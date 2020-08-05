创新不止 AWS加速云产品和服务落地中国

创新一直是亚马逊的基因，从图书到电商的结合，以及之后的AWS、Kindel、echo、Amazon Go等等，其创新的脚步从未停止。

至顶网CIO与CTO频道 08月05日 北京消息（文/王聪彬）：创新一直是亚马逊的基因，从图书到电商的结合，以及之后的AWS、Kindel、echo、Amazon Go等等，其创新的脚步从未停止。

今天我们要说的是其中最为耀眼的创新之一AWS，2020年7月31日，亚马逊发布2020年第二季度财报，其中AWS季度收入为108亿美元。

最近Gartner发布了Gartner Vendor Rating评估报告，是Gartner面向企业用户所做的IT采购决策参考指南。AWS获得了有史以来的最高评分28分（满分30分）。

Gartner在评估报告中指出，亚马逊利用科技力量颠覆传统市场，缔造独树一帜的客户体验。而亚马逊云服务(AWS)，充分展现了其颠覆性技术在市场上的强大影响力。

AWS大中华区分析师关系高级经理张瑾表示，Gartner特别提到，在数字化转型的过程中，建议企业应该充分借鉴亚马逊的数字化模式，将其作为技术驱动力的杰出范例，在业务中融入数字流程，模仿亚马逊，在寻找新市场机会和响应竞争威胁方面打造敏捷性。

AWS大中华区分析师关系高级经理张瑾

目前AWS提供的云服务超过175项，涵盖计算、存储、数据库、网络、分析、机器人、机器学习与人工智能、物联网、移动、安全、混合云、虚拟现实与增强现实、媒体，以及应用开发、部署与管理等诸多方面。其中很多服务是AWS在云上首创的，有些至今仍然是非常独特的。 例如，无服务器服务、云上区块链服务、云上卫星地面站数据服务、云上机器学习平台服务等等。

而中国市场一直是AWS的重点市场，AWS大中华区云服务产品管理总经理顾凡表示，AWS正在加速新服务和功能落地中国区域，仅今年上半年，亚马逊就在中国区域落地了150多项AWS云服务和功能。

AWS大中华区云服务产品管理总经理顾凡

同时中国企业对于对大数据处理和分析有着非常迫切的需求。今年上半年AWS在中国区域就推出和部署了交互式查询服务Amazon Athena，数据提取、转换和加载 (ETL) 服务AWS Glue，以及流式数据处理服务Amazon MSK。在容器领域，AWS在中国区域落地部署了Amazon EKS，让管理、运维K8S容器变得简单方便。

在今年新落地中国区域的云服务和产品中，特别值得一提的是机器学习服务Amazon SageMaker。其是一项完全托管的服务，它可以化繁为简，帮助开发者和数据科学家快速地规模化构建、训练和部署机器学习模型，大大降低了模型构建和训练的难度。

Amazon SageMaker是一个非常开放的产品，无论对于各类机器学习框架和算法的支持，模块化的设计方式，还是对于生态合作伙伴解决方案的支持，能够真正让各种类型、各种需求的客户都很方便地应用这个服务。此外，SageMaker Studio还是业界第一个面向机器学习的集成开发环境。

顾凡指出，大宇无限、虎牙直播、嘉谊互娱、华来科技等公司都已经在使用SageMaker解决机器学习技术的需求。中科创达、东软、伊克罗德分别将SageMaker运用到产品质检、企业安全网关、标签标注、文本分析、语意理解、预测分类、推荐系统与诈欺侦测等多种解决方案和应用场景之中。

最后也引用亚马逊公司首席执行官杰夫·贝索斯的一句话，“创新有多种和各种规模。最激进、最变革的创新是帮助他人释放创造力，以及实现其梦想。”