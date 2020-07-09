重新定义“智能化转型” 创新奇智ABC一体机让AI快速落地

创新奇智发布了新一代智能化计算基础设施设备——创新奇智ABC一体机，其搭载自研Orion自动化机器学习平台，将人工智能（AI）、大数据（Big data）、云计算（Cloud）融合在同一硬件设备中。

至顶网CIO与CTO频道 07月09日 北京消息：IDC预测2020年，新基建整体投资规模达到1.64亿元人民币。新基建已经成为新一轮促进经济增长的热潮，不仅仅在新技术的使用上，以A（人工智能AI）、B（大数据Big data）、C（云计算 Cloud）为代表的技术也逐渐展开融合应用。

依托于新基建的背景以及企业对于AI快速落地的需求，创新奇智发布了新一代智能化计算基础设施设备——创新奇智ABC一体机，其搭载自研Orion自动化机器学习平台，将人工智能（AI）、大数据（Big data）、云计算（Cloud）融合在同一硬件设备中。

创新奇智ABC一体机同时内嵌多套AI算子，以“软硬一体、边云协同、产品+服务”的方式为企业提供从底层算力设施到顶层行业应用的全流程AI赋能，助力企业建立新一代智能化体系架构，为新基建注入ABC融合动力。

现在融合多种能力的平台型产品才能更好地帮助企业完成从里到外、从下到上的全面智能化体系建设与改造。创新奇智ABC一体机可以很好的解决在数字化转型中，依赖于多个技术提供商，技术标准、管理运维、实施上的多种问题。

创新奇智CTO张发恩表示，在新基建政策推动下，企业智能化转型将进入从IT基础设施，到运营管理优化，再到行业场景应用的全方位系统化转型阶段。同时创新奇智ABC一体机融合人工智能、大数据、云计算等核心能力，并结合创新奇智丰富的AI落地经验，搭载多领域多场景的智能算子，扩展支持多样化的智能服务。

创新奇智ABC一体机开启智能化转型

Forrester报告指出，算法、算力、数据将会协同作用，共同促进机器学习、云计算和大数据的深度融合。正在进行智能化转型 的企业和未来两年内有智能化转型需求的企业总占比约为90%，这些企业对基于云服务的AI模型、大数据分析、云管理提出了诉求。

创新奇智ABC一体机在异构硬件的基础上，搭载能够满足智能化 转型需求的AI开发工具、大数据服务工具、云管理工具等，构建软硬一体的智能化基础设施设备，可以帮助企业快速智能化转型。

同时为智能化转型的大型企业提供软硬融合、开箱即用、国产可控、绿色安全的智能化算力基础设施，助力企业快速建立智能化转型能力。

新奇智产品总监童表示，相比市场上的同类产品，创新奇智ABC一体机更注重智能化应用的全栈开发能力，覆盖的行业应用场景更丰富，且架构全面支持国产化，符合“信创”政策课题。具备高性能、智能化、可信赖三大优势：

高性能：

· 支持CPU、GPU、FPGA、AI加速卡等多种异构计算架构和大规模高性能计算集群，全面承载智能化应用高性能训练与推理对大算力的需求。例如，在执行预测性维护应用时，使用创新奇智ABC一体机进行特征工程和模型训练，相比使用普通x86服务器的运行速度提升2-2.5倍。此外，由于创新奇智ABC一体机对国产化的友好支持，执行相同任务时，采用国产加速卡的每秒查询率（QPS）几乎2倍于采用国际加速卡的QPS，大大提升推理效率。

· 强大的混云管理平台，快速部署，统一管理，弹性调度，实现计算资源的高效配置；

· 大数据管理平台支持PB级海量数据的实时采集、存储、计算。

智能化：

· 内置创新奇智拥有自主知识产权的Orion自动化机器学习平台，支持AutoML的AI开发全流程，端到端部署AI应用从3-4个月缩短至1-2周。

· 随着分布式IT架构的流行，数据中心运维压力越来越大，因此智能运维需求持续走高。创新奇智ABC一体机基于AI Ops的智能运维，让数据中心运转更高效、更安全、更易维护；

· 内嵌多套智能算子，比如智能双核、智能合同比对、能效管理、预测性维护等，满足金融、制造、零售等领域的多场景智能化需求。

可信赖：

· 主体硬件国产化设计与制造，核心软件自主研发，拥有自主知识产权；

· 全栈支持国产化技术生态和友好兼容国际主流技术生态。

创新奇智ABC一体机既能满足信息基础设施建设的各方面需求，也能无缝支持从传统基础设施到融合基础设施的智能化升级，为企业带来开箱即用、业务流程闭环覆盖的AI能力构建体验，开启新基建时代企业全面智能化转型的新模式。

简化AI，加速普及进行时

ORION自动化机器学习平台作为创新奇智ABC一体机的AI内核，其是一款面向企业级应用的自动化机器学习平台，其具备了多种特性：

面向应用的易用AutoML：用户可以无代码进行数据预处理操作，AutoML无代码选择算法，用户可以选Jupyter Lab实现算法试验，一键模型部署，可视化管理线上模型更新。

模型全生命周期管理：多用户协作及权限管理，支持结构化及非结构化数据接入，算法试验到模型部署的全流程可视化，模型标准API生成及调用，模型线上指标监控及管理。

异构计算资源调度：基于Kubernetes的大规模集群管理，用户按需弹性调用计算资源，多算法框架镜像版本可选，支持CPU、GPU计算框架，可视化监控计算资源利用。

分布式大数据存储&并行计算：基于Hadoop架构的数据存储，实时数据库对接，并行离线算法任务计算能力，计算资源虚拟化，线上任务并行计算。

同时创新奇智也在不断将AI融入行业，在制造、金融、零售等领域进行业务布局，尤其是制造领域聚在焦高科技/3C、汽车装备、磁性材料、仓储物流、工程建筑、钢铁冶金、纺织服装七大细分领域。

高科技/3C：装配前部件检 查、印刷读取 和验证、装配 后验证、外观 瑕疵检测、印刷质量检测、尺寸测量。

汽车装备：对零部件、装配、涂胶等进行质检，视觉引导工业机器人，基于视觉的装配辅助系统，无人运输。

磁性材料：利用AI视觉检测表面缺陷和尺寸测量。

仓储物流：厂房内智能物流系统，如无人叉车等；厂房间智能物流系统，如AGV拖挂车。

工程建筑：铁路隧道施工质量智能检测，智能检测铁道桥桩桥梁无损探伤，铁路沿线智能日常巡检等 建筑设备材料监控管理，车辆进出管理，施工人员进场登记，安全帽佩戴监测，危险行为识别。

钢铁冶金：智慧铁水运输：根据铁钢生产节奏协作，智能编制最优铁水调度和机车调度计划；自动调度，无人驾驶智。能补料监测系统：利用高动态摄像头和AI视觉算法判断炉口情况，自动指令。

纺织服装：尺寸检测、对称性检测、表面瑕疵检测，印花各种缺陷的检测，布匹缺陷智能检测，成衣智能包装。

创新奇智解决方案覆盖生产前、生产中、生产后全流程，在减少人工海量重复工作的同时，替代部分需要专家判断的复杂工作，达到降本增效的目标。