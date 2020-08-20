以疫情为契机，波士顿建设弹性智慧城市

得克萨斯州休斯顿市拥有230万居民，也是美国多样性水平最高的城市之一。过去几十年来，西班牙裔与亚裔移民在这座大都市中发展壮大，非裔美国人也在这里建立起紧密的社区体系。

至顶网CIO与CTO频道 08月20日 编译：得克萨斯州休斯顿市拥有230万居民，也是美国多样性水平最高的城市之一。过去几十年来，西班牙裔与亚裔移民在这座大都市中发展壮大，非裔美国人也在这里建立起紧密的社区体系。在多样性的支持之下，休斯顿的创新活动迎来蓬勃发展，并有望成为全美领先的智慧城市之一。

在爆发之初，市长Sylvester Turner就将此次疫情视为改善基础设施的重要机会。其智慧城市计划也切实为休斯顿的疫情防控及秩序恢复贡献着力量。近期COVID-19确诊人数激增，医院不堪重负，预先部署到位的智能化技术开始快速跟进、为医疗机构提供宝贵援助。

得克萨斯州休斯顿市长Sylvester Turner

过去十年以来，休斯顿市一直在推动智慧城市建设方面的创新举措。该市在人工智能、云、边缘、智能传感器以及大数据等诸多方面实施战略投资。在COVID-19疫情流行期间，休斯顿在智能技术的帮助下，率先摆脱秩序崩溃、重新恢复了活力。

市长Turner表示，“绝不该为了技术而技术。我们必须明确意识到自己的需求，以及希望达成的既定目标。在智慧城市的传统范式当中，我们陷入了固化的思维模式，即每次只能关注一个领域。但在此次疫情流行期间，大家共同见证了多种事物朝着多个方向共同推进的情况。只有摆脱过去的单轨制，才能让我们在短时间内解决更多重大问题。”

团结一致，我们将运用智能技术增强整体弹性

通过社区内居民与各级机构、市级政府、企业合作伙伴乃至非营利组织的联手协作，技术将焕发出勃勃生机与强大的实践应用能力。立足当前实际问题并建立快速适应环境的能力，将使每一位参与者从更宏观的角度审视当下、评估前景。

Turner市长指出，“我们已经开始呼吁民众远程办公。我们正在重新构想实施方式，并致力于实现这一愿景。我们也在通过资本改善计划中筹措资金，通过转移再支付的方式保证员工获得完成日常工作需要的各项基础服务。”

作为智慧城市发展倡议的重要组成部分，Turner还提倡各方使用实时数据、数字联系人跟踪技术快速查明社区范围内的疫情传播，从而快速推行政策以遏制感染扩散。

休斯顿市还使用智能水资源管理计划，通过遗传标记物检测新冠病毒对供水系统的感染情况。借此，市政方面得以快速掌握病毒在社区内的传播途径与范围，有效阻止疫情的进一步扩大。

英特尔全球智慧城市/交通总经理Sameer Sharma表示，“我们一直在与休斯顿市合作，提供关注市民生活质量的智慧城市解决方案。例如，Water Lens是英特尔资助的Ion Smart and Resilient Cities加速器计划参与企业之一，他们提供水资源基因检测技术。该公司已经与休斯顿市签订一项试点计划，负责快速测试废水中的COVID-19病毒，借此协助确定社区的真实感染率。”

虚拟ICU、远程医疗与快速枢纽，共同为医疗系统添助力

在休斯顿卫理公会医院，新冠病毒病例已经由4月时的230名猛增至8月的超过800名。为了更好地服务于患者，医院必须想办法充分利用每一项现有技术，组织出新的、更为高效的医护用例。

休斯顿卫理公会首席创新官Roberta Schwartz表示，“在COVID-19疫情的冲击下，创新中心团队中的每位成员都是英雄。我们对每一种原有应用进行审视，思考其是否有助于解决当前的现实难题：远程医疗、微软Teams等等。该创新小组迅速发展，如今我们甚至开发出虚拟ICU监控体系。整套方案在两周时间内完成了规划与构建，且初步运行时间为一整年。”

英特尔公司副总裁兼总经理Lisa Spelman表示，“当我们听到休斯顿卫理公会的创新举措后，决定立即应用自己的技术方案降低虚拟患者监护解决方案的实现难度，尽一切努力保护一线医疗服务人员以及ICU患者自身的卫生安全。MIC Sickbay解决方案依托于英特尔技术提高对ICU患者的护理效率，同时有效保护着一线医生与护理人员的健康。”

将Medical Informatics公司的Sickbay平台，与英特尔Edge AI技术以及思科网络技术相结合，虚拟ICU得以集成床边监控设备发回的实时数据，保证医生与护士无需进入病房即可监控患者状态。他们可以在指挥中心内监控所有ICU病患，或在医院内的不同位置通过计算机或iPad接收实时信息——包括生命体征以及其他患者数据。通过这种方式，院内护士与医生的受感染几率得以大大下降。从今年3月16日至5月11日，工作人员共响应了400次虚拟ICU一键式呼叫，并接听了7000通来自患者病房的电话。

技术在患者护理中发挥着至关重要的作用

Schwartz表示，“这一切并非从零开始。我们已经拥有可靠的基础设施，只是这些基础设施或技术方案以往只针对较为有限的用例与场景。在疫情流行期间，患者对于医疗资源的需求呈指数级增长，我们也开始设想推动技术的批量化应用。在疫情之前，我们的虚拟医护方案访问比例不足5%，现在这一比例已经提升至80%。”

休斯顿卫理公会医院从属于城市医院联盟，这些集中着大量优质医疗资源的医院又充当着作为医护枢纽辐射偏远地区的职责。通过虚拟化技术，专家们未来将有望把高水平的诊疗服务带给地处偏远地区、无法快速与医生面对面交流的乡村患者。

Schwartz指出，“我们正在建设远程医疗中心。建造完成之后，我们将得以为其他医院提供服务。这代表着前所未有的发展转折点，在云服务的帮助下，大家可以按实际点击量付费，保证乡村医院更容易获得技术支持。院方可以为十名护理人员购买技术，也可以一名患者付费。在新的即服务形式的支持下，一切成本都将以实际使用量决定。”

使用云服务，休斯顿卫理公会得以削减智能技术的部署与实施成本，做出明智的决策以整合并扩展基础设施，保证医院持续优化运营成本。

企业合作伙伴关系加快实施进程

凭借着自己的智慧城市建设计划，休斯顿早在疫情流行之前就已经与英特尔、微软以及T-Mobile建立起合作伙伴关系。在COVID-19全面爆发之后，各合作伙伴开始为休斯顿卫理公会等医院全面提供资源，将以往需要数月甚至数年的调整与转型计划，压缩到数周甚至几天以内。

Turner市长表示，“我们一直专注于为休斯顿市建立起创新、强大且高度集成的生态系统。我们的企业合作伙伴一直在为这个目标提供有力支持。随着我们的城市发展为能源之都与技术之都，我们也希望有更多资本汇聚进来，并继续与企业合作伙伴联手开始社区服务计划。我们生活在市场全球化的时代，在今年疫情的全面冲击之下，我们必须找到可行的前进道路。暴风雨之下，亦是寻求高弹性创新方法并与合作伙伴联手打造新一代解决方案的良好时机。提前筹划，才能为接下来的晴空万里做好准备。”

在这个充满不确定性的时期，公共与私营部门之间的通力配合将成为实现弹性的必要前提。而深谋远虑的休斯顿，有望借此机会发展成为全美领先的智慧城市之一。