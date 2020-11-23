杜克能源CIO推动现代化和转型，培养创新和抗压能力

杜克能源技术和数字化部门负责人是首席信息官Bonnie Titone，她领导的数字化转型致力于提供更加分散、智能和移动的清洁能源系统，转型核心是名为Lighthouse的项目。

杜克能源（Duke Energy）公司是美国最大的能源供应商之一，杜克能源2019年的收入约为250亿美元，公司为六个州的780万客户提供电力及为五个州的160万客户提供天然气。杜克能源目前在进行重大转型，目标是碳减排，转型的一个重要方面是数字化。

杜克能源首席信息官 Bonnie Titone

杜克能源技术和数字化部门负责人是首席信息官Bonnie Titone，她领导的数字化转型致力于提供更加分散、智能和移动的清洁能源系统，转型核心是名为Lighthouse的项目。 Titone表示，“我们 2018年建立了一个创新中心进行扩展整个公司的实践，而不仅仅是IT。该框架使得IT部门能够与我们的业务合作，达到推动创新及确保转型植根在我们的核心里的目的。

转型的另一个方面涉及到数据。Titone强调人工智能和机器学习功能是数据战略的重要基础，二者可以帮助推动创新、管理电网及做出明智的决策。无人机、传感器、智能仪表和摄像头有助于数据工具的生成，可为公司提供更好的见解。 Titone指，“以数据为中心的创新集中在三个主要方面：我们的资产、我们的运营以及我们为客户创造的体验。” Titone对于收集用于可预测性的具有统计意义的数据感到特别振奋，因为可以创造机会进行设备的预防性维护，例如，可以使过程的操作更加可靠。

杜克能源公司的转型也就是人的转型。Titone认识到，为了实现团队和她为自己设定的目标，他们需要专注培养明日技能，而不是满足昨日技能。她表示，“我们使用的工具包括诸如Udemy的大规模开放式在线课程公司，他们为我们提供专家课程，涉及了从开发、转换到设计的各种主题。她将培训列为优先任务，就是要确保这些技能可以更加普及。

Titone从任职初期（2019年6月开始）开始就十分专注该部门现代化的实践，团队也一直是大流行期间抗压性的源泉。她强调表示，“杜克能源的使命是'更智能的能源'。我认为电网现代化、更清洁能源的产生以及天然气基础设施扩展方面的努力都可以改变客户体验。”她还强调，所有这些都可以通过数字功能实现。她和团队的重点放在现代化记录系统、差异化系统以及终极的创新流程方面。

展望未来，她觉得许多趋势将对杜克能源产生重要影响。 Titone表示，“事件驱动架构、微服务和云的使用可以发挥重要作用，这可以增强我们的能力，令我们能够进行创新和整合，我们进而可以创建新产品和服务来实现这些目标。”

她的团队在不断壮大，说明她不是IT部门有影响力的孤独女人，Titone对此感到非常高兴。杜克能源的IT部门在很大程度上反映了公司客户的多样性。 Titone表示，“尽管IT行业一直以来都是男性主导，但我看到了这种趋势正在转变，诸如杜克能源一类的公司欣赏并赞美这种多样性。我们所服务的社区非常多元化，这一点我们要反映出来，要为每个人提供最大的平等机会。”