IDC：预计全球人工智能支出将在四年内翻一番

根据IDC全球人工智能支出指南预测，未来四年全球人工智能（AI）相关支出将翻倍，从2020年的501亿美元增长到2024年1100多亿美元，随着企业组织将人工智能作为他们数字化转型工作的一个组成部分，以及希望在数字经济中保持竞争力，将促使未来几年内人工智能系统加快增长，2019年到2024年期间的复合年增长率（CAGR）将为20.1％。

IDC人工智能项目副总裁Ritu Jyoti表示：“企业采用AI，不仅仅因为他们可以这么做，还因为他们必须这么做。人工智能这项技术可以帮助企业变得敏捷、创新和规模化发展。那些‘AI驱动型’企业，将具备综合信息（利用AI将数据转换为信息，然后转换为知识）、学习（利用AI理解知识之间的关系，并运用于解决业务问题）、提供大规模洞察（利用AI支持决策和自动化）的能力。”

推动人工智能普及的两大驱动力分别是提供更好的客户体验，以及帮助员工更好地完成工作，这体现在AI的主要用例中，包括客户服务代理自动化、销售流程推荐和自动化、威胁情报和预防自动化、IT自动化，这四个应用场景加起来将占今年所有AI支出的近三分之一。另外，增长最快的用例分别是HR自动化、IT自动化、药物研究和发现。

在整个预测期内，零售业和银行业在AI解决方案上的支出最多。零售行业将主要把AI用于通过聊天机器人和推荐引擎改善客户体验方面，而银行业将主要用于欺诈分析和调查、项目顾问和推荐系统方面。此外，离散制造、流程制造和医疗行业将不再今年AI支出排名前5位的行业。在2020-2024年的预测期内，AI支出增长最快的行业分别是媒体、联邦/中央政府、专业服务。

IDC客户洞察与分析高级研究分析师Andrea Minonne表示：“COVID-19导致整个运输业、休闲和酒店业等个人消费者服务行业的AI投资放缓，今年这些行业将对投资AI保持谨慎态度，因为今年他们的重点将放是控制成本和创造收入，而不是创新或数字体验。另一方面，AI在帮助社会应对疫情隔离和封锁造成的大范围停滞方面发挥了作用。一些欧洲国家的政府已经开始与AI初创公司展开合作，部署AI解决方案来监控社交隔离的情况，评估公众是否遵守该规则。此外，欧洲各地的医院也都在使用AI来加快COVID-19病情诊断和测试，提供自动化的远程咨询，以及优化医院运转能力。”

IDC客户洞察与分析研究经理Stacey Soohoo表示：“这次公布的人工智能支出指南根据COVID-19带来的影响进行了调整。短期内，疫情导致了供应链中断和商店关闭，持续的影响预计将持续到2021年及以后。对于受影响最大的行业来说，他们将推迟AI的部署。其他行业的企业在当前情况下看到了一线希望：这是一个让企业在长期来看变得更有弹性、更敏捷的好机会。对很多企业来说，AI仍然是复苏道路上的一项关键技术，采用AI将帮助很多企业进行重建，或者提高未来收入来源以及增强运营能力。”

今年，软件和服务将各占AI总支出的三分之一多，其余是硬件。软件支出方面，占比最大的是AI应用（141亿美元），服务支出方面，占比最大的是IT服务（145亿美元）。在硬件方面，服务器（112亿美元）将占据主导。在预测期内，软件支出增长最快，五年复合增长率为22.5％。

从地区来看，整个预测期内美国将占到AI支出的一半以上，其中以零售业和银行业为首。 其次是西欧，银行业、零售业和离散制造业主导。中国位列第三，主要是国家/地方政府、银行业、专业服务占据主导。五年预测期内，支出增长最为强劲的地区分别是日本（复合年增长率为32.1％）和拉丁美洲（复合年增长率为25.1％）。