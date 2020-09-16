AWS与合作伙伴一起为客户实践创新之旅

2020年是特别的一年，新冠疫情让数字化真正成为行业的新常态，各行业也都在重新审视，在这个新的时代数字化究竟意味着什么？

2020年是特别的一年，新冠疫情让数字化真正成为行业的新常态，各行业也都在重新审视，在这个新的时代数字化究竟意味着什么？

在信息化时代，企业已经投入了大量的时间和精力，这也为数字化时代打下了良好的基础。AWS大中华区专业服务总经理王承华表示，现在越来越多的企业将信息化的成果向云上迁移，让企业变得更敏捷、更弹性、更安全。而且AWS也在与合作伙伴一起为客户实践创新之旅。

加速服务落地，与合作伙伴共同创新

在帮助企业实现数字化转型这件事上，AWS一直在不断努力。第一，广大服务，AWS推出175个大类的服务，包含了计算、存储、数据库、网络、人工智能、数据分析、安全等各个方面；第二，AWS在全球范围有非常成熟的、丰富的商业实践，有非常活跃的客户在各自的领域探索如何展开数字化；第三，全球技术架构，AWS在全球拥有24个大区，77个可用区，无论是中国企业出海或全球企业来中国，都可以享受到AWS领先、便利的基础设施；第四，安全合规，AWS打造的整个基础设施安全是可以通过各层级审视的，AWS与客户共建安全，客户对自己的数据可以完全把控和可视；第五，AWS拥有活跃的合作伙伴群体服务整个生态圈。

在行业深耕上，AWS也从四方面着手，第一，加强行业团队打造，充分挖掘各行业需求，制定解决方案；第二，加快创新速度和本地服务落地速度；第三，在全球发展基础上，将行业特色经验引入中国进行创新；第四，与APN合作伙伴一起发现更多创造力。

2020年AWS已经在中国落地了150多项服务和功能，服务落地的速度在大大加快，尤其在大数据、AI/ML、容器三个层面。

在解决方案层面，王承华也举了两个例子，第一个例子是数字资产盘活机器人解决方案，金融、医疗保险等行业可以将数据存储在AWS上，机器人通过贴标签，把流程服务化，节省时间和成本，同时提高精准率和响应速度。而且解决方案是开源的，企业可以通过代码、验证模型等进一步优化，提升整个资产的管理。

第二个例子是基于BigBlueButlon的解决方案，其是一个开源的教学软件，在其上可以快速的打造在线学习系统。该解决方案可以支持音频、视频、幻灯、白板、实时聊天、屏幕分享等，设备可以支持手机、平板、PC等。

逐步壮大的合作伙伴生态系统

在中国AWS正逐步壮大合作伙伴生态系统，AWS与百家APN合作伙伴开展联合解决方案，重点覆盖金融、制造、汽车、零售与电商、医疗与生命科学、媒体、教育、游戏、能源与电力九大行业数字化转型。AWS中国区生态系统及合作伙伴部总经理汪湧表示，AWS正与合作伙伴一起打造行业解决方案，同时也将海外优秀的时间引入中国，服务于百万级AWS全球客户。

9月10日，AWS与神州数码集团股份有限公司（神州数码）正式达成战略合作。一方面，作为由光环新网和西云数据所提供的AWS中国区域推广计划的第一家授权增值推广商，神州数码将把AWS广泛而深入的云服务和技术与中国企业的云应用场景进行有机结合，赋能更多合作伙伴更好地利用AWS云为客户提供服务，全方位推动国内云计算市场的创新发展；另一方面，通过AWS托管服务提供商（MSP）计划，神州数码将持续发挥自身在MSP领域积累的丰富经验与领先优势，从云咨询、规划、迁移、运维、及优化全生命周期等角度，为客户提供一站式企业云服务，为企业用户带来更好的云上体验。同时，神州数码还将以中国市场“运营商+发行商”的身份，帮助诸多AWS全球独立软件开发商的产品落地中国市场。

另外，AWS也与毕马威达成了在中国的战略合作，结合毕马威多年在行业积累的经验，以及各个行业SaaS解决方案打造的智慧之光系列数字化解决方案，一起为客户提供在金融、制造业、零售、快消、医疗保健、生命科学等行业的上云直通车。

东软集团汽车电子事业本部大中华区营销总经理尚祖安表示，东软基于AWS构建了云原生汽车在线导航服务NOS，可以为多家车厂在多个国家快速部署，系统可以实现快速升级、快速迭代、更新数据，为中国车企走向海外提供服务。

“电商讲究多快好省，与AWS合作也是同一个逻辑。”北京外研在线数字科技有限公司CEO商其坤表示，AWS服务多，让我们可以快速抢占市场，服务稳定性好，降低运维成本。

上海速石科技公司联合创始人戴毅表示，芯片设计在需求端，对于算力的需求是巨大的，AWS提供了一个分布在全球各地的海量计算池，而且还提供了非常丰富的计算环境选择。

目前，越来越多的合作伙伴正与AWS创造出优秀的数字化解决方案，不断推动中国乃至全球各行各业的企业实现数字化转型。