你以为云对象存储就是X度网盘？真相其实是…… | IBM 公有云·解忧宝典第4期

作者：IBM云计算 来源：至顶网CIO与CTO频道 2020-09-07 10:25:50

据 IDC 估计，到 2025年，电子邮件、视频、照片、网页、音频文件、传感器数据、网页等非结构化数据非结构化数据或将占全球所有数据的 80%。那么，企业如何经济高效的存储、管理海量非结构化数据？对象存储是不二的首选。

据 IDC 估计，到 2025年，电子邮件、视频、照片、网页、音频文件、传感器数据、网页等非结构化数据非结构化数据或将占全球所有数据的 80%。那么，企业如何经济高效的存储、管理海量非结构化数据？对象存储是不二的首选。

对象存储，顾名思义是基于对象的存储，是处理大量非结构化数据的数据存储体系。它提供了传统基于文件或块的存储所无法提供的扩展性，使用对象存储，您可以按 TB、PB甚至更大的单位存储和管理数据。

话不多说，快来听听 IBM 云架构师 Anirup Dutta 为你揭秘什么是对象存储。

你不可不知的 对象存储 七大优势

1、经济高效

使用对象存储替换 NAS 等传统存储，可降低 IT 基础架构运营成本，经济高效的保留大量法规数据和富媒体内容。

2、易扩展

对象存储不限于单个服务器或 NAS，存储规模无上限，可实现现存储需求的弹性伸缩，并支持大型文件所需的更高吞吐量。

3、降低复杂性

对象存储消除了有文件夹和目录的分层文件系统所带来的结构复杂性，大大提高了性能和数据检索效率，降低了延迟。

4、高可靠

跨数据中心的副本冗余，提供了高可用性和高可靠性，以确保灾难恢复。

5、可自定义元数据

自定义元数据与其他上下文，并进行提取和利用，以便围绕客户服务或市场趋势执行业务见解和分析。

6、降低成本

即用即付的定价方式，避免了前期成本投入。定价通常是基于分层或卷，您只需为海量数据支付更少的费用。此外，使用商用服务器硬件可以还可以节省额外的成本。

7、云兼容性

基于云的对象存储提供共享存储服务，不仅优化了规模和成本，还保持了数据可访问性。

IBM云对象存储 完美的不像实力派

作为对象存储的行业领军者，IBM 连续四年获评分布式文件系统和对象存储 Gartner 魔力象限领导者，同时，在 Gartner 发布的 2019对象存储关键功能报告中，IBM 云对象存储在大数据分析、存档、备份和云存储 4个用例中获得最高分。

IBM 云对象存储是一种即用即付服务，可用于数据归档和备份、Web 应用和移动应用，及分析可扩展持久存储器，专为实现耐久性、业务连续性和安全性而设计的非结构化数据存储服务，不仅有助于降低成本，还有助于提升价值。

1、数据保护和安全性

使用缺省服务器端加密来保护数据。通过 IBM Key Protect 管理自己的加密密钥或自动管理。使用 IBM Cloud Identity and Access 设置基于角色的策略和访问许可权。

2、高耐久性和数据延续性

专为实现 99.99999999%数据耐久性而设计。内置数据完整性机制，可持续自动检查对象状态和自行应用修复。

3、快速数据传输

通过本机集成的 Aspera 高速数据传输选项，可安全地将数据移到云对象存储。免费上传数据。

4、灵活的存储类层和低成本的归档

设置策略，以将很少访问的数据（活动数据、冷却数据、冷数据和动态数据）从存储类转移到低成本的归档中，从而实现长期保留。

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