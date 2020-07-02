IBM区块链为挪威海鲜产品生产商提供产品可追溯性

消费者现在开始要求获取有关自己吃的食物的更多资料，供应商则希望能够保证知道食物的来源，以确保食物的质量和出处。

至顶网CIO与CTO频道 07月02日 编译：区块链技术现在改善了挪威海产品供应商与消费者之间信任的问题。

消费者现在开始要求获取有关自己吃的食物的更多资料，供应商则希望能够保证知道食物的来源，以确保食物的质量和出处。

区块链技术可望确保整个供应链中的每一项都可以追溯到来源。

IBM日前宣布与挪威海鲜协会Sjmatbedriftene合作，提供整个挪威海鲜行业供应链数据共享的区块链技术。

挪威海产品以其质量着称，挪威在2019年出口的海产品超过270万吨，相当于每分钟25,000份晚餐用的海产品。

使用区块链技术能够提供完全可追溯的产品，这对于确保海产品从海上到餐桌的出处至关重要。

三明鱼海洋养殖公司Kvary Arctic使用追踪和出处技术向美国和加拿大领先零售商交付海产品，是使用这种技术的首批公司。

BioMar则是个鱼类饲料公司，对于北欧海鲜公司的海鲜来源和质量以及鱼类食用的饲料质量有深入的了解。

如果能够监视鱼的来源、鱼的生长和储存条件，供应链就可以减少食物浪费及提高可持续性，这对海鲜消费者和食品工业来说至关重要。

Kvary Arctic首席执行官Alf-Gran Knutsen表示，“利用区块链我们可以分享海鲜从海洋到销售店的旅程。这一点在现在来说非常及时，消费者希望获得有关自己的食用食物来自何处的更多信息。”

为了在商业上获得成功，有些公司现在利用私有区块链网络记录各种信息，包括有关捕获位置和时间、供应链事件（如运输更新和清关）以及温度数据，这些数据还可以在网络上和有关商家共享。

IBM基于云的区块链平台（Blockchain Platform）网络可以令店里的客户知道鱼来自哪个海域、鱼的捕捞时间、鱼的食用饲料以及设施是否使用了可持续方法。

海关机构也能够访问有关货物数量和位置数据，这可以以加快通关速度。

海产品生产商在整个供应链共享这些信息时也可以收取一些额外费用，为捕捞鱼类的人增加报酬。

IBM最近的一项研究显示，71%的消费者表示可追溯性对于他们来说很重要，而且他们也愿意为提供可追溯性的品牌支付额外费用。

组织和财团利用IBM的区块链透明供应（Blockchain Transparent Supply）技术可以为自己的供应链运营构建可持续、透明的、基于区块链的生态系统。

能够做到对鱼的来源、鱼的生长方式或存储方式的追踪非常重要。透明度可以大幅减少欺诈行为和食物浪费的可能性。

区块链提供了不可改变的分类账本技术和透明度，利用区块链技术直接追溯产品的源头就十分简单了。

企业私有区块链可以令更多的企业用上基于区块链的分类账技术确保分类账上的每笔交易的问任和可追溯性。