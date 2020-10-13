弗吉尼亚州首席数据官Carlos Rivero：弗吉尼亚州用数据与AI增强运营

美国各州一级政府在预算、劳动力储备以及技术采用等方面均面临着独特的挑战。越来越多的各州及地方政府开始推动创新，助力AI技术发展，希望在运营及构建等层面让运营能力更上一层楼。

美国各州一级政府在预算、劳动力储备以及技术采用等方面均面临着独特的挑战。越来越多的各州及地方政府开始推动创新，助力AI技术发展，希望在运营及构建等层面让运营能力更上一层楼。弗吉尼亚州首席数据官Carlo s Rivero最近作客AI Today播客，讨论了美国各州、特别是弗吉尼亚州如何使用数据、自动化与认知技术。

弗吉尼亚州首席数据官Carlo s Rivero

在本次访谈中，Carlos分享了自动化、高级数据分析及人工智能在州政府中如何发挥愈发重要的作用，州级政府在数据处理方面面对的独特挑战，以及弗吉尼亚州在运用机器学习/人工智能技术方面的一些有趣经历。

州一级政府在管理数据资源方面，面临着哪些独特的挑战？

Carlos Rivero: 要想成功使用数据增强代理业务能力，最重要的前提就是敦促人们参与到数据治理流程中来。首席数据官办公室的一部分重要职责，在于弄清如何利用数据作为一项战略性资产。在朝着这个目标的努力过程中，我们发现组织往往很难在内部找到有意义的横向（跨不同业务领域）与纵向（指令传达链）数据资产共享与整合方法。为此，我们需要让数据托管者、数据管理者、数据所有者以及执行发起者共同参与讨论，保证每一个人都能够在围绕数据展开的分析、机器学习以及智能应用中发挥作用。

而州一级政府的核心优势，在于有能力也有责任同其他各业务部门开展合作。最重要的是将各个部门的独特观点引入进来，保证利益相关方能够各自表达立场，并由此向他们展示数据共享的价值，乃至最终通过数据资产建立起数据驱动型决策体系的光明前景。

弗吉尼亚州在数据收集与数据使用方面，面临着哪些技术与实践挑战？

Carlos Rivero: 建立及保持信任，是一项相当实际但又与技术无关的挑战。如果信任感缺失或者受到损害，人们将不愿与你建立或保持关系。为了克服这一挑战，我们建立起联邦政府数据信任项目，这是一套安全可靠、且符合法律规定的信息共享环境，可通过标准化的数据共享协议流程为信任成员提供一致性保障。数据信任项目提供多个“点对点”共享的可扩展替代方案，通过数据安全、隐私与机密性等通用规则，在各成员之间增进相互信任。此外，项目还使用标准NIEM协议提供单一环境以降低技术成本。

联邦数据信任项目还减少了发生“数据飞舞”问题的可能性，帮助各组织在逐步接触数据技术时解答以下常见疑问：

“你想要什么样的数据？”

“你有什么数据？”

“告诉我你想要什么，有的话我会马上通知你……”等等。

在弗吉尼亚州，首席数据官的职责在于促进数据共享，在数据信任项目中扮演受托人角色，并通过实施能够有力保障安全性/隐私性的大规模解决方案促进数据共享。受托人将负责保证只有获得授权的组织及个人能够以受限方式访问“数据信任用户协议”中特定项目的特定数据。

如何在州一级政府内应用自动化技术？

Carlos Rivero: 弗吉尼亚州拥有超过2000套数据操作系统，我认为其中自然蕴藏着巨大的自动化机遇。其中不少系统已经拥有数十年的历史，因此需要对部分业务流程进行重新设计，借此充分发挥高级计算架构、自动化与机器学习的优势。这是一项艰巨的任务，需要逐步推进、循序完成。

弗吉尼亚州以成瘾性分析与社区转型框架（FAACT）作为首步试点项目，目前已经逐步将其扩展至罗阿诺克与西南弗吉尼亚地区。我们引入大量数据，通过机器学习模型从行为健康及社区健康组织手中寻找与药品滥用相关的风险因素及指标，并思考如何通过市政服务缓解这些风险与指标。我们的目标是了解强调市政服务中的个性化元素，同时透彻收集情报以确定该如何进一步完善这些服务，借此促成积极的成果并给居民生活带来显著改善。其中的关键，在于使用机器学习模型筛选大量不同数据以识别其中的模式及趋势，量化关系并针对特定场景提供最佳实践方案，真正让AI成为人类智能的增强器。但是，最终的行动仍然要由人来执行。

