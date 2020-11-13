AWS中国区存储服务“全家桶”已集齐

2020年不期而至的新冠疫情让人们对“大数据”有了一个更深切的认识，其实企业一直在推动数据的应用，经历了从拥有数据意识，到用数据产生洞察，再到用数据驱动企业的多个阶段。

2020年不期而至的新冠疫情让人们对“大数据”有了一个更深切的认识，其实企业一直在推动数据的应用，经历了从拥有数据意识，到用数据产生洞察，再到用数据驱动企业的多个阶段。

随着数据应用的不断变化，企业对于数据存储也提出了更高的要求。AWS也一直在布局存储服务，安全可信、至广至深、高度集成、开放生态是AWS存储服务非常重要的特点。

从存储服务整体看，文件存储服务相比其他存储服务推出的时间是相对靠后的，但增速却是最快的。文件存储服务在拥有针对Linux上的工作负载的Amazon EFS后，11月10日，AWS在中国正式上线了两项全新的文件存储服务：Amazon FSx for Windows File Server和Amazon FSx for Lustre，至此中国区域已经集齐了AWS存储服务“全家桶”。

AWS大中华区产品部总经理顾凡表示，目前AWS的存储服务阵容覆盖了对象存储、块存储、Linux文件存储、Windows文件存储、高性能文件存储、低成本归档存储以及云上备份存储，同时提供云服务实现PB级数据传输上云，以及本地IT环境与云存储的集成。

Amazon FSx for Windows File Server是为Windows工作负载提供的文件存储服务，主要应用于用户文件共享、Web网站服务、企业内容管理、Windows应用程序和工作负载、数据分析业务等。

Amazon FSx for Windows File Server的主要特点包括，第一，提供行业标准SMB文件共享，可从Windows、Linux和MacOS进行访问；第二，支持单可用区、多可用区、SSD、HDD多种部署模式；第三，支持数据去重功能，进一步优化成本；第四，与Microsoft AD集成（内部部署或AWS托管）；第五，灵活扩展存储和更改吞吐量。

企业级应用软件及服务供应商Infor使用Amazon FSx for Windows File Server的全托管和多可用区特性，实现无需停机的应用程序在线升级，为其应用提供高可用性。同时与 AW S其他服务结合实现轻松部署，监控和备份/还原。最终存储成本降低了50%，应用性能提高了80%。

Amazon FSx for Lustre作为高性能文件存储服务，可广泛应用于机器学习、高性能计算、电子设计自动化、生命科学、自动驾驶和视频渲染等需要高性能共享存储的工作负载。

Amazon FSx for Lustre的主要特点包括，第一，100+GB/s吞吐量、亚毫秒级延迟、百万级 IOPS、数以万计的计算实例共享访问；第二，S3 源生集成，实现数据自动导入和更新；第三，全托管，把高性能文件存储的部署时间从数月或数周缩短到几分钟；第四，针对 Linux 工作负载而设计，POSIX兼容，简化使用；第五，提供了多种部署选项和存储选项，优化成本效益。

媒体娱乐制作平台Conductor Technologies使用 Amazon FSx for Lustre，并集成Amazon S3快速导入和处理视频渲染工作流，相比之前其压缩了30%的作业启动时间，提高渲染作业效率达4倍。

Amazon FSx for Lustre与Amazon S3集成可以实现数据的自动导入和更新，提供最优性价比的高性能存储方案。

其实，在两个服务落地之前，有很多企业就放出了积极的信号，尤其是对特定工作负载已经等了很久的客户，例如企业级使用ERP、CRM、共享文件存储系统等都是属于Windows工作负载。

同时越来越多的传统企业级存储厂商也正在加入AWS的生态，因为每一个企业的上云路径都各不相同，AWS可以和外部存储有一个很好的兼容和配合，也是重视客户需求的体现。