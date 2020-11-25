现代公司的大数据野心，源自一家名不见经传的信用卡企业

作为韩国营收第二高的本土集团，现代公司在大数据领域建立起规模宏大的发展计划，而一家鲜为人知的信用卡子公司则在其中发挥着至关重要的作用。

作为韩国营收第二高的本土集团，现代公司在大数据领域建立起规模宏大的发展计划，而一家鲜为人知的信用卡子公司则在其中发挥着至关重要的作用。

现代汽车在未来五年内计划投入超过500亿美元，将自身转型为一家“智能交通解决方案供应商”。这是一项广泛的计划，包括通过数据处理（即数字时代下的「新石油」）以提供与购物及流媒体相关的多种个性化服务及内容。

根据计划，这家韩国汽车巨头的信用卡部门“现代卡”多年来一直悄悄为其积累着数据科学人才，目前已经能够分析超过900万持卡者的消费支出模式。现代卡的数据科学专业知识，也成为现代汽车成功完成转型的支柱性力量。

于1987年从麻省理工学院毕业后随即投身现代集团的CEO Ted Chung在采访中表示，现代卡从每一位信用卡持卡人处收集到2000至3000项原始数据。“现代卡帮助我们获得了大量珍贵数据。这种价值主要体现在商业化层面，这些都是能够轻松实现商业化的开销数据。”

现代集团CEO Ted Chung

当然，现代汽车也拥有自己的数据科学团队，但其更多专注于运营数据。例如使用数据预测何时需要更换汽车的轮胎或制动器等。作为现代汽车集团董事长Eisun Chung的表亲，Ted Chung强调“就个人而言，消费数据更能体现个人的生活方式，也具有更强烈的唯一性。”

现代集团内部的现代卡给数据分析带来了多种潜在应用。例如，它可以计算出用户的个人情况与偏好（例如婚姻状况及爱好），借此预测客户可以对哪些车型更有兴趣。Chung解释道，“凭借着对用户品味及生活方式的认识，我们可以将预判的可信度提升至75%左右。”

这虽然还不足以改变整个市场的游戏规则，但仍然在销量层面为现代汽车带来了可喜的增长。现代汽车与全球其他竞争对手一样，都在努力克服由疫情爆发引起的经济下行以及整个汽车工业向电动化及自动化方向的转变。现代汽车上个月发布报告称，其第三季度汽车总销量较上年同期下降了9.5%，为99.8万辆。

2020年10月22日，在韩国高阳的现代汽车展厅当中，一位佩戴口罩的员工站在现代公司的汽车前。

Chung指出，现代卡的数据分析结果同样适用于汽车业务。例如，它可以帮助计算每辆汽车的残值——即车贷偿还完成之后，汽车的剩余价值。这也将成为计算汽车月供金额的重要因素。另外，这一切也与现代汽车的“智能出行解决方案供应商”转型计划密不可分，计划当中包含汽车共享与租赁等等。作为汽车租赁业务的一部分，该集团的融资部门于今年2月以1.7亿美元收购了德国最大汽车租赁企业之一Sixt Leasing公司42%的股份。

Chung还将继续扩展自2015年成立以来，一直保持着蓬勃发展的现代卡数据部门。目前，其数据主要用于为现代卡持卡人提供个性化营销服务，例如定制优惠券等。

研究公司Gartner上海研究主管Julian Sun指出，“现代卡将分析洞见直接推送至客户的设备当中，使客户有更多机会接触消费分析见解，通过学习客户们的行为增进对用户的了解。设备上的增强分析也非常符合现代集团「发展成为智能出行解决方案供应商」的愿景。”

Costco等自主品牌信用卡（商家专用型信用卡）合作伙伴也在使用现代卡的数据分析平台。Chung表示，当顾客们走进Costco店面时，会在这里看到数百种新产品。但面对疫情的影响，越来越多的人选择在网上购物，而每个页面能够展示的商品最多几十种、甚至只有十几种。“因此，必须重新定义网络上展示的项目，并确保这些产品与客户拥有极高的相关度。”

自主品牌信用卡对于现代卡的增长战略将至关重要。Chung表示，其数据分析能力正是各企业愿意与现代卡合作的原因之一。他指出，“当我与Costco以及其他自主品牌信用卡合作伙伴沟通时，真正吸引对方的并不是信用卡本身，而是其背后的数据科学成果。我们销售的其实是数据平台。”

除了Costco，现代卡还与大韩航空以及星巴克等11家重量级企业建立起自主品牌信用卡合作伙伴关系。Chung补充道，他还在寻求“更多”自主品牌信用卡合作伙伴，希望将自己的伙伴关系拓展到更多行业领导者当中。

2020年7月20日星期一，韩国首尔现代卡公司的制卡工厂流水线正在生产一张又一张信用卡。

Chung强调，现代卡的数据部门未来还将扩展到金融业务之外，甚至不会以盈利为第一考量。他指出，“我们必须开发其他非信用卡业务，借此学习并建立起更强大的数据平台。”Chung目前的关注重点包括娱乐及时尚等市场。

现代卡很快将拥有更为丰富的财务资源以支持其扩张计划。现代卡公司目前正准备在韩国进行总额20亿美元的首轮公开募股，预计将于明年进行。如果上市成功，现代卡将成为韩国历史上五大IPO机构之一。相比之下，2020年至今规模最大的上市融资活动来自K-Pop经纪机构Big Hit Entertainment，总额为8.2亿美元。

Chung对这一切充满信心，他表示“无论是否进行公开募股，我们的发展愿景都不会改变。无论是当下上市还是再等一段时间，我们这家公司的基本属性都不会受到影响。”

随着现代卡的发展，其数据科学团队也在不断壮大。Chung表示目前团队共有约500名员工，占现代卡员工总数的三分之一左右。但Chung坦言，目前市场上对于顶级数据科学人才的竞争非常激烈，其中包括来自三星等其他韩国企业集团以及Kako、Naver等互联网巨头的冲击。在新冠病毒带来的数字加速发展背景之下，今年的数据科学人才价值再创历史新高。

那么，Chung要如何说明最顶尖的数据科学家加入这家隶属于汽车制造商的信用卡子公司？他笑道，“好言相劝、苦苦哀求呗。”

面对韩国整体较为僵化的企业文化而言，Chung更欣赏比较有幽默感的老板，他也希望新员工们能够意识到现代卡公司对于数据科学的尊重与支持。他表示，“我们在数据科学领域秉持着最新理论。入职之后，专家们可以接触到现代汽车、大韩航空以及星巴克的数据。这将是一条精彩的职业发展之路。”

Chung提到，两年之前数据科学家的招募难度更高。“但现在我们的竞争力变强了，现代卡用实际行动证明一切承诺都不是空话。”