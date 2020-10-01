人工智能（AI）时代每个人都需要具备的九种软技能

在当今这样一个人工智能、大数据和自动化的时代，技术技能和数据素养显然非常重要。但是这并不意味着我们应该忽略工作中的人的因素——机器无法很好实现的各种技能。我相信，随着工作本质的发展变化，机器承担了更多容易实现自动化的工作，这些软技能对于成功来说将变得更加至关重要。换句话说，人类的工作从总体上来说将变得更多，就是人类的工作。

考虑到这一点，员工应该为了未来培养哪些技能呢？我认为，在未来，以下九种软技能对于雇主来说将变得更加宝贵。

1、创造力

机器人和机器可以做很多事情，但是，就创造、想象、发明和梦想的能力而言，它们是很难与人类匹敌的。随着所有这些新技术的到来，未来的职场将需要新的思维方式——这就使创造性思维和人类的创造力变成了重要的资产。

2、分析（批判性）思维

除了创造性思维之外，进行分析思考的能力也将变得更加宝贵，尤其是当我们应对职场性质的变化以及人机之间劳动分工的变化时，更是如此。这是因为具有批判性思维能力的人可以提出创新的想法，解决复杂的问题并权衡各种解决方案的利弊——所有这些都要使用逻辑和推理，而不是依靠直觉或情感。

3、情商

情商也被称为EQ（也有人称之为情绪智商），它描述一个人意识、控制和表达自己的情绪，并意识到他人情绪的能力。因此，当我们谈论具有同理心并与他人相处融洽的人时，我们在描述的是一个情商高的人。鉴于机器无法轻松复制人类与其他人建立联系的能力，因此，在职场中，对具有较高情商的人的需求会更大，这是有道理的。

4、人际交往能力

和情商有关，与人成功交换信息的能力将是一项至关重要的技能，这意味着员工必须磨炼与他人进行有效沟通的能力——使用恰当的语气和肢体语言，以便清晰地传递信息。

5、以成长心态积极学习

具有成长心态的人知道他们的能力可以得到发展，而提升技能可以带来更高的成就。他们愿意接受新的挑战，从自己犯下的错误中吸取教训，并积极寻求扩大知识的途径。由于人工智能和其他快速发展的技术，未来的职场会对这种人才有大量的需求，因为在未来，技能会比现在更快地过时。

6、判断与决策

我们已经知道，计算机能够比人类的大脑更好地处理信息，但是最终，需要由人来负责组织中关键业务决策。必须由人类来考虑决策对业务和从事这些业务的人员的影响。因此，决策技巧仍然很重要。但是，毫无疑问，人类决策的性质将会发生变化——具体而言，技术将处理更多的琐碎和平凡的决策，使人们可以专注于更高级别、更复杂的决策。

7、领导能力

未来的职场将与今天的等级制组织大不相同。基于项目的团队、远程团队和灵活的组织结构可能会变得越来越普遍。但这不会削弱良好领导能力的重要性。即使在项目团队内部，个人仍将需要发挥领导作用来解决问题和制定解决方案——因此，激励和帮助他人成就最好的自己等通用的领导特质仍然至关重要。

8、多样性和文化智慧

职场正在变得越来越多样化和开放，因此员工将需要能够尊重、理解并适应其他那些可能以不同方式感知世界的人。显然，这将改善人们在公司内部的互动方式，但我认为，这也将使公司的服务和产品更具包容性。

9、拥抱变化

即使对于我来说，现在变化的步伐也令人惊诧，特别是在人工智能方面。这意味着人们将不得不变得敏捷，并且培养拥抱——甚至是庆祝变化的能力。员工们将需要变得更加灵活，适应不断变化的职场、期望和所需的技能要求。而且，至关重要的是，他们需要能够将变化看成是成长的机会，而不是一种令人讨厌的负担。

总结

我们不需要羡慕人工智能。人类的大脑令人难以置信。它比现有的任何人工智能都要更加复杂，也更加强大。因此，与其害怕人工智能、自动化及其将给职场带来的变化，我们每个人还不如着眼于利用我们独特的、身为人的能力，并且培养这些软技能——对于未来的工作来说，这些技能将变得更加重要。