您能就弗吉尼亚州在应用自动化、机器学习以及人工智能技术，分享一点有趣或者值得探讨的见解吗？

Carlos Rivero: 弗吉尼亚州目前正在构建部门数据智能基础设施以帮助AI技术奠定实施基础。作为联邦数据信任项目中的增值元素，这项工作旨在为弗吉尼亚州各级机构提供基础设施、系统开发生命周期管理服务以及必要的人力资源管理情报等。从本质上讲，各级机构不必构建或管理自有情报基础设施，即可使用高级计算功能。相反，各机构只需要分配资源并专注于开发解决方案，并由首席数据官办公室承担部署及生产管理工作。以此为基础，节约下来的宝贵人力及财力资源将可用于实施其他创新解决方案。

CDO办公室还在着手确定弗吉尼亚州政府各下辖机构之间的共通需求，建立整体解决方案以满足这些需求。随着此类方案的发展成熟，AI与ML应用也将水到渠成。

在您看来，AI技术在哪些领域对用户体验的影响最大？

Carlos Rivero:目前，我们正利用AI技术监控政府向居民提供的所有服务，希望以透明方式确定哪些服务组合能够为居民们带来最佳体验。

州及地方一级政府需要采取哪些措施来吸引并留住拥有技术创新能力的高水平劳动力？

Carlos Rivero: 弗吉尼亚州各大学及学术机构正在培养大量数据分析人才，我们则利用与学术机构间的合作关系合作建立起两项计划，希望在提升学生们对数据科学的兴趣外、也为州政府提供一些人才储备。我们鼓励学生访问特定用途的数据，借此更好地理解并量化不同行政措施之间的关系。由此产出的衡量标准，则可指导我们以数据为基础驱动明智决策。此项目不仅弥合了调查研究与业务运营之间的鸿沟，同时也帮助我们吸引到不少年轻人才的关注。

在2019年立法会议期间，弗吉尼亚州各大学建立起乡村IT学员计划，允许学员们在IT专家的指导下从事数据技术工作，并就工作内容与数据管理员及主题专家进行直接交流。这一举措旨在帮助学生在了解政府运作方式的同时，积累数据领域的经验。此项目还为弗吉尼亚州西南及南部地区的部分小型乡村信息技术企业提供赠款。

此外，建立于2014年的联邦政府数据实习计划在提高州一级政府办公效率的同时，为学生们提供真实的工作体验。计划初期吸引到来自20个政府机构及弗吉尼亚联邦大学商学院的45名研究生，如今其覆盖范围已经扩展到全州多所学院及大学。通过这项匹配服务，我们得以将面对数据及业务问题的政府机构同希望积累实际工作经验的学生们联系起来，在培养人才的同时探索政务问题的全新解决途径。

最后，我们刚刚结束了2020年弗吉尼亚州数据马拉松活动。此次活动将各州政府机构、学生、地方部门、非营利性组织以及私营企业聚集起来，利用技术及数据开发能够解决复杂问题的创新解决方案。今年的主题是“社区与COVID-19”，希望探讨COVID-19造成的各方面影响，并将结论与社区经验进行对比以制定出能够缓解疫情影响的施政方略。

州政府可以采取哪些措施，围绕数据及AI技术提高现有员工的技能水平？

Carlos Rivero: 今年年初，弗吉尼亚州开发出一项基于网络的数据治理培训课程，专门针对州政府雇员设计，旨在提高现有员工群体的数据技术素养。此课程通过弗吉尼亚州学习管理系统向所有雇员开放，并且在内容设计上充分考虑到不同人士在技术背景方面的差异，最终提高了人们对于州机构之内建立数据治理体系的认可与支持。

我们的目标在于开发出数据敏感度评估工具，为个人提供易于遵循的发展路线图，并通过Web端培训、辅导、指导及实际项目开发培训工具，帮助政府雇员培养自己的数据敏感度。我认为培养人们利用数据解决关键问题并开发解决方案的观念与兴趣，是提升雇员技能的必要前提。

作为首席数据官，您认为数据技术普及方面的核心挑战是什么？

Carlos Rivero: 在我看来，最核心的挑战在于各级政府机构中的数据所有者及管理员，往往难以对联邦政府的隐私法律及法规做出正确解释。通过合作，我发现不少机构由于对联邦隐私法律及法规做出了过于狭义或者保守的解释，并因此限制了数据共享的能力。遗憾的是，这在本质上属于文化问题，要求各方在行为模式层面做出重大变化。幸运的是，我们的联邦政府合作伙伴正提供越来越清晰的豁免指导，帮助我们朝着正确方向不断迈进。我们目前正在与其他州的首席数据官及非营利性组织合作，希望最终能够在美国各州之间建立起统一的标准化指导原则。

未来几年，您个人最期待的AI技术是什么？

Carlos Rivero:我期待着自然语言生成技术能够将情报报告、可视化图表及仪表板转换为人类可读的文本内容。弗吉尼亚州就遇到过实际问题，始终无法为视力不佳的居民提供简单易行的信息传递方案。我们仍然生活在一个高度强调视觉元素的世界，虽然大多数人可以轻松从视觉元素中提取出信息，但仍有部分受众做不到这一点。希望自然语言生成等技术能够为我们建立起更加公平的信息获取渠道。