这种由独特的AWS Nitro System赋能的Amazon EC2 Mac 实例，可以像其它任何Amazon EC2实例一样，是Amazon VPC网络和Amazon EBS存储完全集成和托管的计算实例。 EC2 Mac实例可按需购买或通过Saving Plans购买。 EC2 Mac实例现已在美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（爱尔兰）和亚太地区（新加坡）地区提供，即将在其它地区陆续推出。

Intuit是一家任务驱动型全球金融平台公司，旨在为超过5000万的消费者、自营职业者和小型企业提供金融支持，提供的产品包括TurboTax，QuickBooks和Mint。 Intuit产品开发副总裁Pratik Wadher说：“EC2 Mac实例及其熟悉的EC2接口和API，使我们能够将现有的iOS和macOS构建与测试管道无缝迁移到AWS上，从而进一步提高了开发人员的生产力。由于弹性容量扩展和利用多个区域的高可用性设置，我们的数据中心基础架构的性能提高了30％。 现在，我们约有80％的生产运行在EC2 Mac实例上，我很高兴看到AWS在此领域的创新前景。”

自2013年成立以来，Ring一直致力于为所有人提供更安全的社区环境。Ring首席技术官Joshua Roth说： “Ring致力于使每个人都能获得有效的家庭和邻里安全保护，同时努力使社区团结在一起。EC2 Mac实例将使我们能够将Apple构建基础架构迁移到AWS上，从而为所有Apple开发人员解锁AWS的可扩展性、可靠性、安全性和功能。 这些EC2 Mac实例还使我们能够在需要时迅速扩展Mac构建团队，通过整合单个基础架构提供商来简化跨平台应用程序的开发，并最终为成千上万的Apple客户加速创新。”

FiLMiC Inc.是屡获殊荣的移动电影摄影机应用程序FiLMiC Pro的创建者。 FiLMiC的iOS开发经理Seth Faxon说：“我们拥有一支由电影制作人、摄影师、创意人才和软件开发人员组成的全球团队，他们对移动电影和内容创作有着相同的热情，FiLMiC设计了业界最抢手的应用程序，将简单的移动设备转变为电影胶片相机。EC2 Mac实例使我们有能力扩展我们的持续集成构建片场，以便快速进行开发、测试和试飞阶段。这使得我们可以更快并且花更多的时间从事那些有趣的工作。”