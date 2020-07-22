英特尔CIO谈数字化转型和下一代技术

云、物联网和人工智能等技术趋势的融合，促进了数字化发展趋势，这些技术共同具有改造企业和释放巨大价值的潜力，但需要将数字技术集成到所有业务领域。

至顶网CIO与CTO频道 07月22日 编译：数字化转型已经不是业界的新鲜事儿了。今年早些时候，Archie Deskus被任命为英特尔高级副总裁兼首席信息官，在她看来，数字化转型就像是一场运动——是企业运转、竞争、成长的一次重大转变。

Deskus提醒我们，企业是一个有生命力的有机体。企业必须蜕变成长，方法、专注点、价值观都必须改变，所有这些转变集合到一起，就是转型。

跨越业务和技术领域

云、物联网和人工智能等技术趋势的融合，促进了数字化发展趋势，这些技术共同具有改造企业和释放巨大价值的潜力，但需要将数字技术集成到所有业务领域。

英特尔首席信息官Archie Deskus

Deskus说：“我们正处于人工智能、5G网络转型、智能边缘崛起的前沿，这趋势将塑造科技发展的未来。芯片和软件有力推动了这一转变，而英特尔拥有这些发展趋势的核心技术。”

英特尔的新产品组合需要一套全新的组织功能，随着时间的推移逐渐构建成型，并不断扩展，其中一些将是基础性的技术，例如可扩展基础设施、工具和改善的数据体系结构，而其他例如吸引数据科学领域最优秀的人才等因素，将让英特尔在市场中脱颖而出。

手头的任务

回顾担任CIO的这段时间，Deskus清晰地看到了一条演变之路，从早期利用科技提高生产力、可靠性和降低成本，到如今科技和技术正在颠覆企业和产业，促进增长，体现差异化。

“如今，CIO们可以成为具有影响力的变革推动者，去推动创新、推动有差异化的客户体验和全新的工作方式。有时候可能会感到困难重重，但又不得不冒险去推动变革，我喜欢不断学习，喜欢解决复杂问题，利用推动变革的机遇。”Deskus在她33年的职业生涯中，曾经先后在惠普、Timex和Ingersoll Rand等跨国企业担任CIO。

Deskus认为，在这个设备数量爆炸式增长不断渗透到我们所有交互过程中的时代，数据的兴起是一股变革的力量。商店、医院、制造工厂、甚至是汽车本身正在成为一种数据工厂，让数据成为巨大变革的驱动力，我们必须以更快、更安全的方式迁移、保存和处理这些数据。英特尔在释放数据潜力、在全球范围内为大众、企业和社会释放价值方面发挥着关键的作用。

避免数据混乱

如果企业组织要转型，他们的数据架构、操作模式、合规性和安全性都必须是集成的。完善的企业数据策略，应该明确阐述以数据为中心的愿景，倡导以数据为导向的文化，打造“数据即服务”的方式，让员工轻松访问所需的高质量数据，这是将这些全部融合到一起的理想方法。Deskus认为，如果没有这样的策略，IT部门就会不断面对“数据混乱”。

“这场疫情让科技从一种便利工具，变成一种必需品，”随之而来的是，消费者对于拥有个性化的数字体验需求更高了，这种个性化体验要求有智能的联网设备，以及诸如人工智能和机器学习等先进的技术。

英特尔和战略合作伙伴SAP一道，引入标准化功能和集成功能，让企业可更快更好地进行决策，利用人工智能分析和验证海量数据。

高效的数据分析，有助于为人为判断提供洞察，发现新的市场、产品和产品功能。这个过程对于预测和了解快速变化的市场状况，以及当今数字经济中必不可少的新型消费者动态和行为，是至关重要的。例如，人工智能可以帮助英特尔优化价格和供需，从而提高预测准确性，提高收入，反过来也可以带来更好的客户体验。

展望未来

疫情并未影响英特尔的转型历程，并且英特尔仍在致力于实施这项计划。疫情期间的头等大事，是确保员工安全并最大程度降低给客户带来影响的前提下，保持业务的运转。疫情袭来时，英特尔决定让10万多名员工、临时工和生态系统合作伙伴启动远程工作模式。

英特尔的IT团队必须走出自己的舒适圈，快速做出响应，即使他们有疑虑或者解决方案还不够完善，也需要分阶段地展开工作，从而开发出更永久的解决方案。Deskus主要关心的是要跟上疫情的步伐，同时专注于转型项目。

尽管Deskus以前曾处理过各种危机，例如911期间身处于航空业，以及遭受有史以来最严重衰退的石油天然气业，但新冠病毒在全球传播的规模和速度，却提出了不同的挑战。

她说：“对于任何在疫情期间扮演新角色的人来说，最大的挑战之一是，你无法和客户面对面交流沟通以建立信任和信心。”危机可以让人们团结起来，还可以加快学习速度。“即使是在危机期间，你也必须向前发展，以便随时调整并适应新模式。”

顺势而为是Archie Deskus所擅长的。尽管她经常发现自己是会议室里唯一的女性，但她致力于在STEM（科学、技术、工程和数学）领域提升女性的地位，并树立进入C级高管团队的榜样。

忠告之言

对于女性而言，现实是需要努力争取的，对于不同肤色的女性而言，难度就更大了。Deskus建议，要让自己与众不同，去得到认可。

“你必须乐于冒险，例如在开会时表达自己的见解或者用于要求升职。你必须走出你的舒适区。”她强调说，让你周围的人例如导师、经理、或者领导者参与到你的成长历程中，帮助你实现目标，这一点很重要。

多年来，Deskus一直为从事IT的年轻女性提供指导。她说：“我非常热衷于引导年轻女孩从事STEM事业。”她鼓励自己的女儿从事STEM事业，一个女儿是土木工程师，另一个女儿在成为律师之前学习数学和分析。“如果我们不在4到6年级期间让女孩们产生兴趣和信念，让她们认为自己可以和男孩一样出色，那么我们就会失去这些宝贵的人才，我鼓励每个人都参与社区活动，帮助让女孩与技术、数学和科学联系起来。”

Deskus希望下一代的孩子会对技术感到兴奋：“科技是我们一生中最大的变革驱动力之一。科技对于改善我们的生活、工作和娱乐方式带来了巨大的影响，而且这一影响将一直持续下去。”

她认为，投身科技领域意味着无限的潜力，可以推动每个行业发生前所未有的变化，她指出，科技的运用，在不同行业和企业之间也是可以相互转移的。她认为，成为终身学习者和变革推动者、成为出色的沟通者和合作者、以及对业务有深刻的了解，是必须具备的几项能力。

她总结说，技术创新是持续不断的，发展周期越来越快，你必须抓住一切机会，紧跟潮流，和发展趋势保持息息相关。正如她三十多年来所做的那样，你不仅要不断学习和接受新的方式，而且必须成为变革的驱动力量。